Строительство навеса для автомобиля: основные этапы работ и выбор подходящих кровельных материалов

Машина на улице стареет быстрее, чем кажется. Летом лак выгорает под солнцем, весной и осенью по кузову бьют дождь и грязь, а зимой каждое утро начинается с лопаты и скребка. На участке это особенно заметно: вчера поставил авто под открытым небом, а утром уже чистишь стекло и крыши соседних машин вместе со своей. Поэтому навес часто выбирают как более простой и дешёвый вариант стоянки, чем гараж. Он собирается быстрее, не требует сложной отделки и при грамотной схеме спокойно закрывает машину от осадков и прямых лучей.

"Для навеса длиной 6 м стандартной продольной обвязки из трубы 80×80 мм или 100×100 мм бывает недостаточно: под снеговой нагрузкой она может прогнуться. Надёжнее предусмотреть промежуточные опоры, использовать стропильные фермы или подобрать сечение балки по расчёту. Кроме того, обязательно нужны укосины — диагональные связи между опорными столбами и верхней обвязкой. Они воспринимают боковые ветровые нагрузки и не дают конструкции расшатываться". строитель с 35-летним опытом Михаил Волков

Какие бывают навесы

Навесы для машины бывают пристроенные, совмещённые с хозблоком и отдельностоящие. Каждый вариант решает одну задачу по-разному: где-то экономят место, где-то упрощают доступ, а где-то обходятся без лишних согласований. Парковка на даче в этом смысле часто начинается именно с выбора конструкции, а не с покупки материала.

Пристроенный навес крепят к стене дома, бани или другой постройки. Это удобно, потому что с одной стороны уже есть опора, а значит, меньше расход металла и дерева. Но у такого решения есть и обратная сторона: узел примыкания к стене надо защитить от воды, иначе со временем появится протечка.

Навес с хозблоком помогает сразу решить две задачи. Под крышей стоит машина, а рядом лежат инструменты, дрова или инвентарь. Если у строения есть прочный фундамент, его уже считают капитальным объектом, и без регистрации в Росреестре не обойтись.

Отдельный навес проще всего ставить там, где нужно. Его можно развернуть почти на любом участке, если оставить место для заезда и выезда. А ещё его легко расширить под вторую машину: достаточно добавить опоры и увеличить площадь крыши.

Как выбрать размер и место

Размер навеса считают от габаритов машины, но с запасом на дверь, багажник и проход вокруг. Для легкового авто минимально берут 3×5,5 м, а комфортнее — 3,5×6 м. Для двух машин ширину обычно увеличивают до 5,5-6 м.

Высота тоже зависит от машины. Для седана хватает 2,2-2,3 м до нижней точки крыши, а для внедорожника или авто с багажником сверху лучше закладывать 2,5 м и выше. Иначе потом придётся смотреть, как дверь багажника упирается в конструкцию.

Место лучше искать рядом с воротами или калиткой, чтобы не гонять машину по всему участку. Площадка должна быть ровной, иначе сложнее залить основание и вывести нормальный сток воды. Навес лучше не ставить под деревьями: ветки и листва быстро забивают водосток и добавляют нагрузку на крышу.

По нормам расстояние до соседского забора должно быть не меньше 1 м, а лучше 3 м, если скат смотрит в сторону соседей. Разметку удобно делать колышками и шнуром ещё до начала работ. Тогда сразу видно, влезает ли конструкция в участок без лишней тесноты.

Какую крышу выбрать

Форма крыши влияет и на снеговую нагрузку, и на сложность сборки, и на расход материала. Для небольшого навеса чаще всего берут односкатную крышу. Она проще в расчёте и собирается быстрее остальных.

Односкатная схема — это плоскость с уклоном в одну сторону. Оптимальный угол лежит в пределах 8-20 градусов. Если угол сделать меньше, снег будет задерживаться на крыше, а если больше — вырастет расход кровельного материала.

Двускатная крыша состоит из двух скатов, соединённых коньком. Каждый скат делают с уклоном не меньше 20-35 градусов. Такая конструкция крепче односкатной и лучше подходит для больших навесов на 2-3 машины.

Арочная крыша выглядит легче, но возиться с ней сложнее. Каркас делают из металла или дерева, а покрытие берут гибкое, чаще поликарбонат. Снег с неё сходит проще, но согнуть дуги без оборудования дома непросто.

Как собрать навес своими руками

Для небольшого участка чаще выбирают отдельный навес 3,5×6 м с односкатной крышей и четырьмя металлическими опорами. Такой вариант подходит для одной машины и при нормальной подготовке собирается за 3-4 дня. Металлические столбы проще заказать у компании, которая работает с металлопрокатом.

Основание делают точечным: под каждый столб — своя яма. В средней полосе России глубина обычно составляет 1 м, диаметр — 25-30 см. На дно засыпают песок, утрамбовывают, после чего ставят опоры, выравнивают их по уровню и заливают бетоном.

Перед бетонированием нижнюю часть трубы обрабатывают битумной мастикой, чтобы металл не ржавел. К нижнему концу приваривают крестовину из арматуры 12 мм — она держит стойку в бетоне. После заливки столбы фиксируют подпорками и не трогают минимум 7 дней, пока смесь набирает прочность.

Когда бетон схватится, сверху варят обвязку из профильной трубы 80×80 мм или 100×100 мм. Затем ставят диагональные раскосы между опорами. Они гасят боковую нагрузку от ветра и не дают всей раме гулять. Для навеса 6 м этого шага обычно хватает, если всё собрано без халтуры.

"Если выбираете сотовый поликарбонат, его толщину и шаг опор нужно подбирать по таблицам производителя с учётом снеговой нагрузки. Для навеса обычно используют листы толщиной не менее 8-10 мм. При монтаже важно уложить материал защитным УФ-слоем вверх — эта сторона обозначена заводской плёнкой. Соты должны располагаться вдоль ската, верхние торцы следует закрыть герметичной лентой, а нижние — перфорированной". строитель с 35-летним опытом Артём Кожин

Для кровли подойдут поликарбонат, профнастил или металлочерепица. Поликарбонат крепят саморезами с термошайбами, листы укладывают с нахлёстом 10-15 см. Важно сверлить отверстия чуть больше самореза, потому что материал расширяется от нагрева.

Если брать профнастил или металлочерепицу, листы кладут снизу вверх и фиксируют кровельными саморезами с резиновыми шайбами. По нижнему краю крыши ставят водосточный жёлоб, а воду уводят в дренаж, ливнёвку или хотя бы в бочку. Под навесом потом удобнее сделать площадку из щебня на утрамбованном песке.

"Для кровли из профнастила лучше выбирать профиль с достаточной несущей способностью, например НС-35, толщиной не менее 0,45-0,5 мм. Тонкий профиль С-8 для навесов обычно не используют из-за его небольшой жёсткости". строитель с 35-летним опытом Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли делать капитальный фундамент?

Для лёгкого навеса достаточно точечных опор под каждый столб. Ленточное основание здесь обычно не нужно.

Нужно ли регистрировать отдельный навес?

Если у него нет фундамента, связанного с землёй, регистрация обычно не требуется. Но пристроенный навес или навес с капитальной частью уже попадает в другую историю.

Какой размер взять для одной машины?

Минимум — 3×5,5 м. Если хотите без лишней возни с дверями и багажником, лучше смотреть на 3,5×6 м.

Что выбрать для кровли?

Для простого навеса чаще берут односкатную крышу и поликарбонат либо профнастил. Выбор зависит от снега, бюджета и того, насколько аккуратно вы готовы всё собрать.

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