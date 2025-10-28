Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таблетка от боли
Таблетка от боли
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:05

Не заметите, как разрушите желудок: обезболивающие, которые наносят скрытый вред

Обезболивающие могут вызвать язвы и воспаления желудка при неправильном применении — Сергей Тихонов

По статистике, почти треть россиян еженедельно принимает обезболивающие препараты. Такая привычка кажется безобидной — ведь таблетки быстро устраняют боль и возвращают привычный ритм жизни. Однако за временным облегчением часто скрываются серьёзные риски для здоровья желудка и кишечника.

Почему обезболивающие опасны при частом применении

"Регулярный приём обезболивающих способен повредить слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки", — отметил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, доцент Сергей Тихонов.

По словам специалиста, большинство людей при боли выбирают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, диклофенак, кеторолак и другие. Они действительно снимают воспаление и жар, но при этом разрушают естественные механизмы защиты слизистой оболочки желудка.

Когда человек принимает такие препараты регулярно, нарушается выработка защитной слизи, ухудшается микроциркуляция крови и повышается кислотность. В результате слизистая теряет устойчивость к желудочному соку и желчи, что становится прямым путём к развитию эрозий и язв.

Сравнение популярных видов обезболивающих

Тип препарата Преимущества Потенциальный вред
Ибупрофен Быстро снимает боль и жар Раздражает желудок при частом применении
Диклофенак Эффективен при воспалениях Повышает риск язв и гастрита
Кеторолак Мощное анальгезирующее действие Может вызвать эрозии ЖКТ
Парацетамол Мягче для желудка Опасен для печени при передозировке

Советы шаг за шагом

  1. Не принимайте обезболивающие без необходимости. Если боль не хроническая, постарайтесь обойтись немедикаментозными способами — отдыхом, массажем, компрессами.

  2. Принимайте препараты после еды. Никогда не пейте НПВП на пустой желудок. Это одно из главных правил защиты слизистой.

  3. Выбирайте щадящие варианты. При хронических болях лучше проконсультироваться с врачом и подобрать препараты с минимальным воздействием на ЖКТ.

  4. Используйте гастропротекторы. Если приём НПВП неизбежен, врач может рекомендовать средства на основе омепразола или пантопразола для защиты желудка.

  5. Следите за рационом. Исключите острые блюда, кофе и алкоголь, чтобы не усиливать раздражение слизистой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приём НПВП натощак.
    Последствие: повреждение слизистой и появление болей в желудке.
    Альтернатива: принимайте лекарства после еды или запивайте молоком.

  • Ошибка: частое использование сильнодействующих анальгетиков без врача.
    Последствие: развитие хронического гастрита и язвенной болезни.
    Альтернатива: заменить на мягкие препараты после консультации со специалистом.

  • Ошибка: одновременный приём нескольких обезболивающих.
    Последствие: повышенная нагрузка на печень и желудок.
    Альтернатива: выбирайте одно средство и строго соблюдайте дозировку.

А что если…

А что если боль действительно беспокоит часто, и без таблеток не обойтись? В этом случае важно определить причину боли. Возможно, организм сигнализирует о воспалении, неправильной осанке, дефиците витаминов или хроническом заболевании.
Регулярное использование НПВП маскирует симптомы, но не устраняет проблему. Лучше пройти обследование и подобрать лечение, направленное на источник боли, а не только на её подавление.

Плюсы и минусы применения обезболивающих

Параметр Плюсы Минусы
Эффективность Быстро устраняют боль и жар Не лечат причину
Доступность Продаются без рецепта Приводят к самодиагностике и злоупотреблению
Воздействие на ЖКТ - Повреждают слизистую, вызывают гастрит
Комфорт Позволяют вести активный образ жизни Могут вызывать зависимость от "таблеточного" облегчения

Мифы и правда

  • Миф: если запить таблетку водой, вреда не будет.
    Правда: жидкость лишь помогает проглотить препарат, но не защищает желудок от его действия.

  • Миф: безопасно принимать НПВП при лёгкой боли.
    Правда: даже минимальные дозы, если принимать часто, способны вызвать раздражение слизистой.

  • Миф: язва образуется только при злоупотреблении алкоголем и фастфудом.
    Правда: частый приём обезболивающих — одна из главных причин медикаментозных язв.

FAQ

Какие признаки указывают на повреждение слизистой желудка?
Тошнота, изжога, боли после еды, тяжесть и жжение — первые сигналы, что желудок страдает.

Можно ли принимать обезболивающие вместе с гастропротекторами?
Да, но только по назначению врача. Самолечение может снизить эффективность препаратов.

Чем заменить обезболивающие при головной или мышечной боли?
Подойдут методы без таблеток: массаж, компресс, тёплый душ, травяные чаи (например, ромашка или мелисса).

Исторический контекст

История обезболивающих началась с открытия аспирина в XIX веке. С тех пор препараты этой группы спасли миллионы людей от боли и воспалений. Но уже в 1970-х врачи заметили рост числа пациентов с язвами желудка, вызванных НПВП.
Сегодня медицина делает ставку на баланс — использование обезболивающих только при необходимости и с обязательной защитой желудка.

Три интересных факта

  1. НПВП входят в число самых часто назначаемых лекарств в мире.

  2. Женщины принимают обезболивающие в среднем на 40% чаще мужчин.

  3. Длительный приём даже слабых анальгетиков повышает риск гастрита в два раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенью глаза страдают от сухого воздуха и нехватки света сегодня в 10:02
Осень и глаза: какие продукты помогут сохранить зрение в сезон усталости

Почему осенью особенно важно заботиться о зрении и какие сезонные продукты помогут глазам оставаться здоровыми — объясняет офтальмолог.

Читать полностью » Безопасные тренировки укрепляют сердце и мышцы без риска травм — Алексей Лагунов сегодня в 9:28
Тренировка, после которой не встанешь с кровати: как избежать типичных ошибок новичков

Как тренироваться без травм и сохранить мотивацию? Разминка, техника, восстановление и внимание к сигналам тела помогут сделать спорт безопасным и эффективным.

Читать полностью » Врач Зарема Тен предупредила об опасности добавок для похудения с экстрактом йохимбе сегодня в 9:11
Опасная добавка под маской натуральности: врач предупредила о риске йохимбе

Некоторые добавки для похудения содержат йохимбе — компонент, способный вызвать скачки давления и панические атаки. Почему такие БАДы опасны — рассказывает врач.

Читать полностью » Главврач Алиса Мамаева напомнила, что проктологические заболевания требуют ранней диагностики сегодня в 8:42
Не терпите и не стесняйтесь: врач рассказала, почему опасно откладывать осмотр

Кровь, зуд или боль после дефекации — не повод для стеснения, а сигнал для визита к врачу. Какие симптомы требуют внимания, рассказала эксперт.

Читать полностью » Гранат укрепляет сердце, иммунитет и улучшает память при регулярном употреблении — Александр Фролов сегодня в 8:28
Этот напиток древние пили ради бессмертия: что на самом деле делает гранат с организмом

Один из древнейших фруктов на планете способен поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и даже улучшать память — всё это о гранате.

Читать полностью » Осенью организм теряет витамин D и становится уязвим к вирусам сегодня в 7:37
Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет

Почему осенью иммунитет становится уязвимее и какие простые привычки помогут защититься от простуд — объясняет врач.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова напомнила, что регулярная ходьба продлевает жизнь и улучшает настроение сегодня в 7:28
Пять лет жизни за пару кроссовок: учёные доказали, что ходьба сильнее таблеток

Учёные доказали, что ежедневные прогулки способны продлить жизнь на несколько лет. Сколько нужно ходить, чтобы тело и мозг оставались молодыми?

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета сегодня в 6:32
Оранжевое золото осени: чем хурма спасает сердце и укрепляет иммунитет

Почему осенний фрукт хурма помогает укрепить иммунитет, улучшает пищеварение и защищает сердце — рассказывает врач-нутрициолог.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фаршированный перец с грибной начинкой сохраняет сочность при запекании
Туризм
В межсезонье Гурзуф предлагает мягкий климат, пустые улочки и вид на Аю-Даг
Садоводство
Хлорофитум и сансевиерия признаны эффективными природными фильтрами воздуха
Еда
Диетологи: гороховый суп содержит до 20 г растительного белка и помогает восполнить энергию без мяса
Наука
Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет
Дом
Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии
СФО
Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск
Культура и шоу-бизнес
Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet