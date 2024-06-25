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Нацполиция Украины готовится к боям
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:01

Нацполиция Украины готовится к боям

Национальное управление полиции Украины создает три новые объединенные стрелковые бригады общим составом восемь тысяч сотрудников для участия в боевых операциях, как озвучили в управлении во вторник.

В целях выполнения боевых миссий в структуре Национальной полиции начали формировать дополнительные боевые подразделения — три объединенные стрелковые бригады полиции с общим числом восемь тысяч полицейских", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте национальной полиции.

В управлении отметили, что ранее были созданы три бригады в составе пяти тысяч человек, которые совершают службу вблизи границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, действует отдельная штурмовая бригада в национальной полиции, и еще 20 тысяч полицейских находятся в прифронтовых регионах.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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