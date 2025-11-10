Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Темная материя и Вселенная
Темная материя и Вселенная
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:16

Не только гравитация: есть ли новая сила, управляющая темной материей

Темная материя взаимодействует с гравитацией, как обычная материя, подтверждают данные Женевского университета — Камиль Бонвин

Новые исследования ученых из Женевского университета (UNIGE) помогают пролить свет на одну из самых сложных и загадочных проблем в космологии: соответствует ли поведение темной материи тем же физическим законам, что и обычной материи. Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что темная материя, согласно нынешним наблюдениям, взаимодействует с гравитационными колодцами так же, как и видимая материя. Однако ученые подчеркивают, что возможное открытие неизвестной силы или взаимодействия темной материи в будущем не исключено, и для этого необходимы более точные данные.

Что мы знаем о темной материи?

Темная материя — это гипотетическая форма материи, которая не излучает и не отражает свет, что делает ее невидимой для нас. О ее существовании ученые сделали выводы на основе гравитационных эффектов, которые не могут быть объяснены наличием только обычной видимой материи. Несмотря на отсутствие прямых наблюдений, ученые уверены, что темная материя составляет значительную часть всей массы во Вселенной. Однако главный вопрос остается открытым: взаимодействует ли она с известными четырьмя фундаментальными силами — гравитацией, электромагнетизмом, сильным и слабым ядерными взаимодействиями — так же, как обычная материя, или на нее действует пятая, пока неизвестная сила?

Гравитационные колодцы: тест на поведение темной материи

Одним из центральных моментов в новом исследовании является феномен гравитационных колодцев — искривлений пространства-времени, образующихся вокруг массивных объектов. Современная физика точно предсказывает поведение видимой материи в этих колодцах. Чтобы выяснить, действует ли то же самое правило для темной материи, ученые решили исследовать, как галактики, содержащие в основном темную материю, ведут себя в этих колодцах. Если темная материя подчиняется только гравитации, то ее поведение должно быть идентичным поведению обычной материи в аналогичных условиях.

Что показали результаты исследования?

Для проверки гипотезы ученые сравнили данные о глубине гравитационных колодцев с скоростями движения галактик. Как объяснила соавтор исследования Камиль Бонвин, доцент кафедры теоретической физики UNIGE, если на темную материю не воздействует дополнительная сила, то галактики, состоящие преимущественно из темной материи, должны падать в гравитационные колодцы так же, как и обычные галактики, подчиняясь только гравитации. В случае существования пятой силы, ее влияние на движение этих галактик должно быть очевидно.

Анализ реальных космологических данных показал, что темная материя действительно ведет себя в этих колодцах согласно уравнениям Эйлера, то есть так же, как обычная материя, что подтверждает гипотезу о ее подчинении тем же законам гравитации.

Возможность существования пятой силы

Несмотря на эти результаты, ведущий автор исследования Настассия Гримм отметила, что выводы, сделанные на текущем этапе, не исключают полностью наличие неизвестной силы. Если такая пятая сила существует, ее воздействие не должно превышать 7% от силы гравитации. В противном случае, она уже была бы обнаружена с помощью имеющихся данных.

По мере появления более точных данных, например, с обсерватории Веры Рубин (LSST) и прибора Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), ученые смогут обнаружить даже силы, составляющие лишь 2% от гравитационного воздействия. Эти будущие наблюдения могут окончательно подтвердить, подчиняется ли темная материя тем же физическим законам, что и обычная материя, или во Вселенной существует слабая, но фундаментально новая сила.

Плюсы и минусы текущих наблюдений

Плюсы исследования Минусы исследования
Обнаружены сильные свидетельства того, что темная материя подчиняется гравитации. Не исключается существование пятой силы, что требует дальнейших исследований.
Использование реальных космологических данных, что увеличивает точность выводов. Прогнозы основаны на текущих наблюдениях, что может быть недостаточно для окончательных выводов.
Потенциал для открытия новых сил с помощью будущих технологий. Не все галактики можно изучить из-за ограничений в данных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: темная материя не влияет на движение галактик, и все ее поведение подчиняется только гравитации.
    Последствие: темная материя продолжает оставаться загадкой, а ученые не могут точно выяснить ее свойства.
    Альтернатива: новые высокоточные данные могут помочь открыть ранее неизвестные взаимодействия.

  2. Ошибка: темная материя не имеет связи с другими силами.
    Последствие: понимание Вселенной и ее эволюции остается неполным.
    Альтернатива: открытие новой силы может радикально изменить текущие теории.

  3. Ошибка: темная материя не может быть обнаружена из-за отсутствия технологий.
    Последствие: знания о Вселенной остаются ограниченными.
    Альтернатива: современные и будущие обсерватории, такие как LSST и DESI, способны привести к новому прорыву в исследовании темной материи.

А что если…?

Что если на темную материю действительно воздействует новая сила? Это приведет к пересмотру всего нашего понимания о взаимодействиях в космосе. Возможные последствия могут охватить такие области, как астрономия, космология и даже фундаментальная физика. Важно помнить, что любые новые открытия могут вызвать революцию в научных подходах, в том числе в теории гравитации и квантовой механики.

Исторический контекст

Три основные вехи в изучении темной материи:

  1. В 1930 году Фриц Цвикки предложил существование темной материи на основе наблюдений за движением галактик в скоплениях, что стало основой для дальнейших исследований.

  2. В 1970-х годах Вера Рубин и ее коллеги открыли аномалии в движении звезд в галактиках, что также поддержало гипотезу о наличии невидимой массы.

  3. Совсем недавно ученые с помощью новых технологий наблюдения и анализа данных космических объектов значительно приблизились к разгадке природы темной материи.

Три интересных факта

  1. Темная материя составляет около 85% всей массы Вселенной, но она абсолютно невидима и не взаимодействует с электромагнитным излучением.

  2. Она не только влияет на движение галактик, но и на их внутреннюю структуру, образуя невидимые "скелеты", которые поддерживают стабильность этих объектов.

  3. Несмотря на то что темная материя не может быть напрямую наблюдаема, ученые находят новые способы ее изучения, например, с помощью высокоточных обсерваторий.

