Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 8:10

Эффект фильтра без фильтра: как японский бренд переписал правила макияжа

Формула Aqua Foundation сохранила баланс влаги и лёгкости — Дэниел Мартин

Каждая поездка в Париж редко обходится без визита в аптеку — местные косметические бутики славятся средствами, которые невозможно найти где-либо ещё. Но если внимательно присмотреться к набору любого визажиста, помимо европейских хитов там непременно окажутся японские продукты. Маленькие ватные палочки, идеально упакованные матирующие салфетки — и, конечно, средства для безупречного тона кожи от Koh Gen Do.
Об этом сообщает Into The Gloss.

Японская философия красоты: баланс и чистота

Марка Koh Gen Do родилась в Японии и с первых дней делает ставку на натуральность. В основе её философии — гармония между уходом и макияжем. Продукты бренда не просто маскируют несовершенства, а ухаживают за кожей, сохраняя её живой и увлажнённой. Эта идея оказалась близка многим профессионалам. Нью-йоркский визажист Дэниел Мартин признался, что именно он познакомил коллег с этой линейкой.

"Я искала полностью натуральный тональный крем и консилер, ведь во время беременности особенно задумываешься о составе косметики. Через Дэниела я открыла для себя Koh Gen Do — и не могла поверить, что что-то настолько эффективное может быть ещё и полезным", — рассказывает Лорен Санто Доминго.

Aqua Foundation: формула, созданная для идеального баланса

Главная звезда бренда — Aqua Foundation, основанная на особом "золотом соотношении": 45% воды, 35% смягчающих компонентов и 20% минеральных пигментов. Такое распределение обеспечивает лёгкую, "живую" текстуру, не создающую эффекта маски.

Вода, используемая в формуле, добывается у берегов японского города Раусу. Её сочетают с экстрактом берёзового сока, чтобы кожа оставалась увлажнённой весь день. Благодаря этому средство не сушит и не подчеркивает шелушения, а создаёт эффект "второй кожи".

Автор статьи признаётся, что долго избегала тональных основ: большинство из них слишком плотные, блестящие или душные. Но Aqua Foundation изменила её взгляд. Лёгкое нанесение кистью Trish McEvoy поверх увлажняющего крема делает кожу свежей, сияющей и естественной — без жирного блеска и тяжести.

Moisture Concealer: профессиональный уход в миниатюре

Не менее впечатляющее средство — Moisture Concealer for Professional. Компактный футляр включает два оттенка кремового консилера, обогащённого маслами жожоба и ши. Они питают кожу и не дают макияжу скатываться в морщинки.

Внутри предусмотрена миниатюрная кисть и отделение для смешивания оттенков — идеальное решение для тех, кто хочет добиться точного тона. Средство универсально: им можно скрывать покраснения, тёмные круги и даже использовать как лёгкий хайлайтер.

Самое приятное — продукты Koh Gen Do не нужно искать в Японии: они давно представлены в США, включая Barneys New York, а также доступны в интернет-магазинах по всему миру.

Сравнение: Koh Gen Do и другие бренды натурального макияжа

Если сравнивать Koh Gen Do с другими марками, ориентированными на чистую косметику, например RMS Beauty или Ilia, японский бренд выделяется своим научным подходом.

  • RMS Beauty делает акцент на сырых органических маслах и кремовой текстуре, что подходит для сухой кожи, но иногда оставляет липкий финиш.

  • Ilia фокусируется на комбинировании ухода и макияжа, добавляя SPF и растительные экстракты, однако её продукты менее стойкие.

  • Koh Gen Do, напротив, сочетает японскую технологичность с минимализмом состава: его формулы создают стойкий, но невидимый финиш, подходящий даже для чувствительной кожи.

Плюсы и минусы

Как и у любого бренда, у Koh Gen Do есть свои преимущества и ограничения.
Плюсы:

  • Лёгкая, "дышащая" текстура средств

  • Натуральные компоненты без парабенов и синтетических ароматизаторов

  • Подходит для чувствительной кожи

  • Эффект естественного сияния, без избыточного блеска

Минусы:

  • Относительно высокая цена по сравнению с масс-маркетом

  • Ограниченная палитра оттенков в некоторых странах

  • Доступность не во всех розничных сетях

Тем не менее поклонники бренда утверждают, что качество оправдывает каждую потраченную копейку.

Советы по выбору средств Koh Gen Do

  1. Определите тип кожи. Для сухой подойдёт комбинация Aqua Foundation и Moisture Concealer, для жирной — только лёгкий слой тонального крема.

  2. Используйте увлажняющий крем перед нанесением. Это поможет формуле "раскрыться" и распределиться без полос.

  3. Наносите кистью. Кисть позволяет добиться идеального растушёванного покрытия.

  4. Фиксируйте макияж пудрой. Особенно в жаркую погоду, чтобы сохранить эффект свежести.

  5. Не забывайте о шее. Это ключ к естественному переходу тона.

Популярные вопросы о средствах Koh Gen Do

1. Подходит ли Aqua Foundation для чувствительной кожи?
Да, формула без синтетических ароматизаторов и спирта не вызывает раздражений и подходит даже аллергикам.

2. Чем отличается Moisture Concealer от обычного консилера?
Он содержит ухаживающие масла и не сушит кожу, поэтому идеально ложится под глаза и на участки с мимическими морщинами.

3. Можно ли использовать Aqua Foundation летом?
Да, она имеет водную основу и не перегружает кожу, обеспечивая комфорт даже при высокой влажности.

4. Где можно купить Koh Gen Do?
Продукты доступны на официальном сайте бренда, а также в крупных универмагах и онлайн-платформах вроде Barneys New York и Amazon.

5. Чем японская косметика отличается от европейской?
Японские бренды уделяют больше внимания текстуре и уходовым свойствам, стремясь к невидимому, "второму" слою макияжа, в то время как европейские марки часто ориентируются на плотное покрытие и стойкость.

