Кишечник производит эликсир молодости для иммунитета: но только если вы едите эти продукты
Исследователи из центра Georg-Speyer-Haus во Франкфурте-на-Майне представили результаты работы, которые вызвали значительный интерес среди специалистов по питанию и иммунологии. В фокусе внимания оказался естественный метаболит уролитин А — соединение, способное поддерживать иммунитет и компенсировать процессы, связанные с возрастным снижением активности иммунных клеток.
Как пища влияет на образование уролитина А
Учёные обращают внимание на то, что организм сам не производит уролитин А. Он появляется, только когда микрофлора кишечника перерабатывает ряд растительных продуктов. Наибольший вклад в эту реакцию дают гранаты, грецкие орехи, миндаль и определённые ягоды — особенно те, что богаты эллагитаннами.
Именно микробиом "включает" механизм превращения этих веществ в уролитин А. И чем разнообразнее и здоровее микрофлора, тем активнее работает этот процесс. Поэтому диета, богатая клетчаткой и натуральными продуктами, косвенно усиливает выработку метаболита.
Что делает уролитин А с иммунной системой
Главная ценность соединения — его воздействие на возрастные изменения иммунитета. С возрастом уменьшается число наивных Т-клеток — тех, что первыми реагируют на новые угрозы. В исследовании показано, что уролитин А помогает компенсировать это падение.
Кроме того, метаболит повышает уровень белка PGC-1α. Он необходим для образования новых митохондрий — своеобразных "энергоблоков", которые обеспечивают клетки энергией. Одновременно снижается окислительный стресс, что облегчает детокс-работу организма.
Наблюдения специалистов показывают также рост количества активных CD8+ Т-клеток. Они отвечают за устранение инфицированных и повреждённых клеток, и их ресурс становится особенно важен с возрастом.
"Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний", — говорится в публикации.
Сравнение: продукты — предшественники уролитина А
|Продукт
|Основные вещества
|Потенциал для синтеза уролитина А
|Гранаты
|Эллагитаннины
|Очень высокий
|Грецкие орехи
|Полифенолы
|Высокий
|Миндаль
|Антиоксиданты
|Средний
|Лесные ягоды
|Таннины
|Средний-высокий
Советы шаг за шагом: как повысить выработку уролитина А
-
Включать в рацион гранаты — в свежем виде или в виде свежевыжатого сока без сахара.
-
Добавлять грецкие орехи в каши или салаты — достаточно 4-6 штук в день.
-
Употреблять миндаль в качестве перекуса — подойдёт как необжаренный, так и замоченный.
-
Использовать ягоды в смузи, йогуртах или как добавку к кашам.
-
Поддерживать разнообразный микробиом с помощью клетчатки — овощей, цельных круп и бобовых.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ограничение пищевых волокон → ухудшение микробиома → добавлять в рацион овсянку, киноа, фасоль.
- Частое употребление сладких снеков → снижение активности "полезной" микрофлоры → заменить на ореховые смеси без сахара.
- Перегрев орехов при жарке → потеря части антиоксидантов → использовать сырой продукт или лёгкое подсушивание.
А что если микрофлора слабая?
Если кишечная микрофлора нарушена, синтез уролитина А замедляется. В этом случае важно постепенно возвращать в рацион полезные продукты и, при необходимости, использовать пробиотики и ферментированные продукты — например, йогурт без добавок, кефир, комбучу. Это помогает восстановить баланс бактерий, которые и запускают нужный метаболический путь.
Плюсы и минусы включения гранатов и орехов в рацион
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка иммунитета
|Возможна аллергия на орехи
|Антиоксидантная защита
|Высокая калорийность орехов
|Улучшение работы микробиома
|Ограниченная сезонность некоторых ягод
|Поддержка энергии и метаболизма
|Требуется регулярность употребления
FAQ
Как выбрать качественные орехи?
Ориентируйтесь на цельные ядра без плесени и повреждений. Лучше покупать в непрозрачной упаковке.
Сколько стоят гранаты?
Цена зависит от сезона, обычно она варьируется в среднем сегменте среди фруктов.
Что лучше: свежие ягоды или замороженные?
Замороженные сохраняют значительную часть полезных веществ и подходят для регулярного употребления.
Мифы и правда
Миф: уролитин А можно получить только из пищевых добавок.
Правда: организм способен синтезировать его самостоятельно при достаточном количестве эллагитаннов и здоровой микрофлоре.
Миф: орехи бесполезны для иммунитета.
Правда: они содержат антиоксиданты и полифенолы, участвующие в процессах клеточной защиты.
Три интересных факта
- Уролитин А изучают как возможный компонент в программах продления активного долголетия.
- Микрофлора разных людей синтезирует его в разном объёме — всё зависит от состава бактерий.
- Гранатовые плоды содержат до нескольких десятков типов полифенолов, но ключевые — именно эллагитаннины.
Исторический контекст
Первые упоминания об эллагитаннинах в гранатах появились в научной литературе ещё в середине XX века.
В 2000-х годах исследователи обратили внимание на их связь с микробиомом.
К 2020-м годам уролитин А стал одним из наиболее изучаемых натуральных метаболитов в контексте старения клеток.
