Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина наносит крем
Женщина наносит крем
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 20:10

Свет, который не требует фильтров: макияж с эффектом живой кожи покоряет мир

Кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи — косметолог Роз-Мари Свифт

Зимой кожа часто теряет свежесть, а макияж быстро теряет свою привлекательность. Даже самые качественные средства не спасают от тусклого тона и ощущения усталости. Однако визажисты уверены, что вернуть лицу сияние можно с помощью всего двух простых приемов — увлажняющего миста и легкого хайлайтера. Эти шаги придают коже естественное свечение, делают черты лица мягче и моложе. Об этом сообщает ITG.

Секрет сияния: как появился культ хайлайтера

Еще десять лет назад блестящие текстуры ассоциировались исключительно с подиумом. Макияж с сиянием считался рискованным: он мог испортить впечатление, особенно при дневном освещении. Но постепенно ситуация изменилась. Тренд на естественную красоту, легкость и "живую кожу" вывел хайлайтеры на первый план. Именно этот продукт стал неотъемлемым элементом современной косметички.

Однажды Карли Клосс призналась, что визажист Пэт Макграт никогда не выходит на съемку без своего любимого "Shiny Stick" итальянского бренда Madina Chic & Shine. Тогда же другой известный визажист рассказал, что не расстается с Luminosity Shimmer Stick от ModelCo. Эти признания породили волну интереса к средствам, придающим лицу мягкое сияние.

Однако долгое время считалось, что такие кремовые продукты опасны для повседневного использования. Излишний блеск мог испортить макияж, особенно если кожа склонна к жирности. Но на рынке появилось средство, которое изменило восприятие хайлайтеров.

"Это придает лицу здоровое свечение — я не переношу сухую кожу с плотным тоном. Так лицо выглядит мертвым", — отметила визажист Роз-Мари Свифт, создательница RMS Beauty.

Органическая революция в макияже

RMS Beauty стала пионером органической декоративной косметики. Роз-Мари Свифт, долгое время работавшая визажистом на модных съемках, заметила, как синтетические продукты негативно влияют на состояние кожи моделей. Так возникла идея создать косметику, в которой уход и макияж объединены в одно средство.

Ее главный принцип — минимум ингредиентов, максимум пользы. Living Luminizer, знаменитый продукт бренда, состоит всего из четырех компонентов, основным из которых является нерафинированное кокосовое масло. Благодаря этому хайлайтер не только подчеркивает черты лица, но и ухаживает за кожей, защищая её от пересыхания.

Свифт часто повторяет, что косметика должна не маскировать несовершенства, а улучшать состояние кожи. Ее подход стал альтернативой привычным тональным кремам и пудрам, создающим "маску". Сегодня Living Luminizer используют не только модели, но и миллионы женщин по всему миру.

Почему естественное сияние стало новым стандартом

Современная бьюти-индустрия отказывается от тяжелого макияжа. На первый план выходит естественность — эффект здоровой кожи, которая светится изнутри. Этому способствуют увлажняющие средства, легкие текстуры и, конечно, хайлайтеры.

Если раньше макияж ассоциировался с контурингом и четко выделенными линиями, то сегодня в моде мягкость и простота. Лицо должно выглядеть свежим, а не перегруженным косметикой. И здесь хайлайтер становится ключевым элементом.

Мягкое сияние помогает создать впечатление ухоженности, подчеркивает рельеф лица и добавляет объема. Особенно эффектно оно смотрится на скулах, переносице и в уголках глаз. Такой макияж подходит и для офиса, и для вечерних мероприятий — достаточно лишь варьировать интенсивность нанесения.

Сравнение популярных luminizer-стиков

На рынке существует множество хайлайтеров, но лишь несколько из них получили признание профессионалов. Рассмотрим три наиболее известных продукта: RMS Beauty Living Luminizer, ModelCo Luminosity Shimmer Stick и Madina Chic & Shine.

  • RMS Beauty - это органический продукт с мягким влажным свечением. Его можно наносить даже на чистую кожу, без макияжа. Он создает эффект "здорового лица" и подходит для любого оттенка кожи.

  • ModelCo Luminosity Shimmer Stick - имеет более выраженный блеск и отлично подходит для вечернего освещения. Формула позволяет добиться заметного сияния, при этом не перегружая кожу.

  • Madina Chic & Shine - культовое средство визажистов, известное благодаря своей универсальности. Оно дает эффект мягкого студийного света и делает лицо визуально более свежим.

Каждое средство имеет свои особенности: RMS подходит для естественного макияжа, ModelCo — для сценического или праздничного, а Madina — для тех, кто любит баланс между натуральностью и выразительностью.

Плюсы и минусы кремовых хайлайтеров

Кремовые текстуры сегодня считаются наиболее удобными в применении. Они легко распределяются, не требуют кистей и обеспечивают натуральный финиш. Но, как и у любого косметического продукта, у них есть свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

  • придают коже живой и ухоженный вид;

  • не пересушивают, а наоборот, увлажняют;

  • могут использоваться без тональной основы;

  • удобны в нанесении даже на ходу;

  • подходят для всех возрастов.

Минусы:

  • не всегда стойки при жаркой погоде;

  • могут смещать тон при слишком плотном нанесении;

  • не подходят для любителей матового покрытия;

  • требуют регулярного обновления в течение дня.

Чтобы минимизировать недостатки, визажисты советуют фиксировать хайлайтер тонкой вуалью прозрачной пудры — это продлевает стойкость макияжа, не лишая кожу живого свечения.

Советы по использованию хайлайтера

Главное правило — умеренность. Сияние должно подчеркивать черты, а не становиться главным акцентом. Есть несколько практических рекомендаций, которые помогут добиться идеального результата:

  1. Наноси точечно. Используй подушечки пальцев или небольшую кисть, распределяя средство легкими движениями.

  2. Выбирай зоны. Классические области — скулы, спинка носа, надбровная дуга, уголки глаз и "галочка" над верхней губой.

  3. Учитывай освещение. Для дневного света выбирай мягкое сияние, для вечернего — более заметное.

  4. Комбинируй с мистой. Небольшое увлажнение перед нанесением усилит естественное отражение света.

  5. Не наносись на Т-зону. Если кожа склонна к жирности, избегай области лба и носа — лучше подчеркни скулы и щеки.

Эти простые приемы помогут создать эффект здоровой, отдохнувшей кожи даже после бессонной ночи.

Популярные вопросы о хайлайтерах

Как выбрать хайлайтер для повседневного макияжа?
Для ежедневного использования лучше подойдут кремовые или жидкие текстуры с мягким жемчужным блеском. Они сливаются с кожей и не создают плотного слоя.

Сколько стоит хороший хайлайтер?
Средняя цена колеблется от 2000 до 4000 рублей. Органические средства, как правило, стоят дороже, но обеспечивают уход и безопасность.

Что лучше — кремовый или сухой хайлайтер?
Кремовые варианты подходят для нормальной и сухой кожи, придавая естественное свечение. Сухие — устойчивее и идеальны для жирной кожи или жаркой погоды.

Можно ли использовать хайлайтер без макияжа?
Да. Современные формулы позволяют наносить продукт даже на чистую кожу — он придаст свежесть и ухоженность без ощущения косметики.

Чем заменить хайлайтер?
Если под рукой нет специального средства, можно использовать каплю масла для лица или бальзам без блесток — они создадут эффект мягкого отражения света.

Мир макияжа давно перестал быть гонкой за идеалом. Сегодня ценится естественность, и хайлайтер стал главным инструментом этого подхода. Он помогает вернуть коже живость, подчеркнуть природную красоту и создать тот самый "glow", о котором говорят все визажисты. Главное — выбирать качественные продукты и использовать их с умом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кефир восстанавливает симбиотическую микрофлору и уменьшает риски метаболического синдрома — Михаил Гинзбург сегодня в 15:59
Долго игнорировал кефир — а он помог мне справиться со скрытым воспалением и давлением

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кефир может помочь снижать давление благодаря восстановлению микрофлоры кишечника и уменьшению воспалительных процессов в организме.

Читать полностью » Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова сегодня в 15:17
Сделала маникюр — и через пару дней увидела странный ноготь: грибок мог прийти не оттуда, откуда думала

Дерматолог объясняет, почему грибок после маникюра сложно связать с салоном и какие шаги помогают распознать настоящую инфекцию без риска ошибок.

Читать полностью » Зимний холод ослабляет кожный барьер и усиливает чувствительность — дерматологи сегодня в 14:20
Добавила в зимний уход сыворотку с одним компонентом — и раздражение исчезло уже на следующий день

Как помочь коже пережить морозы и сухой воздух? Разбираем главные правила зимнего ухода — от мягкого очищения до защиты барьера и увлажнения воздуха.

Читать полностью » Откладывание перемен создаёт ложное ощущение контроля — психотерапевт Никитина сегодня в 14:05
Обещания самому себе превращаются в загадочный механизм: перемены исчезают, едва возникнув в голове

Психотерапевт объясняет, почему новогодние обещания редко работают и как откладывание перемен превращается в замкнутый круг самообманов.

Читать полностью » Переход на общественный транспорт снижает углеродный след — эколог Менжерицкий сегодня в 12:53
Убрал из жизни пару ежедневных мелочей — и расходы начали таять: причина оказалась совсем не в экономии

Экологи и финансовые эксперты объясняют, как привычки в быту помогают одновременно экономить деньги и снижать воздействие на окружающую среду.

Читать полностью » Отказ от кофе вызывает кратковременную усталость на несколько дней — врач Шуров сегодня в 12:39
Решила заменить кофе цикорием — и через пару дней заметила перемены, о которых не предупреждают

Кофеин может вызывать кратковременную абстиненцию, но специалисты уверяют, что отказ от кофе проходит легко и не приводит к серьёзным последствиям.

Читать полностью » Городские покрытия усиливают ударную нагрузку при ходьбе — ортопед Стальнов сегодня в 12:25
Ходила по городу в плоской обуви — и поняла, почему ноги ноют к вечеру: причина скрывалась под подошвой

Плоская подошва остаётся удобной в природных условиях, но в городе её ограничения становятся заметнее — ортопед объясняет, почему тип покрытия меняет требования к обуви.

Читать полностью » Более половины больных узнают о диабете случайно — Viva Bem сегодня в 12:24
Диабет начинает разрушение не с сахара, а с десен — первые сигналы во рту

Диабет часто развивается незаметно, но подаёт первые сигналы через ротовую полость и общее самочувствие. Как распознать болезнь и взять её под контроль.

Читать полностью »

Новости
Наука
Микробы под арктическим льдом играют ключевую роль в углеродном цикле — Science&Vie
Питомцы
Крупные собаки стареют быстрее мелких пород — iefimerida
Садоводство
Авокадо выращивают в домашних условиях при температуре +18-25°C — агрономы
Дом
Конденсат на холодных балконах разрушает вещи и материалы — дизайнеры
Авто и мото
Незаконная установка светодиодных фар влечёт штраф 500 рублей — юрист Цветкова
Еда
Слоеный салат с крабовыми палочками и майонезом подходит для праздничного стола — повар
Питомцы
Русская голубая кошка может жить около 15-20 лет — ветеринар
Наука
Астрономы обнаружили двойные белые карлики с аномально высокой температурой — Science Daily
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet