Совет Федерации на средине недели утвердил законопроект, вводящий в России прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц (НДФЛ) с различными ставками от 13% до 22%.

Этот документ внес изменения в Налоговый кодекс с целью модернизации налоговой системы РФ.

Согласно новой пятиуровневой шкале НДФЛ, базовая ставка налога в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. После этого ставка постепенно увеличивается: до 15% для доходов до 5 миллионов рублей в год, до 18% для доходов до 20 миллионов рублей, до 20% для доходов до 50 миллионов рублей, и до 22% для доходов выше этой суммы.

При этом денежное довольствие и другие выплаты участников СВО, а также северные надбавки, освобождаются от повышенного НДФЛ. Для самозанятых ставки налога на профессиональный доход остаются без изменений.

Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами: доходы до 2,4 миллиона рублей в год облагаются налогом в 13%, свыше этой суммы — в 15%.

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