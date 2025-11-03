Не успел моргнуть — уже старость: исследование показало, что мозг сам сжимает наше время

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, наконец предложило убедительное объяснение — дело не только в восприятии, но и в реальных изменениях работы мозга, происходящих с возрастом.

Почему кажется, что время идёт быстрее

С возрастом наш мозг переживает процесс, который учёные называют "нейронной дедифференциацией" - снижением специализации разных его областей. Это значит, что участки, ранее строго отвечавшие за определённые функции (например, распознавание лиц или звуков), начинают реагировать более размыто. В результате мы воспринимаем меньше уникальных событий за тот же промежуток времени.

Исследователи из Бирмингемского университета и Кембриджского центра по проблемам старения и нейронауки (Cam-CAN) предположили: именно снижение разнообразия нейронных состояний объясняет ощущение ускоряющегося времени.

"Более продолжительные — и, следовательно, менее многочисленные — нейронные состояния в течение одного и того же периода времени могут способствовать тому, что пожилые люди воспринимают время как идущее быстрее", — отмечают авторы исследования.

Как работает теория "сегментации событий"

Наша жизнь воспринимается мозгом как поток событий, который мы интуитивно делим на смысловые части. Этот процесс учёные называют "сегментацией событий". Каждый раз, когда в окружающем мире происходит что-то неожиданное, мозг обновляет модель происходящего и фиксирует границу между событиями.

У молодых людей такие "нейронные переходы" происходят часто — их мозг постоянно перестраивает восприятие, замечая даже мелкие изменения. С возрастом количество переходов снижается: мозг как бы реже обновляет сценарий, и субъективно время начинает течь быстрее.

Как проводилось исследование

Команда учёных использовала данные проекта Cam-CAN, в котором участвовали 577 человек в возрасте от 18 до 88 лет. Добровольцам предложили посмотреть восьмиминутный отрывок из телесериала "Альфред Хичкок представляет" ("Пиф-паф, ты мёртв").

Пока участники смотрели видео, их мозг сканировали с помощью функциональной МРТ, отслеживая изменения активности в реальном времени. Далее исследователи применили алгоритм Greedy State Boundary Search (GSBS), который позволяет выявлять границы между нейронными состояниями без учёта сюжетной линии фильма.

Результаты показали:

у пожилых участников наблюдалось меньше переходов между состояниями мозга ;

эти состояния длились дольше , чем у молодых людей;

в целом активность мозга становилась менее специализированной.

Сравнение

Возрастная группа Частота смены нейронных состояний Длительность одного состояния Восприятие времени Молодые (18-30 лет) Частая Короткая Время кажется медленным Средний возраст (31-55 лет) Средняя Умеренная Время идёт равномерно Пожилые (60+) Редкая Долгая Время "ускоряется"

Почему мозг стареет неравномерно

Потеря чёткости нейронных сигналов связана не только с физиологическими изменениями, но и с образом жизни. Хронический стресс, недостаток сна, снижение уровня новизны и любопытства ускоряют "размывание" нейронных контуров. Чем меньше мозг сталкивается с новыми стимулами, тем реже происходят нейронные переходы — и тем быстрее летит время.

"Мне кажется весьма правдоподобным, что это может влиять на повседневное восприятие и память, включая ощущение того, что субъективное время ускоряется с возрастом", — отметил нейробиолог Джорджио Валлортигара из Университета Тренто.

Советы шаг за шагом: как замедлить субъективное время

Создавайте новизну. Пробуйте новые маршруты, блюда, занятия — мозг фиксирует больше событий, а время "растягивается". Изучайте новое. Освоение языков, инструментов или технологий активизирует нейронные сети. Разделяйте день на этапы. Чёткая структура помогает формировать больше "сегментов событий". Отдыхайте осознанно. Медитация и контроль дыхания снижают нейронный шум, улучшая концентрацию. Сохраняйте физическую активность. Движение усиливает кровоснабжение мозга и поддерживает его пластичность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жить в режиме рутины.

Последствие: мозг перестаёт различать дни, время "сжимается".

Альтернатива: добавлять в повседневность новые впечатления. Ошибка: работать без отдыха.

Последствие: перегрузка снижает восприятие новизны.

Альтернатива: чередовать труд и отдых каждые 90 минут. Ошибка: избегать обучения после 40 лет.

Последствие: угасание нейропластичности.

Альтернатива: развивать когнитивные навыки через чтение, игры и искусство.

А что если восприятие времени субъективно?

Некоторые психологи дополняют нейробиологическую теорию ещё одним объяснением. Наше внутреннее восприятие времени логарифмично: для пятилетнего ребёнка один год составляет 20% его жизни, а для пятидесятилетнего — лишь 2%. Поэтому с возрастом каждый новый год "весит" меньше, и мы ощущаем течение времени быстрее.

Плюсы и минусы возрастных изменений

Плюсы Минусы Мозг обрабатывает информацию экономнее Снижается внимание к деталям Повышается эмоциональная устойчивость Становится труднее запоминать последовательности Жизненный опыт помогает предсказывать события Возрастает риск когнитивных искажений

FAQ

Можно ли "замедлить" субъективное время?

Да. Регулярное обучение, путешествия и новые впечатления стимулируют мозг и увеличивают количество нейронных переходов.

Почему старикам кажется, что юность пролетела быстро?

С возрастом количество уникальных событий снижается, и мозг воспринимает периоды жизни как "сжатые".

Помогают ли технологии тренировки мозга?

Да, когнитивные игры и тренировки памяти способствуют сохранению нейронной активности.

Мифы и правда

Миф: время ускоряется из-за снижения скорости обмена веществ.

Правда: причина скорее в работе нейронных сетей, а не в физиологии тела. Миф: восприятие времени зависит от настроения.

Правда: настроение влияет, но фундаментальная причина — нейронная структура восприятия. Миф: пожилые люди хуже чувствуют время из-за памяти.

Правда: дело не в забывчивости, а в изменении самого способа обработки информации.

Исторический контекст

Идея связи возраста и восприятия времени обсуждается с XIX века. Немецкий психолог Пауль Яннет впервые предположил, что ощущение времени подчиняется логарифмическому закону. Современные нейроисследования лишь подтверждают: мозг действительно "замедляет кадр" в детстве и "ускоряет плёнку" во взрослом возрасте.

Три интересных факта