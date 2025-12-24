Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бессонница
© Pexels by cottonbro studio is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:49

Ночные тревоги имеют цену: в организме тихо исчезает защита, о которой редко задумываются

Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology

Стресс и нехватка сна могут подтачивать здоровье гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Учёные всё чаще находят подтверждения тому, что психологическое напряжение отражается на работе иммунной системы. Особенно уязвимыми оказываются клетки, отвечающие за быструю защиту организма от угроз. Об этом сообщает журнал Frontiers in Immunology.

Почему NK-клетки так важны для иммунитета

Естественные киллеры, или NK-клетки, — один из ключевых элементов врождённого иммунитета. Они первыми реагируют на появление вирусов, бактерий и атипичных клеток, уничтожая их до того, как инфекция успеет распространиться. Часть NK-клеток постоянно циркулирует в крови, другая закрепляется в тканях и органах, обеспечивая локальную защиту.

Когда количество таких клеток снижается, иммунный ответ может становиться менее эффективным. Это повышает восприимчивость к заболеваниям и осложняет восстановление после инфекций, а также перекликается с выводами о том, что хронический стресс ослабляет иммунитет даже без явных симптомов.

Тревожность, бессонница и иммунная реакция

Рост числа людей с тревожными расстройствами и нарушениями сна побудил исследователей из Саудовской Аравии изучить связь этих состояний с работой иммунной системы. Учёные сосредоточились на молодых студентках, чтобы понять, как тревожность и бессонница отражаются на уровне NK-клеток.

"Мы обнаружили, что у студентов с симптомами бессонницы снижено количество и процентное содержание NK-клеток и их субпопуляций", — говорит первый автор исследования, доцент кафедры иммунологии и иммунотерапии Университета Тайба доктор Ренэд Альхамави.

По его словам, схожая тенденция наблюдалась и у участниц с выраженной тревожностью.

Кто участвовал и как проходило исследование

В работе приняли участие 60 студенток в возрасте от 17 до 23 лет. Все они заполнили анкеты с вопросами о качестве сна, уровне тревожности и социально-демографических характеристиках. Оценка состояния проводилась на основе самоотчётов.

Результаты показали, что более половины участниц сталкивались с симптомами бессонницы, а около 75 % отмечали признаки тревожности. У части студенток тревожность достигала умеренной или высокой степени. Помимо опросов, у участниц брали образцы крови для анализа количества NK-клеток и их подтипов.

Как выраженность тревожности влияет на показатели

Анализ данных показал чёткую зависимость между уровнем тревожности и снижением числа циркулирующих NK-клеток. У студенток с умеренной и сильной тревожностью этот показатель был заметно ниже, чем у тех, кто не сообщал о подобных симптомах. При минимальной тревожности изменения были незначительными и статистически не подтверждались.

У участниц с бессонницей более высокий уровень тревожности также сочетался с уменьшением доли периферических NK-клеток, что согласуется с наблюдениями о том, что недосып увеличивает риск заболеваний и снижает устойчивость организма к нагрузкам.

Возможные последствия и ограничения работы

Снижение количества NK-клеток может ослаблять защитные механизмы организма и повышать риск инфекционных, воспалительных и онкологических заболеваний.

"Понимание того, как эти психологические факторы стресса влияют на распределение и активность иммунных клеток, особенно периферических NK-клеток, может дать ценные сведения о механизмах воспаления и онкогенеза", — объясняет Альхамави.

Авторы подчёркивают, что исследование охватывало только молодых женщин, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на другие группы. В дальнейшем учёные планируют включать участников разного возраста, пола и происхождения, чтобы глубже разобраться в механизмах влияния тревожности и бессонницы на иммунную систему.

Завершая работу, исследователи отмечают, что здоровый образ жизни, управление стрессом и регулярный сон могут играть важную роль в поддержании иммунного баланса и общего самочувствия.

