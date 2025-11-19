Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
хурма
хурма
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:37

Думала, что сладости — это вред, пока не попробовала сушёную хурму: вот что случилось с моим аппетитом

Натуральная сладость сушёной хурмы помогает стабилизировать уровень глюкозы — Нурия Дианова

Хурма давно считается одним из самых мягких и естественных сезонных лакомств. Но особенно интересно то, как меняется этот фрукт после сушки: его вкус становится ярче, сладость усиливается, а полезные свойства остаются практически нетронутыми. Благодаря этому сушёная хурма всё чаще рассматривается как достойная альтернатива привычным сладостям и шоколаду. Такое сочетание вкусовых качеств и пользы делает её привлекательной не только для любителей фруктов, но и для тех, кто старается контролировать рацион или ограничивать сахар.

По словам Нурии Диановой, врача-диетолога и гастроэнтеролога, сушёная хурма сохраняет весь свой микроэлементный состав, остаётся ценным источником клетчатки и витаминов и при этом становится слаще — но без вреда, сопоставимого с фабричными сладостями.

"Об этом сообщила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова", — сказала врач Нурия Дианова.

Почему сушёная хурма становится слаще

При сушке из хурмы испаряется значительная часть влаги, а концентрация природных сахаров увеличивается. При этом уровень витамина C снижается не полностью — значительная его часть сохраняется. Остальные витамины, включая витамины группы B и провитамин A, остаются в почти неизменном количестве. В итоге получается лакомство, которое воспринимается как сладость, но работает в организме иначе: мягче, медленнее и без резких скачков глюкозы.

Сравнение: свежая vs. сушёная хурма

Параметр Свежая хурма Сушёная хурма Что это даёт
Уровень сладости Средний Выше Натуральный заменитель десертов
Витамин C Выше Частично снижен Подходит для дневного рациона
Клетчатка Высокая Очень высокая Длительное насыщение
Срок хранения Ограниченный Долго сохраняет качества Удобно брать с собой
Влияние на глюкозу Мягкое Стабильнее за счёт клетчатки Подходит людям с колебаниями сахара

Советы шаг за шагом: как использовать сушёную хурму в рационе

  1. Добавляйте её в каши, йогурты или гранолу — это придаёт блюдам сладость без сахара.

  2. Используйте в выпечке: она улучшает текстуру теста и заменяет часть сахара.

  3. Пробуйте сочетания с орехами — получается питательный перекус.

  4. Подбирайте продукты в проверенных магазинах: выбирайте сушёную хурму без сахара и консервантов.

  5. Храните в стеклянных контейнерах или бумажных пакетах, чтобы фрукт не потерял аромат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выбирать подслащённую или глазированную хурму.
    Последствие: всплески сахара и дополнительная нагрузка на поджелудочную железу.
    Альтернатива: сушёная хурма без добавленных подсластителей.

  2. Ошибка: есть фрукт слишком часто в больших порциях.
    Последствие: избыток калорий и перегрузка углеводами.
    Альтернатива: 1-2 кружочка в качестве перекуса.

  3. Ошибка: использовать хурму вместо основного приёма пищи.
    Последствие: отсутствие белка и жиров, чувство голода возвращается.
    Альтернатива: сочетать хурму с орехами, йогуртом или творогом.

А что если…

Что если заменить шоколад хурмой?

Организм получит сладость, но при этом — клетчатку, калий, магний и минимум вредных добавок.

Что если дать её детям?

Сушёная хурма может стать более полезной заменой конфет, особенно при формировании здоровых привычек.

Что если использовать её в спортивном питании?

Быстрый, но мягкий источник энергии идеально подходит для походов, бега или тренировок.

Плюсы и минусы сушёной хурмы

Аспект Плюсы Минусы
Полезность Клетчатка, микроэлементы, витамины Меньше витамина C, чем в свежей
Сладость Натуральная, без сахара Высокая калорийность на 100 г
Универсальность Используется в сладких и солёных блюдах Может прилипать к зубам
Доступность Продаётся круглый год Качественные сорта могут стоить дороже

FAQ

Подходит ли сушёная хурма людям с повышенным сахаром?

Да, благодаря клетчатке уровень глюкозы растёт медленнее, но важна умеренность.

Можно ли её есть на диете?

Да, в небольших порциях — она быстро насыщает.

Как выбрать качественную сушёную хурму?

Ищите продукты без сахара, без яркого блеска, без запаха химии, натурального цвета.

Мифы и правда

  1. Миф: сушёная хурма вреднее свежей.
    Правда: основные витамины и минералы сохраняются.

  2. Миф: это такой же вред, как конфеты.
    Правда: природные сахара работают мягче, особенно при высоком содержании клетчатки.

  3. Миф: её нельзя есть при диабете.
    Правда: ограниченные порции допустимы, если продукт натуральный.

Сон и психология

Сладость сушёной хурмы может влиять на эмоциональное состояние, создавая ощущение удовольствия без "сахарного отката", присущего фабричным сладостям. Благодаря клетчатке и витаминам группы B фрукт помогает стабилизировать настроение и поддерживать энергию в течение дня. Это делает его подходящим перекусом и вечером: небольшая порция не вызывает переедания и не мешает сну.

Исторический контекст

Сушку хурмы практиковали тысячи лет назад в Азии. В Корее и Японии этот фрукт подвешивали на специальных деревянных рамах, постепенно превращая в нежный десерт — хошигаки. Его считали символом долголетия и благополучия. Современные технологии лишь ускорили процесс, но традиционный способ по-прежнему ценится за насыщенный вкус и мягкую текстуру.

Три интересных факта

  1. В сушёной хурме содержание клетчатки выше почти в 3 раза, чем в свежей.

  2. Японцы используют её даже в кулинарии как натуральный сахар.

  3. Благодаря высокому содержанию калия хурма помогает поддерживать работу сердца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Важность определения вида кашля перед лечением подчеркнули врачи сегодня в 5:17
Сироп от кашля казался безобидным — пока не выяснилось, что он может скрывать настоящую проблему

Почему самостоятельный выбор сиропа от кашля может быть опасен, какие добавки вызывают побочные реакции и в каких случаях подавление кашля особенно вредно.

Читать полностью » Влияние строгих протоколов на безопасность лечения подчеркнул Мясников сегодня в 4:10
Антибиотики кажутся простым решением — пока не узнаёшь, что происходит, если врач нарушает протоколы

Почему строгие протоколы при назначении антибиотиков считаются главным признаком профессионального врача и как такой подход помогает защитить пациента от ошибок и осложнений.

Читать полностью » Ухудшение качества сна после бокала вина подтвердили врачи сегодня в 3:01
Выпил бокал перед сном — и проснулся разбитым: оказалось, дело не в количестве, а в скрытом эффекте

Как даже небольшая доза алкоголя способна нарушить ночной отдых, почему фазы сна прерываются и какие вечерние привычки помогают избежать последствий.

Читать полностью » Рост импульсивных покупок связали с тревожностью психотерапевты сегодня в 2:14
Импульсивные покупки перестали быть невинной слабостью — вскрылся неожиданный механизм зависимости

Почему импульсивные покупки могут оказаться симптомом заболевания, как шоппинг связан с эмоциональной регуляцией и какие способы помогают вернуть контроль над поведением.

Читать полностью » Рост риска воспаления уха без шапки подтвердили отоларингологи сегодня в 1:19
Мороз едва опустился ниже нуля — и началось: отказ от шапки обернулся неожиданным последствием

Почему даже лёгкий мороз способен нанести вред, как холод влияет на иммунитет и какие головные уборы лучше всего защищают от переохлаждения в зимний сезон.

Читать полностью » У детей отмечен серьёзный прирост лишнего веса по данным Минздрава сегодня в 0:43
Лишний вес в России растёт как на дрожжах — причина скрывается в одной привычке, о которой молчат

Почему лишний вес стал массовым явлением, как повседневные привычки ведут к накоплению килограммов и какие решения помогают мягко изменить образ жизни, не ломая привычный ритм.

Читать полностью » Врач сказал, что я преувеличиваю — реальность тысяч пациентов с акне и псориазом вчера в 23:21

Вы устали бороться с акне, экземой или псориазом, но врач будто не слышит вас? Рассказываем, как грамотно отстоять свои интересы и получить нужную помощь.

Читать полностью » Очки с синим светом снижают зрительный дискомфорт, сообщил доктор О’Доннелл вчера в 22:31
Надел очки с фильтром синего света вечером — и заметил неожиданный эффект уже в тот же день

Очки с фильтром синего света стали популярны среди людей, работающих много за экранами. Реально ли их использование помогает снизить утомляемость глаз и улучшить сон? Узнайте мнения специалистов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи зафиксировали пик мышечной боли через сутки
Садоводство
Выбор крупного севка повышают гибель озимого лука — огородники
Питомцы
Выбор наполнителя для лотка напрямую влияет на запах в квартире — фелинологи
Еда
Мясо по-французски с картофелем в духовке становится сочным — повар
Авто и мото
Жители Приморского края копят на Lada Granta всего 9,1 месяца — Авито
Авто и мото
Мошенники могут использовать фальшивые уведомления о повышении утильсбора — эксперт Бориславский
Красота и здоровье
Влияние помело на действие лекарств, включая статины, подчеркнули специалисты
Садоводство
Герань, фикус и каланхоэ — лучшие растения для занятых людей — Наталья Чернышова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet