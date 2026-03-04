Вес уходит без паники и голодовок: простая добавка из аптеки заменяет собой целую гору еды

Достичь стройности к отпуску реально, если опираться на биохимию пищеварения: создать дефицит калорий, исключить простые сахара и усилить роль растворимой клетчатки, которая по принципу осмоса увеличивает объем в желудке, снижая аппетит. Диетолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина предложила простой план для срочного снижения веса, подкрепленный антропологическими знаниями о древних привычках умеренного питания. Такой подход минимизирует риски, фокусируясь на натуральных механизмах сытости. Об этом сообщает MosTimes.

Пересмотр рациона — первый шаг: исключить сладкое, сахар, хлебобулочные изделия, увеличить долю фруктов и овощей, но избегать винограда из-за его способности стимулировать образование сахарозы. По словам Сюракшиной, кефирная диета с отрубями усиливает эффект, поскольку они набухают в желудке, блокируя переедание. Это подтверждает физика набухания: отруби впитывают воду, создавая гель-подобную массу для быстрого насыщения.

"Можно кукурузные отруби, любые абсолютно. Перед каждым приемом пищи употребляем отруби. Отруби раздуваются в желудке и мы уже не сможем съесть то количество пищи, которое бы хотели. Насыщение приходит моментально", — рассказала Елена Сюракшина.

Как отметила специалист, ключевую роль играет вода: ее стоит пить перед едой, чтобы усилить объем в желудке и предотвратить избыточное потребление пищи. Согласно пояснению эксперта, вода действует аналогично отрубям, вызывая моментальное ощущение сытости. Такой гидратированный подход не только ускоряет похудение, но и поддерживает метаболизм на антропологически естественном уровне.