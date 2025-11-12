Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Первобытный человек
Первобытный человек
© Freepik
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 0:25

Неандертальцы не вымерли — они просто растворились в нас: генетики ошарашили мир

Генетики обнаружили следы неандертальской ДНК у современных людей — учёные

Исчезновение неандертальцев остаётся одной из самых загадочных страниц в истории человечества. Эти древние люди, обитавшие в Европе и Азии на протяжении сотен тысяч лет, внезапно исчезли примерно 40 тысяч лет назад, оставив после себя лишь крошечные следы в нашем генетическом коде. Учёные спорят до сих пор: стали ли они жертвой природных катастроф, конкуренции с Homo sapiens или растворились в волнах смешения? Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, предлагает свежий взгляд на проблему — и он оказывается куда менее драматичным, чем можно было ожидать.

Кто такие неандертальцы и как они жили

Неандертальцы появились в Евразии около 400 тысяч лет назад. Они были физически крепкими, умели изготавливать каменные орудия, пользовались огнём и даже создавали украшения. На протяжении тысячелетий они были доминирующим видом гоминидов на огромной территории от Атлантики до Алтая. Всё изменилось с приходом Homo sapiens — около 45-40 тысяч лет назад. Контакты между видами неизбежно происходили: археологи находят следы смешанных поселений, а генетики — доказательства скрещивания.

Однако примерно в то же время, когда сапиенсы начали расселяться по Евразии, неандертальцы исчезли. Совпадение ли это?

Главные гипотезы исчезновения

Учёные выделяют четыре основные версии, объясняющие исчезновение неандертальцев:

  1. Демографическая уязвимость. Из-за малочисленности и изолированности популяций неандертальцы страдали от инбридинга и трудностей в поиске партнёров. Это приводило к снижению рождаемости и увеличению смертности.

  2. Климатические изменения. Суровые ледниковые периоды и резкие колебания температуры могли уничтожить привычные экосистемы, на которых они зависели.

  3. Конкуренция и болезни. Современные люди принесли новые инфекции и более эффективные способы охоты, вытеснив неандертальцев из их ниш.

  4. Генетическое растворение. Вместо внезапного вымирания, неандертальцы могли просто ассимилироваться с Homo sapiens, оставив часть своих генов потомкам.

Именно четвёртую гипотезу подтверждает новая математическая модель, созданная международной группой исследователей.

Что показала новая модель

Учёные решили проверить: может ли исчезновение неандертальцев объясняться исключительно смешением генов? Для этого они построили модель, основанную на принципах популяционной генетики и нейтрального дрейфа — когда ни один из видов не имеет преимуществ в выживании. В симуляциях имитировались волны миграции Homo sapiens в небольшие общины неандертальцев, происходившие каждые несколько сотен лет.

Результаты оказались поразительными. Даже без войн, катастроф и эпидемий, достаточно было нескольких тысячелетий, чтобы неандертальская ДНК почти полностью растворилась в геноме сапиенсов. Исследователи подсчитали, что процесс занял бы от 10 до 30 тысяч лет — именно столько времени отделяет первые контакты видов от окончательного исчезновения неандертальцев.

"Современные люди до сих пор сохраняют значительное количество генетического материала неандертальцев", — отметили авторы исследования.

Сравнение гипотез

Гипотеза Механизм Подтверждение Вероятность по современным данным
Демографическая Уменьшение численности из-за инбридинга Археологические находки малых поселений Средняя
Климатическая Ледниковые циклы и изменение экосистем Геологические данные, пыльца, фауна Средняя
Конкуренция и болезни Вытеснение сапиенсами и эпидемии Генетические и археологические следы Средняя-высокая
Генетическая ассимиляция Постепенное смешение популяций Современный человеческий геном Высокая

Советы шаг за шагом: как моделируют эволюцию

Инструмент / метод Цель
Сбор генетических данных (анализ ДНК из костей) Определить уровень интрогрессии
Построение демографической модели Смоделировать потоки миграции
Применение алгоритмов дрейфа Оценить вероятность исчезновения генов
Сравнение с археологическими данными Проверить соответствие реальным событиям

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что исчезновение неандертальцев было мгновенным катаклизмом.
    Последствие: искажение понимания эволюционных процессов и роли Homo sapiens.
    Альтернатива: рассматривать их судьбу как естественный результат длительной интеграции и обмена генами.
  • Ошибка: игнорировать влияние миграций.
    Последствие: недооценка значимости контактов между популяциями.
    Альтернатива: учитывать многократные волны расселения и их последствия для генетики.

А что если неандертальцы выжили?

Некоторые учёные выдвигают смелое предположение: в определённом смысле неандертальцы не исчезли вовсе. Их гены живут в каждом человеке, особенно у жителей Евразии. По последним оценкам, до 2-3% генома современного человека — неандертальского происхождения. Эти участки ДНК влияют на иммунитет, обмен веществ, адаптацию к холоду и даже на поведение.

Плюсы и минусы гипотезы ассимиляции

Плюсы Минусы
Не требует катастрофических сценариев Не объясняет локальные исчезновения популяций
Подтверждается генетическими данными Трудно смоделировать поведение древних обществ
Совместима с археологическими находками Недостаток прямых свидетельств массового смешения

FAQ

Как учёные определяют, что Homo sapiens скрещивались с неандертальцами?
По следам ДНК, найденным в ископаемых костях и сопоставленным с современными геномами.

Сколько генов неандертальцев есть у современных людей?
Около 1,5-3% генома неафриканских популяций имеет неандертальское происхождение.

Что лучше объясняет их исчезновение — климат или гены?
Сегодня большинство данных указывает на комбинированный эффект: климатические факторы ускорили процесс, но главную роль сыграла ассимиляция.

Мифы и правда

Миф: Homo sapiens полностью уничтожили неандертальцев.
Правда: они активно взаимодействовали, а неандертальские гены сохранились в современных людях.

Миф: неандертальцы были примитивнее нас.
Правда: они обладали языком, культурой и даже искусством.

Миф: смешение происходило лишь один раз.
Правда: генетика показывает несколько волн контактов в разных регионах.

Сон и психология

Современные исследования показывают, что неандертальская ДНК может влиять на особенности сна и эмоциональную регуляцию. Например, некоторые участки, унаследованные от них, связаны с циркадными ритмами и восприимчивостью к стрессу.

Три интересных факта

  1. Неандертальцы использовали охру и перья для украшения тела.

  2. Их мозг был в среднем крупнее, чем у Homo sapiens.

  3. Самые поздние следы неандертальцев обнаружены в Гибралтаре — около 39 тысяч лет назад.

Исторический контекст

• 400 тыс. лет назад — появление неандертальцев в Евразии.
• 200 тыс. лет назад — формирование Homo sapiens в Африке.
• 60 тыс. лет назад — начало миграций современных людей.
• 45-40 тыс. лет назад — контакты с неандертальцами и первые смешанные поселения.
• 39 тыс. лет назад — исчезновение последних неандертальцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови вчера в 16:09
Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

В воде, где термометр показывает минус два, рыбы с бесцветной кровью живут миллионами. Как им удаётся не замерзнуть — рассказывают учёные.

Читать полностью » Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон вчера в 15:27
Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Учёные доказали, что шмели способны понимать "азбуку Морзе". Как насекомые научились различать точки и тире — и что это значит для науки?

Читать полностью » Респираторно-синцитиальный вирус может привести к пневмонии - профессор Анатолий Альтштейн вчера в 14:31
Простуда, которая может стать смертельно опасной: что скрывает вирус-хамелеон

Респираторно-синцитиальный вирус может вызвать серьёзные заболевания, особенно у детей. Узнайте, как защититься от этого вируса и что делать при первых признаках инфекции.

Читать полностью » Учёные из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили новый сенсорный феномен у человека вчера в 13:31
Седьмое чувство человека: как пальцы видят то, что скрыто под песком

Учёные открыли удивительное сенсорное "седьмое чувство" человека — способность ощущать скрытые объекты через сыпучие материалы, такие как песок. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Вырубка лесов в тропиках ведет к глобальному потеплению - Джессика Холл вчера в 12:31
Кондиционер планеты сломан: вырубка лесов превращает влажные тропики в зону апокалипсиса

Тропические леса играют ключевую роль в регулировании климата, но их вырубка усиливает глобальное потепление. Узнайте, как исчезновение лесов влияет на климат и жизни людей.

Читать полностью » Новый вид пчелы найден в Западной Австралии на хребте Бремер - Кит Прендергаст вчера в 11:31
Пчела из ада или хранитель редких цветов: на приисках Австралии открыли новый вид опылителя

Новое открытие пчелы с "дьявольскими рожками" в Австралии напоминает о важности защиты опылителей и сохранения биоразнообразия в районах с активной горнодобывающей деятельностью.

Читать полностью » Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней вчера в 10:31
Гиганты, павшие во сне истории: куда исчезли чудеса, построенные богам

Какие чудеса Древнего мира стали символами могущества и искусства? Узнайте, как они разрушались, и что из них мы можем увидеть сегодня.

Читать полностью » Учёные из Кореи воссоздали морской шёлк с использованием морского гребешка Atrina pectinata вчера в 9:31
Когда роскошь пахла морем: утерянная ткань древности снова становится реальностью

Как корейские учёные воссоздали легендарный морской шёлк и вернули этому материалу былую славу. Узнайте, как морской шёлк может стать реальностью сегодня.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Мишель Монахан сыграет Харпер в драме Netflix о хоккейной команде — Deadline
Авто и мото
Почему двигатель теряет мощность: углеродные отложения убивают мотор — специалисты
Еда
Куриное филе в салате Гранатовый браслет запекается для сочности — повар
Дом
Зонирование перегородками уменьшает пространство комнаты
Питомцы
Ницан Лир раскрыл секреты воспитания собак без наказаний в графическом романе
УрФО
В Екатеринбурге МТС предупредил абонентов о возможных ограничениях интернета
Еда
Домашние кондитеры улучшили рецепт основы для шоколадного пирога
Туризм
В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet