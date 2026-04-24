Кабина отпустила человека: тягач прошёл 2800 км без водителя ночью

Представьте абсолютную пустоту полигона ранним утром, когда единственный звук — это мерное гудение тяжелого дизеля, разрезающего холодный воздух. Именно в таких декорациях, где человеческий фактор традиционно считается слабым звеном, магистральный тягач компании Navio преодолел 2800 километров без единого человека в кабине. Скорость в 83 километра в час на дистанции, сопоставимой с поездкой из Москвы до Иркутска, — это уже не просто сухая статистика из пресс-релиза, а демонстрация того, как технологии из сферы прогнозирования рынка и автоматизации выходят из лабораторий на реальный бетон.

"Переход на четвертый уровень автоматизации требует не только совершенствования датчиков, но и колоссальной проработки алгоритмов поведения в нештатных ситуациях. Когда мы говорим о тягаче весом в десятки тонн, цена ошибки возрастает кратно, поэтому автономность ИИ должна быть подкреплена дублирующими системами диагностики узлов, обсуждаемой многими в техническом аудите. Подобные полигонные тесты — это необходимый фундамент для перехода к коммерческой эксплуатации". Инженер-консультант Иван Рогов

Цифровая логистика: суть испытаний

Испытания, проходившие на полигоне ФГУП "НАМИ", стали эталонной площадкой для проверки машины в режиме Fourth Level (по классификации SAE). Это подразумевает, что грузовик самостоятельно справляется с задачами в определенных дорожных условиях без участия оператора. В компании Navio подчеркнули, что дистанционного вмешательства не было — все решения принимались бортовым вычислителем в реальном времени, что важно, учитывая текущие технологии видеоаналитики на наших дорогах.

Грузовик показал стабильную работу как при дневном свете, так и в темное время суток, что критически важно для магистральных перевозок. Машина корректно отрабатывала перестроения и обход импровизированных препятствий. Это подтверждает, что электронные мозги научились эффективно обрабатывать поток данных с камер и датчиков, не нуждаясь в стандартных инструментах выживания в пути, которые обычно держит при себе водитель.

Важно отметить, что общая дистанция в 2,8 тысячи километров была пройдена на скоростях до 83 км/ч. Для тяжелой техники это рабочий темп, при котором влияние инерции и тормозного пути становится значимым фактором для оценки безопасности системы в коммерческих моделях владения транспортом.

Безопасность и алгоритмы принятия решений

Основной задачей автономного грузовика при возникновении нештатной ситуации была заложена установка на минимальный риск. Если внешние условия менялись настолько, что продолжение пути становилось опасным, компьютерная система выполняла маневр для безопасной остановки на обочине. Такая логика минимизирует вероятность тяжелых столкновений, что часто становится поводом для обсуждения среди профессиональных оценщиков состояния транспорта.

Корректное торможение перед светофорами и маневрирование в потоке — базовые навыки, отработанные в Navio. Это полностью исключает человеческую усталость или субъективные ошибки водителя, которые часто приводят к ДТП. Сейчас, когда рынок новых автомобилей переживает трансформацию, автоматизация может стать ключом к эффективности перевозок.

О результатах тестов сообщили в пресс-службе Navio, опираясь на данные, полученные в рамках комплексного цикла испытаний на мощностях "НАМИ". Исключение человеческого фактора из кабины на столь длительной дистанции доказывает функциональность программного обеспечения в рамках заданных параметров.

Перспективы внедрения автономных систем

Внедрение таких решений способно радикально изменить экономику логистики. Снижение зависимости от человеческого ресурса и оптимизация графика движения — главные стимулы для внедрения ИИ в магистральные тягачи. Однако впереди еще длительный этап согласований, чтобы технологии такого уровня могли легально появиться на трассах общего пользования без специальных разрешений.

Пока что использование беспилотников ограничивается закрытыми полигонами или выделенными коридорами. Тем не менее, эксперты отмечают, что техническая база уже готова демонстрировать надежность, сопоставимую с современными стандартами безопасности освещения и электронных систем стабилизации.

"Автоматизация тяжелого транспорта — это не только замена водителя, но и новый подход к обслуживанию техники. Интеграция датчиков требует безупречной настройки подвески и тормозных контуров, чтобы ПО адекватно оценивало состояние узлов. Мы видим, что прогресс в автономном управлении ускоряется, и 2800 километров — серьезная заявка на успех. Работа в автономном режиме показывает, что системы уже могут справляться с задачами без постоянного контроля человека". Технический эксперт Александр Михайлов

FAQ

Сколько времени занял пробег?

Детальный график по часам не раскрывается, но дистанция была преодолена в ходе непрерывных тестовых заездов.

Были ли люди в кабине для страховки?

Нет, в кабине в момент испытаний на полигоне никого не было.

На каких дорогах проводилось тестирование?

Тесты проходили на территории испытательного полигона ФГУП "НАМИ".

