Косметолог показывает средства
Косметолог показывает средства
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 20:10

Этот крем делает лицо живым даже зимой: эффект будто после отпуска у моря

RMS Beauty обновила формулу luminizer — визажист Роуз Мари Свифт

Иногда именно мелочи делают образ по-настоящему завершённым. Даже в самый холодный сезон можно выглядеть свежо, если уделить внимание двум простым шагам: лёгкому увлажнению лица и добавлению мягкого сияния. Этот эффект создаёт впечатление отдохнувшей кожи, будто вы только что вернулись из отпуска. Об этом сообщает ITG.

Магия сияния: как появился тренд на luminizer

Всё началось с того, что Карли Клосс поделилась секретом своего блеска. Модель призналась, что визажист Пэт Макграт никогда не расстаётся со своим "Shiny Stick" от Madina Chic & Shine, итальянского бренда, известного утончёнными текстурами. После этого ещё один популярный визажист рассказал о любви к Luminosity Shimmer Stick от ModelCo. Казалось бы, простая деталь макияжа превратилась в целое направление — макияж со "здоровым светом", где кожа выглядит естественно, без эффекта маски.

Раньше считалось, что кремы с блёстками и сиянием — удел подиумов и фотосессий. Многие опасались использовать их в обычной жизни, ведь малейшая ошибка превращала лёгкий блеск в неестественный блеск. Но современные формулы изменили представление о сиянии кожи, делая его утончённым и деликатным.

"Он придаёт лицу живое сияние — я не выношу сухую кожу под слоем тонального крема. Это выглядит безжизненно", — объяснила визажист Роуз-Мари Свифт, основательница RMS Beauty.

Как RMS Beauty изменила представление о натуральном блеске

На одной из съёмок Свифт предложила попробовать свой бестселлер — Living Luminizer. Она нанесла средство в уголки глаз, под брови и на скулы. Эффект оказался мгновенным: лицо словно засветилось изнутри, а кожа стала мягче. Неудивительно, что этот продукт стал культовым — он не перегружает макияж, а подчёркивает индивидуальность.

RMS Beauty строит философию на идее, что макияж должен не просто украшать, но и заботиться о коже. Основу продуктов составляет сырое кокосовое масло, сохраняющее все свои целебные свойства. Минимум ингредиентов — максимум пользы: в составе Living Luminizer всего четыре компонента. Это делает средство гипоаллергенным и подходящим даже для чувствительной кожи.

Натуральный макияж: путь к эффекту "здорового света"

Тренд на сияющую кожу — не просто дань моде. Это ответ на усталость от тяжёлых тональных средств и матирующих пудр, которые скрывают живое выражение лица. Лёгкие формулы с отражающими частицами создают эффект свежести, как после спа-процедур.

Luminizer можно использовать в нескольких зонах:

  • на скулы, чтобы подчеркнуть их рельеф;

  • под бровь — для визуального лифтинга взгляда;

  • в уголки глаз — чтобы взгляд стал открытым и ясным;

  • на галочку верхней губы — для лёгкого акцента.

Главное — не переусердствовать. Небольшое количество продукта придаёт коже здоровый блеск, а избыток может создать эффект жирного блеска.

Сравнение популярных luminizer

На рынке представлено множество продуктов, но не все они одинаково универсальны.

Madina Chic & Shine отличается лёгкой текстурой и мягким жемчужным сиянием. Это идеальный вариант для тех, кто хочет лёгкий эффект.
ModelCo Luminosity Shimmer Stick имеет более плотную текстуру, подходит для вечернего макияжа и стойко держится в течение дня.
RMS Beauty Living Luminizer - органическая альтернатива, созданная из минимального набора ингредиентов. Он особенно хорош для сухой кожи, придавая ей увлажнённость и мягкость.

Если сравнивать их по универсальности, то RMS Beauty выигрывает благодаря своей экологичности и естественному финишу.

Плюсы и минусы luminizer

Использование luminizer имеет как преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

  • придаёт лицу эффект молодости и свежести;

  • визуально выравнивает тон кожи;

  • подчёркивает естественную красоту;

  • подходит для фото- и видеосъёмок.

Минусы:

  • при неправильном нанесении может выглядеть неаккуратно;

  • некоторые формулы подчёркивают расширенные поры;

  • не все продукты подходят для жирной кожи.

Чтобы избежать ошибок, важно подбирать текстуру под тип кожи и освещение.

Советы по использованию luminizer

  1. Наноси средство пальцами — тепло кожи помогает распределить продукт равномерно.

  2. Используй его после тонального крема, но до пудры.

  3. Не наносите на всё лицо — выбирай отдельные зоны для акцента.

  4. Если кожа жирная, используй сухие текстуры с мягким сатиновым блеском.

  5. Для дневного макияжа подойдут кремовые текстуры, для вечернего — стики с более выраженным сиянием.

Регулярное применение luminizer помогает не только создать эффект "отдохнувшей кожи", но и дисциплинирует в уходе: ведь красивое сияние возможно лишь при хорошем состоянии кожи.

Популярные вопросы о luminizer

Как выбрать luminizer для своего типа кожи?
Для сухой кожи подойдут кремовые текстуры с маслами, а для жирной — сухие пудровые формулы с мягким блеском.

Что лучше — хайлайтер или luminizer?
Хайлайтер создаёт яркий акцент и заметный блеск, а luminizer обеспечивает естественное сияние без видимого слоя.

Можно ли использовать luminizer каждый день?
Да, если продукт содержит безопасные компоненты и наносится умеренно. Лучше выбирать органические варианты, например RMS Beauty.

