ФБР задержало восемь граждан Таджикистана по подозрению в связях с Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена в России). Задержания прошли в минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе, — сообщается в NBC.

Задержанных доставили в Миграционную службу США (ICE) из-за нарушений в миграционном заокнодательстве. На данный момент им не предъявлено обвинение в терроризме, но ICE предупреждено о такой возможности.

По словам чиновников, мужчины пересекли юнжую границу США с чистым криминальным прошлым. Один из нихх воспользовался CBP One, которая помогает мигрантам в предоставлении убежища в США.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что в рамках расследования за группой велась слежка ФСБ в течение нескольких месяцев.

Задержанным мужчинам грозит депортация, а позже им могут предъявить обвинения в терроризме, говорят источники телеканала.

22 марта в "Крокус Сити Холе" в Подмосковье группа вооруженных лиц открыла огонь и подожгла помещение, в результате чего 145 человек погибли и более 550 получили ранения.

На следующий день были арестованы четыре гражданина Таджикистана, предположительно причастных к нападению. Всего в рамках расследования теракта в "Крокус Сити Холле" было арестовано 18 человек, среди которых есть и другие уроженцы Таджикистана.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение. Предполагается, что за терактом может стоять филиал "Исламского государства в Афганистане", также известный как "Вилаят Хорасан".

Фото: U.S. Immigration and Customs Enforcement