Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансовые ресурсы, полученные государством от прогрессивной шкалы налогообложения, должны быть направлены исключительно на помощь семьям с детьми.
"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", — передает слова Силуанова агентство РИА Новости.
В рамках "донастройки" налоговой системы страны, прогрессивная шкала налогообложения не должна затрагивать большинство граждан, а коснётся только тех, кто получает сверхдоходы.
Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0)
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