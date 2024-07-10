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ГД приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ
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ГД приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от доходов граждан. Этот закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ для улучшения налоговой системы и включает пятиступенчатую шкалу НДФЛ.

Ставка налога в 13% останется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Далее ставки повышаются: 15% для дохода до 5 миллионов рублей в год, 18% для дохода до 20 миллионов, 20% для дохода до 50 миллионов, и доходы свыше этой суммы будут облагаться по ставке 22%.

Из-под повышенного НДФЛ освобождаются денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки. Для самозанятых ставки налога на профессиональный доход останутся прежними. Также будет одинаковое налогообложение НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, и 15% для доходов свыше этой суммы).

Закон увеличивает предельный размер дохода, при котором могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Также удваиваются налоговые вычеты: на второго ребенка — до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. Для граждан, сдающих нормативы ГТО и проходящих ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

Кроме того, изменяется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Теперь при выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а владельцы большего количества компаний будут платить единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа.

Если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, и в ней вводится принудительное внешнее управление, такое лицо сможет уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

Фото: Freepik.

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