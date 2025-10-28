Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Большая восковая моль
Большая восковая моль
© flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 21:46

Моль атакует осенью: если не положите это — спасать будет поздно

Сапонин в каштанах помогает защитить одежду от моли без химии

Появление моли в доме способно испортить настроение даже самым спокойным хозяевам. Эти крошечные насекомые быстро размножаются, портят одежду, шерстяные вещи и текстиль. Однако осенний сезон приносит не только проблемы, но и решение — обычные каштаны, которые можно собрать в парке или на даче. В их составе есть природное вещество сапонин, способное отпугнуть моль без химии и неприятного запаха.

Почему каштаны работают

Моль не переносит запах сапонина — именно эта природная защита помогает деревьям не подвергаться нападению насекомых. Ученые отмечают, что запах этого вещества дезориентирует моль, лишая её способности находить ткани, подходящие для откладки яиц. В отличие от магазинных репеллентов, каштаны не выделяют токсинов и не вызывают аллергических реакций, а эффект от них сохраняется до года.

Кроме того, каштаны — экологичный способ защиты: не нужно использовать аэрозоли, нафталин или химические пластины, которые могут быть вредны для людей и животных.

Как отличить каштаны от съедобных плодов

Перед использованием важно убедиться, что вы собрали именно декоративные, а не съедобные плоды. Настоящие каштаны — гладкие, блестящие и плотные, часто без выраженных бороздок. У съедобных, напротив, кожура шероховатая, а сами плоды заключены в колючую оболочку. В быту декоративные каштаны часто называют "конскими" — именно их и стоит применять для борьбы с молью.

Как применять каштаны против моли

Использовать каштаны просто — главное, правильно разместить их в доме.

  1. В шкафах и комодах. Разложите несколько плодов между сложенной одеждой, особенно среди шерстяных и трикотажных вещей. Хорошо положить каштаны в карманы пальто или в ящики с шарфами и шапками.

  2. В гардеробных и кладовках. Для более длительного эффекта поместите каштаны в небольшие тканевые мешочки. Их можно развесить на вешалках или положить на полки.

  3. В подвалах и на чердаках. Если вы храните там сезонные вещи, каштаны помогут защитить их от моли и других насекомых. Разместите по нескольку плодов в коробках с одеждой или бельем.

  4. На кухне. Сапонин также отпугивает пищевую моль, поэтому каштаны можно положить рядом с крупами, мукой или орехами, предварительно упакованными в контейнеры.

Каждые шесть-восемь месяцев стоит заменять каштаны новыми, чтобы сохранить их эффективность.

Сравнение с другими средствами

Средство Эффективность Безопасность Срок действия Экологичность
Каштаны Высокая Безопасны для людей и животных До 12 месяцев Полностью натуральное средство
Нафталин Очень высокая Токсичен, неприятный запах 6-8 месяцев Низкая
Лаванда Средняя Безопасна 3-4 месяца Натуральная
Саше с эфирными маслами Средняя Безопасна 2-3 месяца Зависит от состава

Каштаны выгодно выделяются не только эффективностью, но и универсальностью: их можно использовать где угодно, не опасаясь за здоровье детей или питомцев.

Советы шаг за шагом

  1. Соберите свежие каштаны в сухую погоду.

  2. Промойте их и тщательно высушите, чтобы предотвратить появление плесени.

  3. Разложите в нужных местах по дому.

  4. Через полгода обновите запасы, выбросив старые плоды.

  5. Для усиления эффекта можно сочетать каштаны с мешочками из лаванды — моль не переносит комбинацию этих запахов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование старых или подгнивших каштанов.
    Последствие: они начинают пахнуть неприятно и теряют свойства.
    Альтернатива: заменить на свежие, предварительно просушив.

  • Ошибка: хранение плодов в герметичных пакетах.
    Последствие: образование конденсата и плесени.
    Альтернатива: использовать льняные или хлопковые мешочки.

  • Ошибка: раскладывать каштаны только в одном месте.
    Последствие: моль может поселиться в других зонах.
    Альтернатива: равномерно распределить по всем шкафам и полкам.

А что если моль уже появилась?

Если моль успела завестись, каштаны помогут лишь частично. В этом случае стоит провести генеральную уборку. Осмотрите одежду, выбросьте поврежденные вещи, тщательно пропылесосьте углы шкафов и ящики. После этого вымойте поверхности водой с уксусом и уже потом разложите каштаны — они предотвратят повторное появление насекомых.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экологичность и безопасность Требует регулярной замены плодов
Отпугивает и платяную, и пищевую моль Не уничтожает личинки
Простота и доступность Эффективность зависит от свежести каштанов

Часто задаваемые вопросы

Как часто менять каштаны?
Раз в 6-12 месяцев, в зависимости от влажности и температуры помещения.

Можно ли использовать каштаны, если в доме животные?
Да, средство безопасно. Главное — не допускать, чтобы питомцы глотали плоды.

Помогают ли каштаны от пищевой моли?
Да, сапонин отпугивает и этот вид насекомых, но для хранения продуктов всё же используйте герметичные контейнеры.

Нужно ли разрезать каштаны?
Нет, цельные плоды дольше сохраняют свойства и не портятся.

Мифы и правда

  • Миф: моль погибает от запаха каштанов.
    Правда: каштаны не убивают моль, а отпугивают её благодаря сапонину.

  • Миф: каштаны нужно каждый день менять.
    Правда: эффект длится до года, при условии сухого хранения.

  • Миф: помогает только свежий плод.
    Правда: даже высушенные каштаны эффективны, если хранились правильно.

Интересные факты

  1. Каштаны использовали в быту ещё наши прабабушки: они раскладывали их в сундуках и бельевых шкафах.

  2. В некоторых странах Европы каштаны помещают в обувь на зиму — для аромата и защиты от насекомых.

  3. Сапонин из каштанов применяют не только против моли, но и в натуральных моющих средствах и шампунях.

Исторический контекст

Традиция использования каштанов как природного репеллента уходит корнями в XIX век. Когда химические препараты ещё не существовали, хозяйки сушили каштаны у печи и раскладывали их по дому. Этот способ передавался из поколения в поколение и сегодня вновь становится популярным благодаря стремлению к экологичным решениям в быту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мастера поделились современными заменами старых уборочных инструментов - от губок до ведер сегодня в 13:14
5 современных гаджетов, которые сделают уборку быстрее и чище

Какие привычные аксессуары для уборки уже устарели? Рассказываем, чем заменить метёлку, губку и старую швабру, чтобы чистота давалась проще.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как расправить одежду с помощью пара и правильной сушки сегодня в 12:11
Мятые вещи больше не проблема: спасаем деликатные ткани без глажки

Как разгладить одежду без утюга и не испортить ткань? Пар, фен, правильная сушка и старые лайфхаки помогут вернуть вещам идеальный вид.

Читать полностью » Специалисты заявили, что нельзя греть яйца, перец и йогурт в микроволновке сегодня в 11:09
Кефир, перец и сосиски: троица, которая способна взорвать микроволновку

Не всё, что можно съесть, стоит греть в микроволновке. Рассказываем, какие продукты могут взорваться, загореться и испортить вашу технику.

Читать полностью » Флорист заявила, что ошибки в пересадке и поливе вызывают стресс у комнатных цветов сегодня в 10:01
Как спасти домашние цветы от увядания: советы, которые работают

Почему комнатные цветы вянут, даже если вы всё делаете правильно? Пять неожиданных причин, о которых редко говорят даже опытные цветоводы.

Читать полностью » Клинеры назвали безопасные средства для ухода за черной сантехникой - мыльный раствор, уксус и лимон сегодня в 9:56
Как очистить черную сантехнику без разводов и царапин: проверенные способы

Как очистить черную сантехнику без царапин и разводов? Четыре безопасных способа, которые возвращают блеск и сохраняют покрытие надолго.

Читать полностью » Специалист объяснил, как избежать переплат при ремонте - не дробить работы и не копить хлам сегодня в 8:54
Как сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве: 8 советов, которые реально работают

Как не потратить лишнего при ремонте и сохранить качество? Эксперт делится 8 советами, которые помогут сэкономить и не попасть в долговую яму.

Читать полностью » Разобраны лучшие способы ухода за мягкими игрушками - стирка, пар и проветривание сегодня в 7:50
Дом без микробов и лишней пыли: секрет правильного ухода за любимыми игрушками

Мягкие игрушки — милые, но коварные накопители пыли. Узнайте, как их чистить и хранить, чтобы защитить дом от микробов и аллергии.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как очистить ручки кухонной плиты содой, уксусом и перекисью водорода сегодня в 6:48
Чистая плита без запаха химии: решение, которое спасёт руки и нервы

Как вернуть кухонным ручкам блеск без усилий и химии? 5 простых способов очистки с помощью доступных домашних средств.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
В оранжерее Томского госуниверситета впервые зацвёл редкий кирказон цимбиферный
Красота и здоровье
Учёные создали анализ крови, который с точностью более 80% определяет риск послеродовой депрессии
Наука
INRAP: во Франции обнаружен археологический комплекс с 6000-летней историей заселения
Наука
CUORE: физики пытаются зафиксировать событие, происходящее раз в триллион триллионов лет
Еда
Американские шеф-повара объяснили, почему проросший лук безопасен и как его использовать
Авто и мото
Porsche завершит выпуск Macan первого поколения к середине 2026 года
Культура и шоу-бизнес
BBC подтвердило выход рождественского эпизода "Доктора Кто" в 2026 году
Садоводство
Колонновидные яблони: история появления, особенности и правила посадки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet