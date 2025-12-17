Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 13:19

Не природа, а что-то другое: загадочные подземные ходы, которых не должно было быть в этом мире

Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com

В труднодоступных районах Южной Америки учёные обнаружили подземные тоннели, которые поставили под сомнение привычные представления о природе и древней инженерии. Эти протяжённые ходы не похожи ни на пещеры, ни на следы человеческой деятельности и уходят на сотни метров вглубь пород. Новые данные указывают на участие существ, давно исчезнувших с лица Земли, и помогают по-новому взглянуть на жизнь в эпоху ледниковых периодов. Об этом сообщает Earth.com.

Загадочные тоннели под холмами Южной Америки

Необычные подземные структуры были обнаружены под холмами на территории Бразилии и северной Аргентины. Некоторые тоннели достигают длины более 550 метров и имеют такую высоту, что взрослый человек может свободно передвигаться внутри. При этом они резко отличаются от классических пещер: на стенах нет следов водной эрозии, а форма проходов слишком ровная и упорядоченная для случайных геологических процессов.

Особое внимание исследователей привлекла округлая форма тоннелей и их сложная разветвлённая структура. Стены испещрены глубокими параллельными бороздами, напоминающими следы когтей. Именно эти отметины стали ключевым элементом, позволившим усомниться в естественном происхождении подземных ходов и связать их с деятельностью живых существ.

Палеоборонры и следы доисторической жизни

За последние годы на юге и юго-востоке Бразилии было зафиксировано более полутора тысяч подобных тоннелей. Они пролегают в плотных песчаниках, уплотнённых песках и выветренных вулканических породах — материалах, которые с трудом поддаются обработке даже с использованием современной техники. Это обстоятельство окончательно исключило версию о случайном или быстром формировании тоннелей.

Исследование этих объектов возглавил геолог Генрих Франк из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул. Он на протяжении многих лет изучает так называемые палеоборонры — древние норы, созданные крупными вымершими животными. Анализ показал, что тоннели использовались многократно: в одних местах потолки обрушивались и затем расширялись, в других появлялись новые ответвления, что указывает на длительную и целенаправленную деятельность.

Почему эти тоннели не могли создать ни люди, ни природа

Форма и организация подземных коридоров не соответствуют ни одному известному типу природных пустот. Оползни и тектонические трещины образуют хаотичные разломы, а карстовые пещеры формируются под воздействием воды и имеют характерные следы вымывания. В данном случае исследователи видят ровные камеры, сглаженные стены и протяжённые коридоры с продуманными переходами.

В отдельных районах Аргентины тоннели образуют целые комплексы, расположенные группами, что больше напоминает обитаемую систему, чем результат случайных процессов. Следы когтей на стенах стали решающим аргументом: такие структуры могли появиться только в результате деятельности гигантских наземных животных, обитавших в Южной Америке десятки тысяч лет назад.

Заключения учёных меняют представления о поведении доисторических существ и масштабах их взаимодействия с окружающей средой. Эти подземные лабиринты показывают, что животные ледниковой эпохи были способны не только приспосабливаться к суровым условиям, но и активно формировать ландшафт, следы чего сохранились до наших дней.

