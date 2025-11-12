Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фразцузский маникюр
Фразцузский маникюр
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:32

Руки шелушились и трескались — спасла простая смесь из холодильника: они стали как после салона

Овсянка и мёд смягчают и увлажняют кожу рук — косметологи

Забота о руках — это не просто элемент ухода за внешностью. Состояние кожи напрямую влияет на самооценку, настроение и уверенность. Ухоженные руки — признак заботы о себе, даже в самых загруженных буднях.

Сухость, раздражение и трещины на руках — частая проблема, особенно зимой или при частом контакте с водой и бытовой химией. Если под рукой не оказалось любимого крема, не спешите в магазин — природные компоненты, которые есть на любой кухне, помогут быстро восстановить мягкость и эластичность кожи.

Эко-уход основан на натуральных ингредиентах без агрессивной химии. Масла, мёд, травы и экстракты растений обладают мощными питательными и заживляющими свойствами, а главное — безопасны при правильном использовании.

Важно: натуральные компоненты тоже могут вызывать аллергию. Перед первым применением протестируйте смесь на небольшом участке кожи. Не наносите средства на руки прямо перед контактом с детьми — дайте крему впитаться или используйте маски на ночь.

Домашние маски для мягких и ухоженных рук

1. Маска с овсянкой и мёдом

Эффект: увлажнение и питание сухой кожи, снятие шелушения. Состав:

  • 2 ст. ложки овсяных хлопьев,

  • 1 ст. ложка мёда,

  • 1 ч. ложка оливкового масла.

Приготовление: залейте овсянку горячей водой, дайте настояться, добавьте мёд и масло.
Использование: нанесите на руки на 15 минут, смойте тёплой водой.

2. Картофельно-сметанная маска

Эффект: заживление мелких трещин, смягчение и восстановление. Состав:

  • 1 отварной картофель,

  • 1 ст. ложка сметаны,

  • 1 ч. ложка масла зародышей пшеницы.

Приготовление: размять картофель в пюре, добавить сметану и масло.
Использование: нанести на руки, держать 20 минут, смыть.

3. Оливково-медовая маска с лимоном

Эффект: осветление кожи, борьба с пигментными пятнами, глубокое увлажнение. Состав:

  • 2 ст. ложки оливкового масла,

  • 1 ст. ложка мёда,

  • сок ½ лимона.

Приготовление: тщательно перемешать.
Использование: нанести на руки на 10 минут, затем смыть. Лёгкое пощипывание — нормальная реакция на лимонную кислоту.

Домашние кремы для рук

Крем с кокосовым маслом и алоэ

Эффект: мгновенное увлажнение и смягчение. Состав:

  • 2 ст. ложки кокосового масла,

  • 1 ст. ложка геля алоэ вера,

  • 2–3 капли эфирного масла лаванды.

Приготовление: смешать компоненты, хранить в стеклянной баночке. Подходит для ежедневного применения.

Медово-миндальный крем

Эффект: восстановление после холода и бытовых нагрузок. Состав:

  • 2 ст. ложки миндального масла,

  • 1 ст. ложка мёда,

  • 1 ч. ложка масла ши.

Приготовление: тщательно перемешать, хранить в прохладном месте.

Крем с пчелиным воском и календулой

Эффект: заживление трещин, защита от пересыхания.
Состав:

  • 2 ст. ложки пчелиного воска,

  • 1 ст. ложка настойки календулы,

  • 1 ч. ложка масла жожоба.

Приготовление: растопить воск на водяной бане, добавить остальные ингредиенты, хранить в холодильнике.

Ошибки и последствия

  • Использование горячей воды при умывании и уборке.
    → Вода разрушает защитный слой кожи.
    Используйте тёплую воду и перчатки.

  • Отказ от пилинга.
    → Омертвевшие клетки мешают впитыванию питательных веществ.
    Делайте мягкий скраб из сахара и мёда 1 раз в неделю.

  • Пропуск вечернего ухода.
    → Ночью кожа теряет влагу быстрее.
    Наносите жирный крем перед сном.

Мифы и правда

  • Миф: натуральные компоненты не вызывают аллергию.
    Правда: реакция возможна — всегда делайте тест.

  • Миф: чем гуще слой крема, тем лучше эффект.
    Правда: избыток средства мешает коже «дышать».

  • Миф: руки стареют из-за воды и моющих средств.
    Правда: главная причина — отсутствие регулярного ухода и защиты.

Советы по защите и восстановлению кожи рук

  • Используйте перчатки при уборке или мытье посуды.
  • Делайте тёплые ванночки с морской солью и ромашкой.
  • Пейте не менее 1,5–2 литров воды в день — внутреннее увлажнение важно не меньше внешнего.
  • Наносите питательный крем перед сном и надевайте хлопчатобумажные перчатки на ночь.
  • Зимой выбирайте кремы с маслами ши, какао и авокадо.

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно делать маски для рук?
2–3 раза в неделю, в зависимости от состояния кожи.

Можно ли хранить маски в холодильнике?
Да, но не более 3 дней, чтобы сохранить полезные свойства.

Какая маска лучше для трещин?
Картофельная или крем с воском и календулой — они ускоряют заживление.

Можно ли использовать лимон при чувствительной коже?
Только в разбавленном виде или в минимальной концентрации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-терапевт Ярцева: прием пищи перед сдачей крови искажает результаты анализов сегодня в 13:43
Один бутерброд — и всё напрасно: анализы, которые пища превращает в обман

Почему нельзя завтракать перед анализом крови — врач объяснила, как еда и густота крови могут исказить результаты даже простого теста.

Читать полностью » Врач Алена Гаврилова рассказала, что высота подушки влияет на мышцы и сосуды шеи сегодня в 13:37
После этой ошибки каждое утро начиналось с боли — исправила за один вечер

Почему болит шея после сна и при чём здесь подушка? Врач-сомнолог объяснила, как высота и форма спальных принадлежностей влияют на мышцы и кровоток.

Читать полностью » Раньше не знала, как есть шоколад и не нарушать сон — теперь делаю это каждый вечер сегодня в 12:46

Устали от бессонных ночей? Узнайте, какие продукты помогут вам расслабиться и наладить качественный сон. Эффективное решение без снотворных!

Читать полностью » Елена Малышева объяснила: импотенция может быть признаком надвигающегося инфаркта сегодня в 12:33
Считал, что устал и перегорел — а оказалось, сердце не справляется

Почему импотенция может быть сигналом надвигающегося инфаркта? Елена Малышева объяснила, к каким врачам нужно обращаться при проблемах с потенцией и почему психолог не решит эту проблему.

Читать полностью » На курорте Роза Хутор пройдет конференция, посвященная превентивной медицине и антистрессу сегодня в 12:13

12-15 ноября на курорте пройдет III Ежегодная конференция "Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс".

Читать полностью » Диетолог Писарева рассказала, как сократить вредные перекусы сегодня в 12:06
Мозг требует сахара, тело страдает: еда, которая ворует энергию

Диетолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo, как избежать "пищевого мусора" в своем рационе.

Читать полностью » Когда узнала, что бессонница не всегда из-за гормонов — поменяла свои привычки сегодня в 11:46

Мифы о здоровье могут вредить вашему организму. Узнайте, что действительно полезно, а что — очередной миф, который только отнимает ваше время и силы.

Читать полностью » Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как отличить грипп от простуды по первым симптомам сегодня в 11:30
Утром чувствовала себя отлично — к обеду грипп свалил с ног

Как отличить грипп от обычной простуды и почему болезнь начинается буквально "с удара"? Врачи объясняют, какие симптомы должны насторожить и какие штаммы вируса ожидаются в новом сезоне.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Укроп прорастает раньше других культур после зимнего посева
Авто и мото
АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании
УрФО
В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся "Краски", "Ласковый май" и "Отпетые мошенники"
Садоводство
Почернение листьев груши связано с нехваткой бора и пересушиванием почвы — Андрей Ковалёв
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Спорт и фитнес
Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи
Культура и шоу-бизнес
Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline
Красота и здоровье
Теперь я двигаюсь сидя — и боль в спине исчезла: секрет простого офисного движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet