Не только ледяные скульптуры: как фестиваль в Харбине стал зимним мегаполисом с аттракционами и высокими технологиями

Этой зимой фестиваль "Мир льда и снега" в Харбине удивляет не только масштабом, но и уникальными решениями, которые превращают традиционную выставку ледяных скульптур в настоящий ледяной мегаполис. В этом сезоне гости смогут не просто любоваться красотой замков и пагод, но и наслаждаться аттракционами, такими как горки и колесо обозрения, сделавшие фестиваль особенно ярким и запоминающимся. Об этом сообщает Reuters.

Рекордный масштаб ледяного города

В этом году организаторы фестиваля установили новый рекорд: для создания ледяных конструкций было использовано 400 000 кубических метров снега и льда — это самый большой объём материала за всю историю мероприятия. Из этого льда были вырезаны не только красивые фигуры, но и целые кварталы с яркими фасадами, арками и башнями. Некоторые из объектов функционируют как аттракционы, например, ледяные горки и прогулочные улицы, подсвеченные цветными блоками, что добавляет особую атмосферу всему мероприятию.

Фестиваль продолжает привлекать внимание туристов, особенно внутренних путешественников Китая. В прошлом году регион посетило более 90 миллионов человек, что принесло почти 20 миллиардов долларов дохода. Для туристов это не только возможность увидеть потрясающие ледяные скульптуры, но и насладиться развитой инфраструктурой — от транспорта и размещения до зимних развлечений и сервисов прямо на территории фестиваля.

"Это невероятное зрелище, которое не оставляет равнодушным, а атмосфера на празднике всегда волшебная", — говорит один из посетителей фестиваля.

Шоу дронов и световая магия

Церемония открытия фестиваля в этом году была направлена на создание эффекта полного погружения. В ночном небе над Харбином кружила флотилия светящихся дронов, выстраиваясь в фигуру лошади — символ наступающего года по китайскому лунному календарю. Такое сочетание ледяной архитектуры и высоких технологий помогает фестивалю оставаться актуальным и привлекательным для молодежной аудитории, которая приезжает ради ярких впечатлений и контента для социальных сетей.

"Технологическое шоу стало неотъемлемой частью фестиваля, подчеркивая его современность и креативность", — отмечают организаторы.

Удобство для туристов в условиях мороза

Погода в Харбине может быть крайне холодной, что создает особую атмосферу, но для туристов, особенно из более теплых регионов, такие морозы могут быть испытанием. В этом году организаторы сделали все, чтобы пребывание на фестивале было комфортным. Территория парка значительно расширилась, а для гостей были созданы специальные отапливаемые зоны отдыха. Здесь можно будет согреться, отдохнуть и сделать паузу между прогулками по ледяной экспозиции.

Этот подход особенно важен для тех, кто не привык проводить долгое время на морозе, но хочет насладиться зимней сказкой. В этих зонах отдыха можно попить горячие напитки и отдохнуть перед следующими активностями.

Как спланировать поездку на ледовый фестиваль

Выберите время для визита заранее: фестиваль действует в определенный сезон, и, как правило, парк доступен для посещения до середины февраля. Подготовьте подходящую одежду: чтобы не замерзнуть, рекомендуется собирать экипировку по принципу слоёв: термобельё, утепляющий слой, ветрозащита, тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой. Планируйте маршрут по парку с перерывами: начните с прогулки по экспозиции, затем сделайте паузу в отапливаемой зоне, и после этого отправляйтесь на аттракционы. Забронируйте время для вечерних посещений: подсветка ледяных объектов и шоу-эффекты особенно выразительны в темное время суток. Заранее подумайте о питании и отдыхе: горячие напитки и короткие остановки помогут сделать пребывание на морозе более комфортным.

Фестиваль "Мир льда и снега" в Харбине вновь поразил своей грандиозностью и оригинальностью. Масштабные ледяные скульптуры и новаторские аттракционы делают его не просто выставкой, а настоящим зимним мегаполисом. Для тех, кто решит посетить этот уникальный праздник, организаторы создали комфортные условия, которые позволяют наслаждаться искусством и зимними развлечениями, не страдая от холода.