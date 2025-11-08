Не ищи виноватого — виноват офис: как дизайн заставляет людей говорить громче, чем нужно

В каждом офисе есть человек, чей голос слышен даже через несколько столов. Оказывается, причина не только в привычках сотрудников, но и в самом устройстве рабочего пространства. Исследование Университета Конкордия (Канада), опубликованное в журнале Science and Technology for the Built Environment, показало: громкость речи напрямую связана с планировкой офиса, уровнем шума и социальной динамикой коллектива.

"Мы обнаружили, что сотрудники отмечают заметную громоздкость в офисах открытого типа с перегородками. Парадокс в том, что перегородки частично гасят шум, но создают ощущение одиночества, и человек невольно повышает голос", — пояснила доцент Джун Хи Ли.

Как измеряли офисный шум

Чтобы понять, как именно архитектура влияет на громкость речи, команда исследователей провела полевые замеры в двух офисах — в Монреале и Квебеке. В исследовании участвовало более 70 сотрудников. Вместо лабораторных экспериментов, где звуки могут искажаться, специалисты наблюдали за естественной рабочей обстановкой.

Они использовали высокоточные шумомеры, фиксируя колебания звука в течение дня — во время встреч, онлайн-звонков и обычных разговоров. Анализ проводился в помещениях с разной планировкой: в офисах открытого типа, с перегородками, в отдельных кабинетах и переговорных.

Результаты оказались показательными: чем меньше приватности, тем громче речь. Люди невольно повышали голос, стараясь быть услышанными. Перегородки, вопреки ожиданиям, не всегда решали проблему — они создавали иллюзию уединения, но не обеспечивали звукоизоляции. В результате человек говорил громче, чтобы компенсировать ощущение изоляции.

Онлайн-встречи также вызывали повышение громкости — особенно при использовании гарнитуры, которая приглушает собственный голос. При этом язык общения никак не влиял на уровень звука.

Сравнение типов офисов по уровню громкости

Тип помещения Средний уровень звука (дБ) Характеристика поведения сотрудников Открытый офис 65-70 Повышенный голос, постоянные разговоры Офис с перегородками 60-65 Чувство изоляции, разговор громче нормы Переговорная комната 55-60 Умеренный и стабильный уровень речи Индивидуальный кабинет 45-50 Спокойная речь, минимальный фоновый шум

Тишина — не всегда благо

Учёные пришли к неожиданному выводу: абсолютная тишина не делает офис комфортным. Когда уровень фонового шума слишком низкий, даже незначительные звуки — шаги, шорох бумаги или стук клавиатуры — воспринимаются раздражающе. Оптимальный уровень фонового шума создаёт ощущение естественной рабочей среды и помогает сосредоточиться.

"Когда уровень фонового шума слишком низкий, каждый отдельный звук воспринимается сильнее и раздражает. Небольшой шумовой фон помогает сосредоточиться, создать ощущение привычной среды", — отметила Джун Хи Ли.

Исследование также показало, что реальный уровень речи в офисах оказался ниже, чем предполагают действующие акустические стандарты. Эти нормы были выведены из лабораторных условий, где отсутствует эхо, и люди говорят громче. В реальной обстановке, наоборот, отражённый звук смягчает речь. Это открытие заставило пересмотреть нормы проектирования офисов, особенно в аспекте конфиденциальности и акустического комфорта.

Баланс между шумом и тишиной

Главный вывод исследования — стремление к полной тишине не улучшает концентрацию, а наоборот, мешает. Комфортная рабочая среда строится на балансе: лёгкий гул разговоров и естественные звуки офиса создают ощущение жизни и вовлечённости.

Архитекторы теперь уделяют больше внимания не только визуальному дизайну, но и акустике: мягким поверхностям, текстилю, мебели, которая поглощает звук. Это позволяет создавать ощущение уединения без изоляции.

"Идеальная офисная среда — это не абсолютная тишина, а пространство, где звуки уравновешены и человек чувствует себя комфортно, не напрягаясь, чтобы быть услышанным", — заключила Джун Хи Ли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка перегородок без учёта акустики.

Последствие: рост громкости речи, ощущение разобщённости.

Альтернатива: использовать звукопоглощающие материалы и мягкие покрытия. Ошибка: создание слишком тихого пространства.

Последствие: раздражение и потеря концентрации.

Альтернатива: добавить лёгкий фоновой шум или музыку. Ошибка: игнорирование психологического комфорта сотрудников.

Последствие: усталость, снижение продуктивности.

Альтернатива: комбинировать зоны общения и уединения.

Влияние акустики на продуктивность

Уровень шума (дБ) Влияние на концентрацию Рекомендации Менее 40 Повышенная чувствительность к мелким звукам Добавить фоновый шум 50-60 Оптимальный уровень для работы Использовать материалы с умеренной звукопроводимостью Более 70 Усталость, снижение внимания Применить акустические панели и мягкие перегородки

Что это значит для будущего офисов

Исследование Университета Конкордия стало важным ориентиром для архитекторов и дизайнеров. Простое разделение рабочих мест перегородками уже не считается эффективным. Вместо этого внимание уделяется акустическому ландшафту - сочетанию звуков, материалов и планировочных решений, создающих ощущение комфорта.

Современный офис больше похож на гибкое пространство, где человек может выбирать, где ему работать — в тихой зоне или среди живого гула коллег. Такой подход улучшает концентрацию, снижает стресс и делает рабочую среду более человечной.

Исторический контекст

Проблема офисного шума возникла не сегодня. Первые открытые офисы появились в 1950-х годах в Германии и назывались Bürolandschaft - "офисный ландшафт". Они задумывались как символ демократичности и равенства, но быстро стали источником стресса из-за постоянного шума. В 1980-х годах появились перегородки и кабинки, однако они не решили проблему полностью: звуки по-прежнему распространялись. Сегодня дизайнеры возвращаются к истокам, стремясь создать не "тихий офис", а акустически сбалансированную среду, где звук воспринимается как часть рабочего ритма.

Три интересных факта