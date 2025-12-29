Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилая женщина простудилась
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:37

Не лечил нос как следует — и ухо напомнило о себе в самый неподходящий момент

Обычная простуда может обернуться куда более неприятными последствиями, если вовремя не обратить внимание на симптомы. Воспаление носоглотки и затяжной ринит нередко становятся пусковым механизмом для развития отита. Чтобы этого избежать, важно понимать, как именно возникает осложнение и какие меры действительно работают. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Почему при ОРВИ развивается отит

Во время ОРВИ слизистая оболочка носоглотки отекает и воспаляется. Этот процесс может затронуть устье слуховой трубы, соединяющей носоглотку со средним ухом. Когда проход частично или полностью перекрывается, вентиляция среднего уха нарушается, а давление внутри начинает расти. Именно в этот момент появляются боли, чувство заложенности и дискомфорта.

Если воспаление усиливается, к симптомам может присоединиться повышение температуры и общее ухудшение самочувствия. В таких случаях риск бактериального осложнения возрастает, и без медицинской помощи обойтись уже сложно. ЛОР-врач Александр Балакин подчёркивает, что отит чаще развивается не внезапно, а как следствие игнорирования затянувшегося насморка.

Что можно сделать до визита к врачу

При первых болевых ощущениях в ухе важно облегчить состояние, не усугубив ситуацию. Существует несколько допустимых мер первой помощи, которые можно применять до осмотра специалистом.

"При выраженной боли допустимо использовать турундочку с борным спиртом или ушные капли с лидокаином, а также принять обезболивающие препараты", — поясняет ЛОР-врач Александр Балакин.

Дополнительно можно использовать ибупрофен или парацетамол для снижения боли и температуры. При этом важно помнить: любые прогревающие процедуры без назначения врача могут быть опасны.

Как предотвратить развитие отита

Ключевая задача — восстановить свободное носовое дыхание. Когда нос "дышит", уменьшается отёк слизистой и улучшается проходимость слуховой трубы. Это позволяет нормализовать давление в среднем ухе и снизить риск воспаления.

Особое внимание стоит уделить лечению насморка, даже если он кажется незначительным. Именно затяжной ринит чаще всего становится отправной точкой для осложнений со стороны ушей.

Рекомендации для профилактики

Для снижения риска отита специалисты советуют соблюдать несколько правил:

  1. Использовать сосудосуживающие капли или спреи строго по инструкции и не дольше 4-7 дней, чтобы избежать привыкания.

  2. При необходимости применять назальные спреи с кортикостероидами, которые помогают уменьшить отёк на более длительный срок.

  3. Следить за состоянием носоглотки и не запускать симптомы даже при лёгком течении ОРВИ.

Чем опасны осложнения ОРВИ

Врачи предупреждают, что нелеченый отит может перейти в гнойную форму. Кроме того, на фоне ОРВИ нередко развиваются синуситы, а в редких случаях — внутричерепные воспаления или орбитальные осложнения, способные повлиять на зрение. Именно поэтому любые тревожные симптомы требуют внимательного отношения.

Как снизить риск самой инфекции

Профилактика начинается ещё до появления осложнений. При первых признаках ОРВИ рекомендуется оставаться дома, соблюдать режим сна и пить больше жидкости. Раннее начало противовирусной терапии также снижает вероятность тяжёлого течения болезни и связанных с ней последствий.

Грамотный подход к лечению простуды позволяет не только быстрее восстановиться, но и защитить слух от серьёзных проблем.

