Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Неандертальцы создают смолу
Неандертальцы создают смолу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:34

Неандертальцы не погибли в битве: модель показывает, как они тихо растворились среди нас

Неандертальцы растворились среди Homo sapiens без катастрофы — Scientific Reports

Исчезновение неандертальцев остаётся одной из самых обсуждаемых тем палеоантропологии. Долгое время преобладала версия о резком вытеснении или гибели этих древних людей, но новое математическое исследование, опубликованное в Scientific Reports, предлагает иную картину. Учёные из Италии и Швейцарии разработали модель, показывающую, что неандертальцы могли исчезнуть не в результате катастрофы, а через постепенную ассимиляцию с нашими предками — Homo sapiens.

Что показала новая математическая модель

Авторы работы использовали идею нейтрального дрейфа — механизма, при котором один генетический вариант становится доминирующим не из-за преимуществ, а из-за численного превосходства носителей. В данном случае сапиенсы не превосходили неандертальцев по биологической "силе" генов. Но их популяции были крупнее, что уже само по себе могло привести к постепенному растворению неандертальских линий.

Модель показывает, что повторяющиеся, пусть и небольшие волны миграции — например, когда в группу из 30 неандертальцев вливались 2 человека Homo sapiens — способны изменить генетический баланс за период от 10 000 до 30 000 лет. Такие смешанные коллективы теряли долю "чистого" неандертальского генома, а влияние сапиенсов возрастало по накопительному принципу.

Почему это объяснение стало важным

Археологические данные указывают на то, что неандертальцы и Homo sapiens сосуществовали в Евразии огромное время — не меньше 10 000 лет. За этот период происходили обмены технологиями, культурные контакты и, вероятно, регулярные смешанные браки. В палеогенетике давно известно, что современные люди сохраняют небольшие фрагменты неандертальской ДНК — от 1 до 3 %. Это подтверждает факт межвидовых контактов, но не объясняет, почему неандертальцы исчезли полностью как отдельная популяция.

Новая модель предлагает простое и логичное решение: если приток сапиенсов был устойчивым, то генетическое замещение происходило бы даже без войн, эпидемий или резких изменений климата.

Сравнение гипотез исчезновения неандертальцев

Гипотеза В чём суть Сильные стороны Ограничения
Быстрое вытеснение Сапиенсы победили в конкуренции Объясняет смену населения Недостаточно археологических свидетельств
Катастрофа Климат, болезни, голод Подходит для некоторых регионов Не объясняет длительное сосуществование
Генетическое растворение Ассимиляция через межвидовые связи Поддерживается моделями и данными ДНК Не исключает других факторов

Советы шаг за шагом: как исследователи моделируют древние популяции

  1. Собирают информацию о размере и структуре древних групп.

  2. Используют данные ДНК людей и неандертальцев из разных регионов.

  3. Создают математические модели миграции и дрейфа генов.

  4. Проводят серию симуляций с разными параметрами — от низкого до высокого уровня смешения.

  5. Сравнивают результаты моделирования с реальными генетическими данными современных людей.

  6. Анализируют археологические находки, чтобы уточнить сценарии контактов.

  7. Корректируют модель по мере появления новых данных.

Эти подходы применяются не только в антропологии, но и в популяционной генетике, изучении миграций животных и исследованиях эволюционных процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать исчезновение неандертальцев чисто биологическим поражением.
    Последствие: игнорирование культурных и социальных факторов.
    Альтернатива: рассматривать ассимиляцию как естественный процесс контакта двух популяций.

  2. Ошибка: опираться только на отдельные археологические находки.
    Последствие: искажённая картина миграций.
    Альтернатива: комбинировать данные генетики, климатологии и археологии.

  3. Ошибка: предполагать единый сценарий для всей Евразии.
    Последствие: неверные выводы о распространении Homo sapiens.
    Альтернатива: учитывать региональные различия.

А что если…

Если ассимиляция была доминирующим процессом, то исчезновение неандертальцев можно рассматривать не как трагедию или эволюционное поражение, а как естественный этап взаимодействия двух групп людей. Тогда многие археологические артефакты можно переосмыслить как свидетельства совместной жизни, обмена знаниями и технологий.

Плюсы и минусы гипотезы ассимиляции

Плюсы Минусы
Соответствует генетическим данным Мало прямых археологических свидетельств смешанных групп
Объясняет длительное сосуществование Сложно определить точные темпы смешения
Не требует катастрофических сценариев Не исключает других факторов исчезновения
Подтверждается математическими моделями Требует уточнения демографических параметров

FAQ

Каковы реальные следы неандертальцев в современном человеке?
У большинства людей вне Африки есть 1-3 % неандертальской ДНК.

Почему неандертальцы были менее многочисленны?
Из-за небольших изолированных групп и ограниченных ресурсов.

Что лучше объясняет исчезновение — климат или ассимиляция?
Современные данные указывают, что ассимиляции было бы достаточно, но климатические факторы могли усиливать её эффект.

Мифы и правда

Миф: неандертальцев уничтожили войны с Homo sapiens.
Правда: доказательств массовых конфликтов нет, а модели показывают, что исчезновение могло быть мирным.

Миф: эти виды были полностью несовместимы.
Правда: генетические данные подтверждают длительное смешение.

Миф: неандертальцы были менее развиты.
Правда: они обладали сложной культурой, инструментами и социальным устройством.

Три интересных факта

  • В ДНК некоторых популяций обнаружено до 4 % неандертальских генов.
  • Смешение происходило как минимум в нескольких регионах Евразии.
  • Исследователи предполагают существование смешанных поселений, хотя прямых доказательств пока мало.

Исторический контекст

Первые находки неандертальцев были обнаружены в XIX веке.

В конце XX века ДНК-анализ подтвердил их родство с людьми.

В XXI веке секвенирование генома неандертальца позволило изучать смешение популяций.

Новые математические модели продолжают менять представления о взаимодействии древних людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новое открытие подтверждает, что Плеяды — часть большой звёздной ассоциации — Люк Боума сегодня в 13:27
Звезды в галактике потеряли свой дом: Плеяды оказались частью гигантской космической сети

Новое исследование показало, что Плеяды — лишь маленькая часть гигантского звёздного комплекса длиной почти 2000 световых лет. Это открытие меняет представление о происхождении и эволюции звёздных семейств.

Читать полностью » Оцифровка гробниц Китая выявила связь с кризисами и ростом власти — Цюаньбао Ма сегодня в 12:27
Не просто захоронения, а карта времени: тысячи гробниц Китая показывают, как власть меняла мир

Цифровая карта 80 000 гробниц Китая показала, как политика, миграции и климат переплетаются в пространстве захоронений и меняют наше понимание истории.

Читать полностью » Исследование показало, что шимпанзе пересматривают решения, как маленькие дети — Эмилио Мармоль сегодня в 11:27
Шимпанзе ломают стереотипы: их способность к логике меняет всё, что мы знали о разуме

Шимпанзе оказались способны менять мнение так же рационально, как дети четырёх лет. Новое исследование ставит под вопрос уникальность человеческого мышления.

Читать полностью » РНК шерстистого мамонта раскрывает данные о стрессе и размножении — палеогенетик Эмилио Мармоль сегодня в 10:27
Живая РНК мамонта вернулась из мёртвых: молекулы, которые могут переписать историю жизни на Земле

Учёные впервые секвенировали РНК мамонта. Открытие меняет понимание древней биологии и открывает путь к изучению активности генов вымерших видов.

Читать полностью » Кратер Цзиньлинь признан крупнейшим голоценовым объектом — геолог Алексей Дробыш сегодня в 9:05
Земля скрывает космическую рану: гигантский кратер в Китае открыл давно забытую угрозу

Новый ударный кратер в Китае оказался одним из самых больших и молодых в голоцене. Он меняет представления о масштабах падений небесных тел на Землю.

Читать полностью » Суперраспознавание лиц связано с врождённым стилем внимания — психолог Маргарита Полянская сегодня в 8:05
Зрительная система сломала ожидания: простое движение глаз объяснило феномен памяти, похожий на суперсилу

Учёные выяснили, как супер-распознаватели запоминают лица без усилий. Их способность основана на врождённых особенностях зрения — и научиться ей невозможно.

Читать полностью » Коррекция возбуждающих сигналов снизила тревожность у животных — нейробиолог Хуан Лерма сегодня в 7:05
В мозге нашли скрытый узел страха: нейроны, которые включают тревогу сами по себе

Учёные выявили нейронную популяцию, дисбаланс которой вызывает тревожность и нарушения поведения, и нашли способ обратить эти изменения — по крайней мере у мышей.

Читать полностью » Отступление ледника Хектория достигло восьми километров за два месяца — гляциолог Адриан Лакман сегодня в 6:05
Антарктида содрогнулась: ледник исчез за два месяца, словно кто-то выдернул опору из-под континента

Ледник Хектория в Антарктике потерял половину массы всего за два месяца. Такой темп разрушения тревожит учёных и может стать предвестником глобальных изменений.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый вид птерозавра Bakiribu waridza обитал в раннем мелу Бразилии — Гиларди
Еда
Крольчатина — недооценённый деликатес: почему шефы всё чаще выбирают её вместо курицы
Питомцы
Рост рынка pet-friendly отелей в России: отель для каждого питомца
Спорт и фитнес
Отжимания на бицепс: как улучшить технику и избежать прогиба в пояснице
Спорт и фитнес
Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны
Туризм
Доля китайских туров на январские праздники выросла до 7% — Олег Козырев
Туризм
Зимой 2025 года бронирования туров на север выросли почти на 50% — исследователи
Красота и здоровье
Пилатес повышает гибкость при умеренной частоте тренировок — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet