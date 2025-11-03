Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ДНК
ДНК
© https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:36

Неандертальцы не сидели на месте: крымский подросток оказался родственником алтайских охотников

Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет

Среди старых археологических материалов из крымской стоянки Староселье ученые совершили важное открытие, которое проливает новый свет на миграции неандертальцев. Небольшой фрагмент кости, хранившийся в коллекции почти 30 лет, оказался останками неандертальца, жившего около 46-45 тысяч лет назад. Генетический анализ показал удивительную связь между населением Крыма и Алтая, разделенного тысячами километров.

Исследование забытых находок

Стоянка Староселье, расположенная в гроте near Бахчисарая, была обнаружена еще в середине XX века. В 1993–1994 годах здесь проводились раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные костные остатки и каменные орудия микокской индустрии, характерной для неандертальцев. Долгое время эти материалы хранились без детального изучения.

Международная команда исследователей во главе с Эмили Пиготт из Венского университета решила пересмотреть 150 костных фрагментов с помощью современного метода — масс-спектрометрической пептидной дактилоскопии (ZooMS). Большинство образцов принадлежало лошадям, которые были основной добычей местных охотников. Но один фрагмент размером всего 5 на 2 сантиметра оказался человеческой костью — вероятно, частью бедренной кости подростка или взрослого человека.

Генетические сюрпризы

Несмотря на плохую сохранность ДНК, ученым удалось секвенировать митохондриальный геном с двукратной глубиной покрытия. Анализ подтвердил, что кость принадлежала неандертальцу. Однако настоящим открытием стало филогенетическое положение этого индивида.

Оказалось, что по материнской линии крымский неандерталец был ближе всего к своим сородичам с Алтая — из Чагырской пещеры и пещеры Окладникова, а также к знаменитой девочке-гибриду из Денисовой пещеры, чьей матерью была неандерталка, а отцом — денисовец. Это означает существование генетических связей между популяциями, разделенными более чем 3500 километрами.

Сравнение неандертальских популяций

Параметр Крымский неандерталец (Староселье) Алтайские неандертальцы (Чагырская, Окладникова)
Возраст Около 45-46 тысяч лет Около 50-60 тысяч лет
Генетическая близость Близки к алтайским неандертальцам Близки к крымскому неандертальцу
Культурная традиция Микокская индустрия Вариант мустьерской культуры
Расстояние между популяциями Более 3500 км Более 3500 км

А что если…

Если бы исследователи не применили метод пептидной дактилоскопии для сортировки костных фрагментов, этот важный образец мог бы навсегда остаться в коллекции как "неопределимый обломок". Современные биоархеологические методы открывают новые возможности для изучения старых археологических коллекций.

Три факта о поздних неандертальцах

  1. Крым долгое время считался возможным "последним прибежищем" неандертальцев, но новые датировки показывают, что они исчезли здесь примерно 40-50 тысяч лет назад — одновременно с другими регионами Европы.

  2. Неандертальцы заселяли Алтай как минимум двумя волнами, и обе группы контактировали с денисовцами.

  3. Микокская каменная индустрия, найденная в Крыму, демонстрирует высокий уровень технологического развития поздних неандертальцев.

Открытие генетической связи между крымскими и алтайскими неандертальцами свидетельствует о масштабных миграционных процессах, происходивших в период среднего палеолита. Вероятно, в благоприятные климатические периоды группы неандертальцев совершали длительные переходы, поддерживая генетический обмен между удаленными популяциями.

Исторический контекст

Период около 45-50 тысяч лет назад был критическим моментом в истории человечества — временем последнего существования неандертальцев и расселения современных людей по Евразии. Крымский полуостров, с его благоприятным климатом и богатыми ресурсами, представлял собой важный регион для выживания неандертальских популяций. Стоянка Староселье, где были найдены многочисленные кости животных со следами разделки, демонстрирует успешную охотничью стратегию местных неандертальцев, специализировавшихся на добыче лошадей.

Генетическая связь между крымским и алтайскими неандертальцами, выявленная в новом исследовании, указывает на существование обширных миграционных сетей, по которым происходил обмен генами и, возможно, культурными инновациями между удаленными группами. Это открытие заставляет пересмотреть представления о мобильности неандертальцев и сложности их социальной организации в поздний период существования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В провинции Больцано найдены остатки римской кузницы I-III веков нашей эры сегодня в 19:12
Древний сервис для элиты: как римская кузница обслуживала почту империи — это меняет наши взгляды

В итальянской провинции Больцано археологи обнаружили древнеримскую мастерскую по обработке металлов. Какие секреты экономической жизни империи раскрывает эта находка?

Читать полностью » В предгорьях Загроса найдены золотая серьга и цилиндрическая печать периода Урука сегодня в 19:09
Золото в горах Ирака — это не сказка: серьга эпохи Урука раскрывает сети торговли

В Курдистанском регионе Ирака археологи обнаружили древнее сооружение, способное изменить представления о ранней урбанизации. Что нашли ученые в предгорьях Загроса?

Читать полностью » Фрумкин: подземные туннели вдоль ручья Нахаль-Амаль служили для энергии сахарных мельниц сегодня в 18:38
Мамлюки знали секрет: как использовать солоноватую воду для мощной гидросистемы

Археологи обнаружили в Израиле сложную сеть подземных туннелей возрастом 600 лет. Для чего мамлюкские инженеры создали эту загадочную гидравлическую систему?

Читать полностью » Преждевременное старение гиппокампа вызывает повышенную тревожность у людей сегодня в 18:34
Мозг в тревоге: ученые раскрыли секрет, как преждевременное старение вызывает панику

понские ученые обнаружили неожиданную биологическую причину тревожных расстройств. Оказалось, что определенная зона мозга может стареть преждевременно.

Читать полностью » Падение астероида образовало кратер Цзиньлинь в южном Китае около 10 000 лет назад сегодня в 17:50
Астероид играл в русскую рулетку с Землей: гигантский кратер доказывает, как близко мы были к концу

В китайской провинции Гуандун обнаружен древний ударный кратер от падения астероида. Какие тайны земной истории может раскрыть это космическое происшествие?

Читать полностью » Исследователи из Университета Бристоля: контроль уровня холестерина снижает риск деменции сегодня в 17:47
Статины — двойное оружие: защита сердца и мозга в одном препарате, который вы игнорировали

Ученые обнаружили неожиданную связь между уровнем холестерина и здоровьем мозга. Как контроль за липидами крови может защитить от когнитивных нарушений?

Читать полностью » Гадюки атакуют быстрее реакции млекопитающих, а аспиды сжимают челюсти многократно сегодня в 16:10
Укусы кобр — не просто удар: вот как они впрыскивают яд, чтобы жертва не вырвалась

Ученые использовали высокоскоростные камеры и баллистический гель, чтобы раскрыть секреты атак ядовитых змей. Что отличает укусы разных семейств этих рептилий?

Читать полностью » Мозговой отдел черепа человека эволюционировал в два раза быстрее, чем у других приматов сегодня в 16:07
Гиббоны и гоминиды разошлись 19 миллионов лет назад: почему черепа одних почти не изменились

Исследование скорости эволюции черепов приматов показало удивительные различия между человеком, его родственниками и гиббонами. Какие факторы определили эти эволюционные пути?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом
Авто и мото
Современные МКПП оснащены синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю
Красота и здоровье
Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба
Туризм
Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами
Спорт и фитнес
Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота
Еда
Омлет на пару сохраняет витамины и подходит для диетического питания
Красота и здоровье
Шери Фрей отметила, что сквалан укрепляет барьер кожи и подходит для чувствительных типов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet