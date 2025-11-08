Не ищи виноватого — виноват офис: как дизайн заставляет людей говорить громче, чем нужно
В каждом офисе есть человек, чей голос слышен даже через несколько столов. Оказывается, причина не только в привычках сотрудников, но и в самом устройстве рабочего пространства. Исследование Университета Конкордия (Канада), опубликованное в журнале Science and Technology for the Built Environment, показало: громкость речи напрямую связана с планировкой офиса, уровнем шума и социальной динамикой коллектива.
"Мы обнаружили, что сотрудники отмечают заметную громоздкость в офисах открытого типа с перегородками. Парадокс в том, что перегородки частично гасят шум, но создают ощущение одиночества, и человек невольно повышает голос", — пояснила доцент Джун Хи Ли.
Как измеряли офисный шум
Чтобы понять, как именно архитектура влияет на громкость речи, команда исследователей провела полевые замеры в двух офисах — в Монреале и Квебеке. В исследовании участвовало более 70 сотрудников. Вместо лабораторных экспериментов, где звуки могут искажаться, специалисты наблюдали за естественной рабочей обстановкой.
Они использовали высокоточные шумомеры, фиксируя колебания звука в течение дня — во время встреч, онлайн-звонков и обычных разговоров. Анализ проводился в помещениях с разной планировкой: в офисах открытого типа, с перегородками, в отдельных кабинетах и переговорных.
Результаты оказались показательными: чем меньше приватности, тем громче речь. Люди невольно повышали голос, стараясь быть услышанными. Перегородки, вопреки ожиданиям, не всегда решали проблему — они создавали иллюзию уединения, но не обеспечивали звукоизоляции. В результате человек говорил громче, чтобы компенсировать ощущение изоляции.
Онлайн-встречи также вызывали повышение громкости — особенно при использовании гарнитуры, которая приглушает собственный голос. При этом язык общения никак не влиял на уровень звука.
Сравнение типов офисов по уровню громкости
|Тип помещения
|Средний уровень звука (дБ)
|Характеристика поведения сотрудников
|Открытый офис
|65-70
|Повышенный голос, постоянные разговоры
|Офис с перегородками
|60-65
|Чувство изоляции, разговор громче нормы
|Переговорная комната
|55-60
|Умеренный и стабильный уровень речи
|Индивидуальный кабинет
|45-50
|Спокойная речь, минимальный фоновый шум
Тишина — не всегда благо
Учёные пришли к неожиданному выводу: абсолютная тишина не делает офис комфортным. Когда уровень фонового шума слишком низкий, даже незначительные звуки — шаги, шорох бумаги или стук клавиатуры — воспринимаются раздражающе. Оптимальный уровень фонового шума создаёт ощущение естественной рабочей среды и помогает сосредоточиться.
"Когда уровень фонового шума слишком низкий, каждый отдельный звук воспринимается сильнее и раздражает. Небольшой шумовой фон помогает сосредоточиться, создать ощущение привычной среды", — отметила Джун Хи Ли.
Исследование также показало, что реальный уровень речи в офисах оказался ниже, чем предполагают действующие акустические стандарты. Эти нормы были выведены из лабораторных условий, где отсутствует эхо, и люди говорят громче. В реальной обстановке, наоборот, отражённый звук смягчает речь. Это открытие заставило пересмотреть нормы проектирования офисов, особенно в аспекте конфиденциальности и акустического комфорта.
Баланс между шумом и тишиной
Главный вывод исследования — стремление к полной тишине не улучшает концентрацию, а наоборот, мешает. Комфортная рабочая среда строится на балансе: лёгкий гул разговоров и естественные звуки офиса создают ощущение жизни и вовлечённости.
Архитекторы теперь уделяют больше внимания не только визуальному дизайну, но и акустике: мягким поверхностям, текстилю, мебели, которая поглощает звук. Это позволяет создавать ощущение уединения без изоляции.
"Идеальная офисная среда — это не абсолютная тишина, а пространство, где звуки уравновешены и человек чувствует себя комфортно, не напрягаясь, чтобы быть услышанным", — заключила Джун Хи Ли.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка перегородок без учёта акустики.
Последствие: рост громкости речи, ощущение разобщённости.
Альтернатива: использовать звукопоглощающие материалы и мягкие покрытия.
-
Ошибка: создание слишком тихого пространства.
Последствие: раздражение и потеря концентрации.
Альтернатива: добавить лёгкий фоновой шум или музыку.
-
Ошибка: игнорирование психологического комфорта сотрудников.
Последствие: усталость, снижение продуктивности.
Альтернатива: комбинировать зоны общения и уединения.
Влияние акустики на продуктивность
|Уровень шума (дБ)
|Влияние на концентрацию
|Рекомендации
|Менее 40
|Повышенная чувствительность к мелким звукам
|Добавить фоновый шум
|50-60
|Оптимальный уровень для работы
|Использовать материалы с умеренной звукопроводимостью
|Более 70
|Усталость, снижение внимания
|Применить акустические панели и мягкие перегородки
Что это значит для будущего офисов
Исследование Университета Конкордия стало важным ориентиром для архитекторов и дизайнеров. Простое разделение рабочих мест перегородками уже не считается эффективным. Вместо этого внимание уделяется акустическому ландшафту - сочетанию звуков, материалов и планировочных решений, создающих ощущение комфорта.
Современный офис больше похож на гибкое пространство, где человек может выбирать, где ему работать — в тихой зоне или среди живого гула коллег. Такой подход улучшает концентрацию, снижает стресс и делает рабочую среду более человечной.
Исторический контекст
Проблема офисного шума возникла не сегодня. Первые открытые офисы появились в 1950-х годах в Германии и назывались Bürolandschaft - "офисный ландшафт". Они задумывались как символ демократичности и равенства, но быстро стали источником стресса из-за постоянного шума. В 1980-х годах появились перегородки и кабинки, однако они не решили проблему полностью: звуки по-прежнему распространялись. Сегодня дизайнеры возвращаются к истокам, стремясь создать не "тихий офис", а акустически сбалансированную среду, где звук воспринимается как часть рабочего ритма.
Три интересных факта
-
В офисах открытого типа сотрудники говорят в среднем на 10 дБ громче, чем в кабинетах.
-
Лёгкий фоновый шум уровня 55 дБ улучшает концентрацию примерно на 15%.
-
В некоторых современных офисах используют генераторы "белого шума", чтобы создать комфортный акустический фон.
