Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Похудение
Похудение
© freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 4:29

Вес уходит без паники и голодовок: простая добавка из аптеки заменяет собой целую гору еды

Достичь стройности к отпуску реально, если опираться на биохимию пищеварения: создать дефицит калорий, исключить простые сахара и усилить роль растворимой клетчатки, которая по принципу осмоса увеличивает объем в желудке, снижая аппетит. Диетолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина предложила простой план для срочного снижения веса, подкрепленный антропологическими знаниями о древних привычках умеренного питания. Такой подход минимизирует риски, фокусируясь на натуральных механизмах сытости. Об этом сообщает MosTimes.

Пересмотр рациона — первый шаг: исключить сладкое, сахар, хлебобулочные изделия, увеличить долю фруктов и овощей, но избегать винограда из-за его способности стимулировать образование сахарозы. По словам Сюракшиной, кефирная диета с отрубями усиливает эффект, поскольку они набухают в желудке, блокируя переедание. Это подтверждает физика набухания: отруби впитывают воду, создавая гель-подобную массу для быстрого насыщения.

"Можно кукурузные отруби, любые абсолютно. Перед каждым приемом пищи употребляем отруби. Отруби раздуваются в желудке и мы уже не сможем съесть то количество пищи, которое бы хотели. Насыщение приходит моментально", — рассказала Елена Сюракшина.

Как отметила специалист, ключевую роль играет вода: ее стоит пить перед едой, чтобы усилить объем в желудке и предотвратить избыточное потребление пищи. Согласно пояснению эксперта, вода действует аналогично отрубям, вызывая моментальное ощущение сытости. Такой гидратированный подход не только ускоряет похудение, но и поддерживает метаболизм на антропологически естественном уровне.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тело превращается в хрупкий сахар: невидимое воспаление клеток крадёт годы бодрой жизни вчера в 18:40

Анализ показал 110 мг/дл натощак? Преддиабет обратимо на 60% через простые изменения: клетчатка из овса и бобовых, омега-3 плюс силовые нагрузки возвращают баланс без модных инъекций.

Читать полностью » Мешки под глазами и серый цвет лица: привычные перекусы заставляют внутренние фильтры гаснуть вчера в 17:13

Привычный вечерний перекус может стать причиной утренних отеков и тусклого цвета лица из-за скрытой нагрузки на внутренние системы фильтрации нашего организма.

Читать полностью » Кожа превращается в зеркало беды: зуд и сухость указывают на опасный застой токсинов в крови вчера в 15:08

За привычной утренней отечностью и жалобами на плохую погоду могут скрываться серьезные сбои в работе внутренних фильтров, требующие немедленной проверки.

Читать полностью » Не стоит следовать всем бьюти-трендам: стоит ли заменять кремы для кожи натуральными маслами вчера в 14:36

Косметолог Юлия Галлямова развеяла в беседе с NewsInfo миф о том, что натуральные масла могут заменить крем.  

Читать полностью » Серый оттенок лица будит сомнения: почки перераспределяют нагрузку, выдавая токсины зудом и отёками вчера в 14:32

Почки фильтруют 180 литров крови ежедневно, но их тихий сбой отражается на лице: мешки, серость, зуд. Глобальные данные показывают удвоение случаев за 30 лет — простые тесты и привычки меняют всё своевременно.

Читать полностью » Поясница болит, но причина не так очевидна: тревожные сигналы проблем с почками вчера в 14:04

Нефролог Ашот Есаян рассказал NewsInfo, как отличить почечную боль от радикулита. 

Читать полностью » Ночь превращается в пытку — мозг отказывается спать из-за скрытого сбоя в работе гормонов вчера в 11:12

Нарушение циклов отдыха часто связано не с физическими болезнями, а со скрытыми механизмами в работе мозга, которые мешают организму обновиться в темное время.

Читать полностью » Микробы-диверсанты уходят: дисбиоз СДВГ превращает детскую кожу в зеркало системного воспаления и старения вчера в 10:24

Словацкие ученые изучили кал 117 детей и нашли общие микробные паттерны у аутизма, СДВГ и анорексии. Дисбаланс бактерий через воспаление меняет кожу: от сухости до морщин. Биохаки с пребиотиками возвращают баланс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Двадцать минут вместо часа: короткие сессии на заднем дворе возвращают телу атлетичный силуэт
Садоводство
Старина из холодильника: простой кисломолочный продукт заставляет мох прорастать на камне и глине
Спорт и фитнес
Хрупкий фундамент тела: поясница может поставить крест на мечтах об идеальном и крепком прессе
Недвижимость
Домик без сырости и плесени оживёт: необычный лайфхак из чайных пакетиков для ванной комнаты
Садоводство
Соседство на миллион: прибрежная трава заставляет морковь и капусту расти в два раза активнее
Авто и мото
Стиль Harley в броне Honda: Yamaha Bolt превращает круизер в машину без сервисных мук
Питомцы
Музыка против стресса: регги с особым ритмом заменяет успокоительные во время мытья лап
Красота и здоровье
Свет гаснет внезапно: глаза подают тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet