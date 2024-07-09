Правоохранительные органы инкриминируют супруге оппозиционера изготовление и распространение в сети Интернет видеоматериалов, нацеленных на подрыв авторитета властных структур и сбор финансовых средств для организации, признанной в России экстремистской.

По мнению следствия, с начала текущего года обвиняемая в сотрудничестве с другими членами запрещенной организации создавала видеоконтент, направленный на дискредитацию руководства страны.

Целью этих действий считается эскалация протестных настроений, призывающих к насильственному изменению конституционного строя РФ, а также привлечение денежных пожертвований для деятельности экстремистской организации.

Источник уточнил, что обвинение предъявлено в рамках уголовного дела, расследование которого ведется с середины 2019 года по двенадцати статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них фигурируют такие преступления, как отмывание денежных средств, полученных преступным путем, призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также мошенничество.

Следствие по данному делу продлено до ноября текущего года. Заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе было предъявлено фигурантке в начале июля.

Ранее стало известно о заочном аресте обвиняемой, объявленной Россией в международный розыск, о чем сообщили в Басманном суде Москвы.

Согласно предъявленному обвинению по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), в случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей, принудительных работ сроком от одного года до четырех лет, либо лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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