Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда
Шоколад давно перестал быть просто сладостью — сегодня его всё чаще называют продуктом с потенциальной пользой для здоровья. В составе какао-бобов содержатся ценные микроэлементы и антиоксиданты, которые способны поддерживать нервную систему, улучшать настроение и даже снижать уровень стресса. Однако, как отмечают врачи, шоколад полезен только в умеренных количествах и далеко не всем людям подходит без ограничений.
Чем полезен шоколад
Качественный шоколад содержит целый комплекс полезных веществ: магний, фосфор, железо, калий и витамины группы B. Эти элементы участвуют в работе сердца и сосудов, поддерживают мышечный тонус и укрепляют нервную систему.
Особенно полезен тёмный шоколад - в нём больше какао-продуктов и меньше сахара, чем в молочных или белых сортах. Какао-масло содержит полифенолы и теобромин, которые способствуют выработке серотонина и дофамина - гормонов удовольствия.
По словам врача-эндокринолога Одинцовской областной больницы Кристины Подорожнюк, шоколад может быть частью здорового питания, если соблюдать умеренность.
"Одна полоска шоколада в день не принесёт особо сильного вреда", — отметила врач Кристина Подорожнюк.
Сравнение видов шоколада
|Вид шоколада
|Особенности состава
|Польза
|Риски
|Тёмный (70% и выше)
|Много какао, мало сахара
|Улучшает настроение, снижает давление
|Может повышать кислотность желудка
|Молочный
|Больше сахара и жиров
|Быстро восполняет энергию
|Повышает уровень глюкозы
|Белый
|Не содержит какао-бобов
|Вкусный десерт, но без пользы
|Чистые жиры и сахар
|Горький без сахара
|Какао и стевия/эритрит
|Подходит при диабете
|Горький вкус, не всем нравится
Когда шоколад может быть вреден
Несмотря на богатый состав, шоколад — калорийный продукт, и его злоупотребление может вызвать проблемы со здоровьем. По словам Кристины Подорожнюк, людям с ожирением, болезнями печени, артериальной гипертонией и высоким уровнем холестерина следует особенно внимательно относиться к его количеству.
Избыточное потребление может привести к:
-
набору лишнего веса;
-
повышению артериального давления;
-
обострению хронических заболеваний печени и поджелудочной железы;
-
скачкам сахара в крови.
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте тёмный шоколад. Чем выше процент какао (от 70% и больше), тем меньше сахара и больше антиоксидантов.
-
Соблюдайте норму. Оптимальное количество — до 30 г в день, что соответствует одной небольшой дольке.
-
Обращайте внимание на состав. В качественном шоколаде должно быть какао-масло, а не растительные жиры.
-
Не ешьте шоколад натощак. Лучше сочетать его с фруктами или кисломолочными продуктами.
-
Храните в прохладном месте. Температура выше 25 °C разрушает полифенолы и портит вкус.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: есть шоколад большими порциями.
Последствие: увеличение веса и уровень сахара в крови.
Альтернатива: ограничиться несколькими кусочками и выбирать горький сорт.
-
Ошибка: покупать дешёвые плитки с заменителями какао-масла.
Последствие: отсутствие пользы, возможные проблемы с пищеварением.
Альтернатива: выбирать шоколад с натуральным составом и без пальмового масла.
-
Ошибка: употреблять шоколад вечером или на ночь.
Последствие: возбуждение нервной системы и проблемы со сном.
Альтернатива: съесть дольку днём — это заряд энергии и хорошего настроения.
А что если отказаться от шоколада вовсе?
Полностью исключать шоколад нет необходимости, если нет противопоказаний. При умеренном употреблении он даже полезен: поддерживает когнитивные функции, снижает уровень стресса и улучшает концентрацию. Для тех, кто ограничивает сахар, существуют альтернативы — шоколад без сахара, с натуральными подсластителями (стевией, эритритом).
Плюсы и минусы шоколада
|Плюсы
|Минусы
|Поднимает настроение
|Калорийный продукт
|Улучшает концентрацию
|Может вызывать аллергию
|Содержит магний и антиоксиданты
|Повышает уровень сахара
|Поддерживает сердечно-сосудистую систему
|Нежелателен при болезнях печени
|Помогает при стрессе
|Может спровоцировать изжогу
FAQ
Можно ли есть шоколад при диабете?
Только специальные сорта без сахара или с заменителями, в ограниченном количестве.
Какой шоколад полезнее — тёмный или молочный?
Тёмный: он содержит больше какао и меньше сахара.
Можно ли детям шоколад?
Да, но в умеренных количествах и не раньше 3 лет.
Мифы и правда
-
Миф: шоколад вызывает зависимость.
Правда: он лишь стимулирует выработку дофамина, вызывая приятные эмоции, но не формирует физиологической зависимости.
-
Миф: белый шоколад полезен так же, как чёрный.
Правда: в нём нет какао-бобов — только жиры и сахар.
-
Миф: шоколад вреден для сердца.
Правда: тёмный шоколад в умеренных дозах улучшает кровообращение и снижает давление.
Исторический контекст
Шоколад появился более трёх тысяч лет назад у майя и ацтеков, которые считали его напитком богов. В Европу какао привезли в XVI веке, и сначала оно использовалось как лекарство от усталости и плохого настроения. В XVIII веке шоколад стал доступен широкой публике и быстро завоевал популярность. Сегодня он остаётся одним из самых любимых продуктов в мире — и при этом может быть частью здорового образа жизни.
Три интересных факта
-
Горький шоколад содержит больше антиоксидантов, чем зелёный чай.
-
Плитка шоколада массой 100 г может дать около 10% суточной нормы магния.
-
Запах шоколада снижает уровень стресса и способствует выработке эндорфинов.
