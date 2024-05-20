Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 90,6537
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 98,5842
Прогрессивная шкала налогообложения поможет семьям с детьми
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:31

Прогрессивная шкала налогообложения поможет семьям с детьми

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовые ресурсы, полученные государством от прогрессивной шкалы налогообложения, должны быть направлены исключительно на помощь семьям с детьми.

"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", — передает слова Силуанова агентство РИА Новости.

В рамках "донастройки" налоговой системы страны, прогрессивная шкала налогообложения не должна затрагивать большинство граждан, а коснётся только тех, кто получает сверхдоходы.

Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0)

Мир

Индия готова приехать на

Индия готова приехать на "мирную конференцию" в Швейцарию

Страны, дружественные России, не поддерживают такой подход, при котором игнорируется позиция нашей страны. Однако сегодня премьер Индии, которая скорее является партнёром и союзником РФ, заявил о готовности посетить Швейцарию.

Читать полностью
Политолог Журавлёв: без отмашки Запада президентом Украины останется Зеленский

Политолог Журавлёв: без отмашки Запада президентом Украины останется Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет управляеть страной в должности главы государства до тех пор, пока не поступит "отмашка с Запада".

Читать полностью

Общество

Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.

Читать полностью
В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов.

Читать полностью

Новости