Девушка с болью и усталостью
Девушка с болью и усталостью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:54

Не допустила стресса в преддверии праздников: вот как простое правило не перегружать себя помогло избежать депрессии

Предновогодняя депрессия возникает из-за стрессов и нереализованных ожиданий — психолог Алексей Исаев

Декабрь — это месяц, когда многие сталкиваются с неожиданным упадком настроения. Это состояние получило название "предновогодняя депрессия", и связано оно с подведением итогов года, завышенными ожиданиями от праздников и подготовкой к ним. Особенно сильно такие чувства могут проявляться, если планы не были реализованы, а материальные трудности мешают подготовиться к празднику.

Основной причиной возникновения таких депрессивных состояний является не только стресс от завершения года, но и чувство разочарования из-за нереализованных ожиданий. Люди часто строят идеальные образы предстоящего праздника, но реальность нередко оказывается далека от этого. Когда праздник не оправдывает ожидания, а работа, проблемы и материальные затруднения остаются, эмоциональное состояние ухудшается.

Психолог и доктор Алексей Исаев отмечает, что предновогодняя депрессия может быть вызвана не только психологическими факторами. Например, сложности с пробуждением по утрам могут быть связаны с низким уровнем кортизола, что влияет на уровень энергии и настроения. Также нехватка дофамина и серотонина может быть биологической причиной депрессивного состояния.

Советы шаг за шагом

  1. Не перегружайте себя обязанностями. Позвольте себе отдыхать и не пытайтесь идеально подготовиться к празднику. Дайте себе время для восстановления.

  2. Не забывайте о любимых занятиях. Хобби и увлечения помогают отвлечься и поднимают настроение, дарят положительные эмоции и энергию.

  3. Общайтесь с близкими. Поддержка и внимание со стороны друзей и семьи помогают справиться с эмоциональными трудностями.

  4. Не откладывайте визит к врачу. Если состояние ухудшается, лучше не ждать, а обратиться к специалисту за помощью.

  5. Практикуйте расслабление и медитацию. Психологические практики могут помочь снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: чрезмерная подготовка к праздникам.
    Последствие: переутомление, усиление чувства тревоги и усталости.
    Альтернатива: сбалансированное распределение времени между подготовкой и отдыхом.

  2. Ошибка: игнорирование своих потребностей.
    Последствие: накопление стресса и ухудшение психоэмоционального состояния.
    Альтернатива: уделение времени себе, занятия любимыми делами и отдых.

  3. Ошибка: отказ от общения с близкими из-за стресса.
    Последствие: изоляция и усиление депрессии.
    Альтернатива: общение с друзьями и семьей для эмоциональной поддержки и улучшения настроения.

А что если…

  1. Если я не могу найти время для отдыха, что мне делать?
    Ответ: попробуйте выделить хотя бы несколько минут в день для отдыха, например, с помощью медитации или прогулки на свежем воздухе.

  2. Если праздничные ожидания слишком велики и их не удается выполнить, что делать?
    Ответ: попробуйте скорректировать свои ожидания, ориентируясь на реальность. Помните, что важнее всего — это ваше самочувствие и время, проведенное с близкими.

  3. Если предновогодний стресс сильно влияет на мое здоровье, что делать?
    Ответ: обратитесь к врачу для консультации и рассмотрите возможность психологической поддержки, чтобы справиться с тревогой и стрессом.

Сравнение

Способ борьбы с депрессией Преимущество Недостатки
Отдых и восстановление Восстановление сил, улучшение психоэмоционального состояния Нужно время для полноценного отдыха
Занятия хобби и увлечениями Позитивные эмоции, повышение энергии Может не сразу помочь при глубокой депрессии
Общение с близкими Эмоциональная поддержка, улучшение настроения Зависит от наличия близких людей рядом
Психологическая помощь Помощь в преодолении стресса и депрессии Может потребовать времени и ресурсов для поиска специалиста

Плюсы и минусы

Преимущество Плюсы Минусы
Отдых и расслабление Улучшает настроение, помогает снизить уровень стресса Требует времени и усилий для полноценного расслабления
Общение с близкими Поддержка, повышение чувства уверенности Иногда бывает трудно найти время для общения
Психологическая помощь Долговременное улучшение состояния, профессиональная помощь Не всегда доступно сразу, требуется время для терапии

FAQ

1. Что делать, если я чувствую себя подавленным перед Новым годом?
Попробуйте определить источник стресса и уделите внимание отдыху. Практики медитации, занятия хобби и общение с близкими могут значительно улучшить ваше состояние.

2. Как избежать предновогодней депрессии, если ожидаю много проблем в наступающем году?
Снизьте свои ожидания и не создавайте себе лишнего стресса. Разделите задачи на маленькие шаги и дайте себе время для восстановления.

3. Когда следует обратиться за помощью к специалисту при депрессии?
Если симптомы депрессии не проходят или усиливаются, обратитесь к врачу или психологу, чтобы получить профессиональную помощь.

Мифы и правда

  1. Миф: предновогодняя депрессия — это только эмоциональное состояние.
    Правда: оно также может быть связано с биологическими процессами в организме, такими как дефицит серотонина и дофамина.

  2. Миф: если я не справляюсь с депрессией, это означает, что я слаб.
    Правда: депрессия — это заболевание, с которым можно и нужно бороться с помощью поддержки, отдыха и профессиональной помощи.

  3. Миф: новогодние праздники всегда должны быть идеальными.
    Правда: праздники не всегда бывают идеальными, и важно научиться получать удовольствие от того, что есть.

Исторический контекст

Термин "депрессия" стал широко использоваться в психологии в начале 20 века, хотя его корни уходят в более ранние века. В разные исторические эпохи депрессия воспринималась по-разному: от духовного кризиса до медицинского состояния. С развитием психологии и медицины была установлена связь между сезонными изменениями, стрессом и депрессией, особенно в зимние месяцы. В последние десятилетия наблюдается рост внимания к предновогодней депрессии, связанной с повышенными ожиданиями от праздников и стресса, который возникает в преддверии нового года.

Три интересных факта

  1. Сезонная депрессия в зимний период затрагивает около 5% населения в странах с холодным климатом.

  2. В последние годы участились исследования связи между уровнем кортизола и эмоциональным состоянием людей в преддверии праздников.

  3. Люди, ведущие активный образ жизни, реже страдают от предновогодней депрессии, так как регулярная физическая активность способствует выработке серотонина.

