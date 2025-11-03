Неандертальцы не сидели на месте: крымский подросток оказался родственником алтайских охотников

Среди старых археологических материалов из крымской стоянки Староселье ученые совершили важное открытие, которое проливает новый свет на миграции неандертальцев. Небольшой фрагмент кости, хранившийся в коллекции почти 30 лет, оказался останками неандертальца, жившего около 46-45 тысяч лет назад. Генетический анализ показал удивительную связь между населением Крыма и Алтая, разделенного тысячами километров.

Исследование забытых находок

Стоянка Староселье, расположенная в гроте near Бахчисарая, была обнаружена еще в середине XX века. В 1993–1994 годах здесь проводились раскопки, в ходе которых были найдены многочисленные костные остатки и каменные орудия микокской индустрии, характерной для неандертальцев. Долгое время эти материалы хранились без детального изучения.

Международная команда исследователей во главе с Эмили Пиготт из Венского университета решила пересмотреть 150 костных фрагментов с помощью современного метода — масс-спектрометрической пептидной дактилоскопии (ZooMS). Большинство образцов принадлежало лошадям, которые были основной добычей местных охотников. Но один фрагмент размером всего 5 на 2 сантиметра оказался человеческой костью — вероятно, частью бедренной кости подростка или взрослого человека.

Генетические сюрпризы

Несмотря на плохую сохранность ДНК, ученым удалось секвенировать митохондриальный геном с двукратной глубиной покрытия. Анализ подтвердил, что кость принадлежала неандертальцу. Однако настоящим открытием стало филогенетическое положение этого индивида.

Оказалось, что по материнской линии крымский неандерталец был ближе всего к своим сородичам с Алтая — из Чагырской пещеры и пещеры Окладникова, а также к знаменитой девочке-гибриду из Денисовой пещеры, чьей матерью была неандерталка, а отцом — денисовец. Это означает существование генетических связей между популяциями, разделенными более чем 3500 километрами.

Сравнение неандертальских популяций

Параметр Крымский неандерталец (Староселье) Алтайские неандертальцы (Чагырская, Окладникова) Возраст Около 45-46 тысяч лет Около 50-60 тысяч лет Генетическая близость Близки к алтайским неандертальцам Близки к крымскому неандертальцу Культурная традиция Микокская индустрия Вариант мустьерской культуры Расстояние между популяциями Более 3500 км Более 3500 км

А что если…

Если бы исследователи не применили метод пептидной дактилоскопии для сортировки костных фрагментов, этот важный образец мог бы навсегда остаться в коллекции как "неопределимый обломок". Современные биоархеологические методы открывают новые возможности для изучения старых археологических коллекций.

Три факта о поздних неандертальцах

Крым долгое время считался возможным "последним прибежищем" неандертальцев, но новые датировки показывают, что они исчезли здесь примерно 40-50 тысяч лет назад — одновременно с другими регионами Европы. Неандертальцы заселяли Алтай как минимум двумя волнами, и обе группы контактировали с денисовцами. Микокская каменная индустрия, найденная в Крыму, демонстрирует высокий уровень технологического развития поздних неандертальцев.

Открытие генетической связи между крымскими и алтайскими неандертальцами свидетельствует о масштабных миграционных процессах, происходивших в период среднего палеолита. Вероятно, в благоприятные климатические периоды группы неандертальцев совершали длительные переходы, поддерживая генетический обмен между удаленными популяциями.

Исторический контекст

Период около 45-50 тысяч лет назад был критическим моментом в истории человечества — временем последнего существования неандертальцев и расселения современных людей по Евразии. Крымский полуостров, с его благоприятным климатом и богатыми ресурсами, представлял собой важный регион для выживания неандертальских популяций. Стоянка Староселье, где были найдены многочисленные кости животных со следами разделки, демонстрирует успешную охотничью стратегию местных неандертальцев, специализировавшихся на добыче лошадей.

Генетическая связь между крымским и алтайскими неандертальцами, выявленная в новом исследовании, указывает на существование обширных миграционных сетей, по которым происходил обмен генами и, возможно, культурными инновациями между удаленными группами. Это открытие заставляет пересмотреть представления о мобильности неандертальцев и сложности их социальной организации в поздний период существования.