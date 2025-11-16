Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:07

Военно-морская база раскрыла тайну: древние римляне торговали тут за 2000 лет до авианосцев

Раскопки выявили набережную XVII века на базе ВМФ Франции — археологи

Археологам редко удаётся работать там, где каждая пядь земли десятилетиями была недоступна гражданским. Именно поэтому раскопки на плацу военно-морской базы Тулона стали событием: впервые объект с ограниченным доступом раскрывает историю, охватывающую более двух тысяч лет. Территория, где сейчас готовят инфраструктуру для нового французского авианосца проекта PA-NG, стала уникальным "разрезом" времени, который показывает, как менялось назначение бывшего острова Мийо от античности до эпохи Королевского флота.

Как остров стал частью побережья

Сегодня Мийо — обычный участок суши, но до 1930-х годов это был небольшой остров, отделённый проливом от материка. Такое положение делало его удобным пунктом для торговли, рыболовства и ремесла в античную эпоху. Первые признаки активности здесь относятся ко II веку до н. э., когда побережье объединяло галльские, греческие и римские культурные традиции. Уже тогда через этот участок проходили потоки товаров, связывающие западное Средиземноморье.

Учёные из INRAP обнаружили на Мийо остатки построек, занимавших несколько тысяч квадратных метров. Конструкции включали жилые и хозяйственные зоны, места для обработки улова и хранения товаров. Керамика, монеты и бытовые предметы подтверждают широкий круг торговых связей, включая обмен с Южной Италией.

Предположения о чеканке монет и развитой торговле

Найденные монеты позволили выдвинуть важную гипотезу: на Мийо, вероятно, могла существовать небольшая чеканная мастерская. Конкретного подтверждения пока нет, но нумизматический материал прямо указывает на наличие развитой экономической деятельности. Продолжение раскопок поможет понять, была ли это локальная производственная точка или лишь пункт активного обмена.

Преображение в эпоху Королевского флота

С XVII века судьба острова изменилась. Королевский флот выбрал Мийо для размещения порохового погреба — стратегического объекта, на котором держалась безопасность всего арсенала. Это окончательно закрепило территорию как часть военно-морской системы.

Однако настоящий архитектурный сюрприз ждал археологов у подножия порохового погреба: массивная набережная длиной около восьмидесяти метров, сохранившаяся почти нетронутой. Она стала ключевым элементом логистики: здесь разгружали порох и боеприпасы для кораблей, стоявших на рейде Тулона.

Изучение деревянных свай, каменных элементов, лестниц и подъёмных конструкций позволяет восстановить методы военно-портового строительства того времени. А прилегающая акватория служит естественной капсулой времени, содержащей следы повседневной работы причала: детали лодок, инструменты, фрагменты оснастки и более древние предметы, которые сохранились благодаря структуре причала.

Сравнение: Мийо в разные эпохи

Период Назначение территории Ключевые находки
II век до н. э. — II век н. э. Поселение, торговля, ремесло Керамика, монеты, хозяйственные постройки
XVII век — начало XX века Военно-морская зона Пороховой погреб, причал
После 1930-х Засыпанная территория, база ВМФ Смешанные культурные слои под толщей грунта

Как археологи решили проблему воды

Работа на Мийо требовала необычного подхода. Почва в районе Мийо-7 находится всего в метре над уровнем моря, и постоянное просачивание воды мешало вести раскопки в полной глубине. Вместо борьбы с водой специалисты решили использовать её в свою пользу: они вырыли бассейн на месте старой свалки и контролируемо затопили зону.

Так появилась возможность сочетать подводные методы исследования с наземными. Водолазы продолжили работу ниже уровня грунта — там, где раньше проходил морской канал. Метод оказался настолько эффективным, что стал примером инновационного подхода в охранной археологии военных объектов.

Как исследовать такие территории: шаг за шагом

  1. Создание точной карты геологии участка с учётом уровней грунтовых вод.

  2. Подготовка зоны подводных раскопок — установка насосов, сооружение бассейна или водных шлюзов.

  3. Сбор артефактов с разделением по культурным слоям.

  4. Документирование каменной и деревянной инфраструктуры по методикам морской археологии.

  5. Сопоставление данных с историческими документами о работе Королевского флота.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать водные условия.
    → Разрушение слоёв и потеря данных.
    → Контролируемое затопление и работа водолазов.
  • Сосредоточиться только на наземных объектах.
    → Упускание древних артефактов под причалом.
    → Комбинация подводной и сухопутной археологии.
  • Недооценивать "молодые" слои XX века.
    → Потеря контекста развития инфраструктуры.
    → Последовательное изучение всех культурных горизонтов.

А что если раскопки выявят более ранние слои?

Учитывая историю Средиземноморья, вполне возможно, что под существующими конструкциями скрыты следы ещё более древних поселений или хозяйственных зон. Мийо мог быть частью торговых взаимодействий задолго до римской эпохи, поэтому дальнейшие исследования могут существенно расширить хронологию освоения побережья.

Плюсы и минусы уникальной методики

Плюсы Минусы
Возможность исследовать мокрые слои без потерь Требует сложной организации работ
Реконструкция исторической береговой линии Повышенные риски для водолазов
Доступ к древним уровням, скрытым под портовыми конструкциями Зависимость от погодных условий
Сохранность органики благодаря воде Высокая стоимость

FAQ

Как археологи фиксируют состояние деревянных свай?
Используют лазерное сканирование и подводную фотофиксацию, затем создают 3D-модели.

Можно ли посетить раскопки?
Территория относится к военному объекту, поэтому доступ ограничен.

Что будет с находками?
После консервации артефакты передают в музеи и исследовательские центры региона.

Интересные факты

Пороховой погреб Мийо — один из редких сохранившихся объектов своего времени.

Средиземноморские торговые связи включали десятки культур — от галлов до масса-лийцев.

Подводные слои могут сохранять органику, исчезающую на суше.

Исторический контекст

II век до н. э. — первые следы поселений.

XVII век — превращение Мийо в военную зону.

1930-е годы — присоединение острова к суше.

XXI век — раскопки в рамках проекта PA-NG раскрывают новый слой истории.

