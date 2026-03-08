Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:33

Исследование древних трапез неандертальцев открывает новые горизонты культурных традиций человечества

В душной жаре Леванта, где воздух пропитан ароматом сухой земли и эхом древних костров, пещеры Амуд и Кебара хранят следы неандертальских трапез. Всего 70 километров разделяют эти укрытия, но кости газелей и ланей, оставленные там 70-50 тысяч лет назад, рассказывают о неожиданных различиях в подходах к еде. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разобрали эти артефакты и увидели: схожие орудия, одинаковые жертвы, но принципиально разные методы разделки. Это не случайность, а намек на традиции, которые мы привыкли считать прерогативой поздних Homo sapiens.

Представьте: в одной пещере кости хрустят от огня и молота, в другой — аккуратно очищены, с минимумом следов жара. Такие детали меняют взгляд на неандертальцев — не просто выживальщиков, а носителей локальных обычаев. Новое исследование в Frontiers in Environmental Archaeology подчеркивает: даже базовые нужды обрастали ритуалами.

"Различия в следах на костях из Амуд и Кебары говорят о том, что неандертальцы адаптировали обработку пищи под локальные условия, передавая навыки через поколения. Это как два соседних поселка с разными семейными рецептами барбекю — общая охота, но уникальный подход к столу".

Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Различия в разделке туш в пещерах Амуд и Кебара

Неандертальцы из Амуд обожгли и раздробили 40% костей — следы интенсивной термической обработки и последующего извлечения мозга или мозга. В Кебаре этот показатель всего 9%, а повреждения минимальны. Орудия схожи: кремневые скребки и отщепы, добыча идентична — стада газелей по склонам Леванта. Но следы порезов на костях расходятся: в Амуд хаотичные, глубокие рубцы, в Кебаре — точные, поверхностные надрезы.

Это как два повара с одинаковым ножом и мясом: один рубит на части для супа, другой филирует для жарки. Расстояние в 70 км не объясняет разницу — ресурсы общие, климат схожий. Исследование исключает голод или миграции: стабильные слои осадков подтверждают непрерывное обитание.

Культурные традиции за костями

Анаэль Яллон из Еврейского университета подчеркивает: социальное обучение стояло за этими методами. В Амуд тушки, видимо, обрабатывали на месте убоя — грубо, быстро, с обжигом для консервации. Кебара предпочитала перенос в пещеру целых туш для коллективной разделки, что предполагает координацию группы. Такие паттерны повторяются в слоях, намекая на преемственность.

"Эти находки перекликаются с древними следами в Болгарии, где локальные обычаи тоже ставят под вопрос унифицированные модели прошлого. Неандертальцы — не монолит, а мозаика традиций".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Будущие эксперименты с репликами орудий помогут реконструировать точные техники, а сравнение с другими сайтами вроде Стеркфонтейна выявит паттерны.

Что это значит для понимания прошлого

Открытие размывает границу между "примитивом" и культурой: неандертальцы экспериментировали с едой не хуже нас. В контексте генетических мутаций и находок вроде аномальных челюстей, это усиливает картину разнообразия. Завтра такие идеи интегрируют в VR-модели пещер, оживив меню Леванта.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему различия именно в обжиге? В Амуд — для быстрой сушки, в Кебаре — минимум термики для свежести.
  • Были ли орудия разными? Нет, стандартный левантийский набор, но техника применения отличалась.
  • Влияет ли это на современную археологию? Да, требует локального подхода к интерпретациям, как в антарктических кернах.
Проверено экспертом: анализ костей и традиций — эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

