Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный фондан
Шоколадный фондан
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:58

Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда

Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк

Шоколад давно перестал быть просто сладостью — сегодня его всё чаще называют продуктом с потенциальной пользой для здоровья. В составе какао-бобов содержатся ценные микроэлементы и антиоксиданты, которые способны поддерживать нервную систему, улучшать настроение и даже снижать уровень стресса. Однако, как отмечают врачи, шоколад полезен только в умеренных количествах и далеко не всем людям подходит без ограничений.

Чем полезен шоколад

Качественный шоколад содержит целый комплекс полезных веществ: магний, фосфор, железо, калий и витамины группы B. Эти элементы участвуют в работе сердца и сосудов, поддерживают мышечный тонус и укрепляют нервную систему.

Особенно полезен тёмный шоколад - в нём больше какао-продуктов и меньше сахара, чем в молочных или белых сортах. Какао-масло содержит полифенолы и теобромин, которые способствуют выработке серотонина и дофамина - гормонов удовольствия.

По словам врача-эндокринолога Одинцовской областной больницы Кристины Подорожнюк, шоколад может быть частью здорового питания, если соблюдать умеренность.

"Одна полоска шоколада в день не принесёт особо сильного вреда", — отметила врач Кристина Подорожнюк.

Сравнение видов шоколада

Вид шоколада Особенности состава Польза Риски
Тёмный (70% и выше) Много какао, мало сахара Улучшает настроение, снижает давление Может повышать кислотность желудка
Молочный Больше сахара и жиров Быстро восполняет энергию Повышает уровень глюкозы
Белый Не содержит какао-бобов Вкусный десерт, но без пользы Чистые жиры и сахар
Горький без сахара Какао и стевия/эритрит Подходит при диабете Горький вкус, не всем нравится

Когда шоколад может быть вреден

Несмотря на богатый состав, шоколад — калорийный продукт, и его злоупотребление может вызвать проблемы со здоровьем. По словам Кристины Подорожнюк, людям с ожирением, болезнями печени, артериальной гипертонией и высоким уровнем холестерина следует особенно внимательно относиться к его количеству.

Избыточное потребление может привести к:

  • набору лишнего веса;

  • повышению артериального давления;

  • обострению хронических заболеваний печени и поджелудочной железы;

  • скачкам сахара в крови.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте тёмный шоколад. Чем выше процент какао (от 70% и больше), тем меньше сахара и больше антиоксидантов.

  2. Соблюдайте норму. Оптимальное количество — до 30 г в день, что соответствует одной небольшой дольке.

  3. Обращайте внимание на состав. В качественном шоколаде должно быть какао-масло, а не растительные жиры.

  4. Не ешьте шоколад натощак. Лучше сочетать его с фруктами или кисломолочными продуктами.

  5. Храните в прохладном месте. Температура выше 25 °C разрушает полифенолы и портит вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: есть шоколад большими порциями.
    Последствие: увеличение веса и уровень сахара в крови.
    Альтернатива: ограничиться несколькими кусочками и выбирать горький сорт.

  2. Ошибка: покупать дешёвые плитки с заменителями какао-масла.
    Последствие: отсутствие пользы, возможные проблемы с пищеварением.
    Альтернатива: выбирать шоколад с натуральным составом и без пальмового масла.

  3. Ошибка: употреблять шоколад вечером или на ночь.
    Последствие: возбуждение нервной системы и проблемы со сном.
    Альтернатива: съесть дольку днём — это заряд энергии и хорошего настроения.

А что если отказаться от шоколада вовсе?

Полностью исключать шоколад нет необходимости, если нет противопоказаний. При умеренном употреблении он даже полезен: поддерживает когнитивные функции, снижает уровень стресса и улучшает концентрацию. Для тех, кто ограничивает сахар, существуют альтернативы — шоколад без сахара, с натуральными подсластителями (стевией, эритритом).

Плюсы и минусы шоколада

Плюсы Минусы
Поднимает настроение Калорийный продукт
Улучшает концентрацию Может вызывать аллергию
Содержит магний и антиоксиданты Повышает уровень сахара
Поддерживает сердечно-сосудистую систему Нежелателен при болезнях печени
Помогает при стрессе Может спровоцировать изжогу

FAQ

Можно ли есть шоколад при диабете?
Только специальные сорта без сахара или с заменителями, в ограниченном количестве.

Какой шоколад полезнее — тёмный или молочный?
Тёмный: он содержит больше какао и меньше сахара.

Можно ли детям шоколад?
Да, но в умеренных количествах и не раньше 3 лет.

Мифы и правда

  1. Миф: шоколад вызывает зависимость.
    Правда: он лишь стимулирует выработку дофамина, вызывая приятные эмоции, но не формирует физиологической зависимости.

  2. Миф: белый шоколад полезен так же, как чёрный.
    Правда: в нём нет какао-бобов — только жиры и сахар.

  3. Миф: шоколад вреден для сердца.
    Правда: тёмный шоколад в умеренных дозах улучшает кровообращение и снижает давление.

Исторический контекст

Шоколад появился более трёх тысяч лет назад у майя и ацтеков, которые считали его напитком богов. В Европу какао привезли в XVI веке, и сначала оно использовалось как лекарство от усталости и плохого настроения. В XVIII веке шоколад стал доступен широкой публике и быстро завоевал популярность. Сегодня он остаётся одним из самых любимых продуктов в мире — и при этом может быть частью здорового образа жизни.

Три интересных факта

  1. Горький шоколад содержит больше антиоксидантов, чем зелёный чай.

  2. Плитка шоколада массой 100 г может дать около 10% суточной нормы магния.

  3. Запах шоколада снижает уровень стресса и способствует выработке эндорфинов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматолог Джошуа Зейхнер заявил, что бензоилпероксид остаётся золотым стандартом терапии акне вчера в 23:14
Бензоилпероксид под подозрением: стоит ли бояться кремов от прыщей

Лаборатория обвинила популярные средства от акне в канцерогенности. Но насколько реален риск и стоит ли выбрасывать кремы — разбираемся вместе с экспертами.

Читать полностью » Исследование: не количество, а продолжительность прогулок определяет здоровье сердца вчера в 23:14
Шаги есть, а пользы нет: почему счётчик на браслете нас обманывает

Новое исследование показало важность длительных прогулок для сердца: узнайте, как ритм ходьбы влияет на здоровье и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Исследование: мРНК-вакцины от COVID-19 увеличивают выживаемость пациентов с раком легких и кожи вчера в 22:09
Вакцина от COVID оказалась союзником против рака: неожиданное открытие врачей

Ученые обнаружили, что мРНК-вакцины не только защищают от COVID-19, но и значительно повышают выживаемость пациентов с раком. Зачем это важно?

Читать полностью » Учёные напомнили, что седина связана со снижением активности меланоцитов, а не с процессом старения вчера в 22:07
Первые пряди в тридцать? Учёные уверяют: это не старение, а генетическая особенность

Почему волосы могут поседеть уже к тридцати и что с этим делать? Разбираемся в причинах, мифах и способах ухаживать за серебристыми прядями.

Читать полностью » Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени вчера в 21:06
Красили волосы — а могли спасать печень: чему учит забытое средство древности

Ученые из Осаки открыли потрясающее свойство хны: она может обратить вспять фиброз печени. Узнайте, как это растительное средство меняет подход к лечению хронических заболеваний.

Читать полностью » Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц вчера в 20:00
Два пути к одному телу: как сочетать кардио и силовые, чтобы не тратить время зря

Узнайте, как правильно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки, чтобы эффективно достигать своих фитнес-целей и поддерживать здоровье сердца.

Читать полностью » Психологи советуют не бросать терапию после трудных встреч и обсуждать сомнения с терапевтом вчера в 19:45
Первое свидание с самим собой: почему психотерапия начинается с волнения

Психотерапия может вызывать волнение и страх, но это нормально. Узнайте, как первая сессия может удивить, и не спешите оценивать опыт.

Читать полностью » Йога при малоподвижном образе жизни: позы щенка, собаки и дельфина улучшают пищеварение и осанку вчера в 18:51
Живот уходит, пока вы просто стоите: йога раскрыла ленивый способ подтянуть тело

Три простые позы, которые называют "секретом молодости": они снимают усталость, подтягивают живот и запускают естественное сжигание жира.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями
Наука
Орехи уменьшают вероятность инфаркта и инсульта при регулярном употреблении — Мигель Унай
Садоводство
Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и нуждаются в рассеянном свете
Авто и мото
Togg сообщает, что модель T10X продолжает лидировать в продажах в 2024 году
Питомцы
Зоопсихологи установили: кошки царапают мебель, чтобы снять стресс и пометить территорию
Спорт и фитнес
Упражнение гуд морнинг укрепляет спину и ягодицы — физиотерапевт Уикхэм
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике из-за публикации в соцсетях на фоне лишения титулов принца Эндрю
Садоводство
Толстянка требует рассеянного света и редкого полива для здоровья листьев – Александра Белова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet