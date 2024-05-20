Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовые ресурсы, полученные государством от прогрессивной шкалы налогообложения, должны быть направлены исключительно на помощь семьям с детьми.

"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", — передает слова Силуанова агентство РИА Новости.

В рамках "донастройки" налоговой системы страны, прогрессивная шкала налогообложения не должна затрагивать большинство граждан, а коснётся только тех, кто получает сверхдоходы.

Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0)