Как собрать армию спецназа в саду: список растений для привлечения полезных насекомых

Летом сад часто шумит не только от пчёл. На листьях сидит тля, в траве прячутся личинки, а над грядками мелькают златоглазки и журчалки. Если участок не держать в стерильной чистоте, полезные насекомые сами находят дорогу к цветам и задерживаются надолго. Им нужны не только вредители, но и нектар с пыльцой, а в середине лета с этим обычно уже теснее, чем в июне. Поэтому правильный набор растений в жаркий сезон работает почти как тихая охрана для огорода.

"Полезные насекомые держатся там, где есть и укрытие, и корм. Если на участке только голая земля и одна сплошная стрижка под ноль, им просто не за что зацепиться. Летние цветы с открытым нектаром и зонтичными соцветиями помогают собрать их рядом с грядками. А дальше уже вступают в дело личинки хищников, и тля быстро теряет спокойную жизнь". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Летние растения, которые тянут полезных насекомых

Чтобы звать на участок божьих коровок и их соседей, не нужны хитрые схемы. Достаточно дать им цветение на всё лето, а не только на короткий весенний отрезок. В разгар сезона особенно хорошо работают простые нектароносные культуры, которые быстро всходят и долго держат цветок. Среди них есть и укроп, и гречиха, и космея, и фацелия, и обычные садовые травы.

Такой набор не только кормит полезных насекомых, но и делает грядки заметно живее. Где есть цветы с открытой серединкой, туда чаще прилетают златоглазки и журчалки. Где стоят зонтичные соцветия, туда тянутся наездники. И это уже не случайная посадка для красоты, а рабочая связка для сада и огорода.

Если смотреть на участок без лишнего романтизма, логика простая. Одни растения дают нектар, другие — пыльцу, третьи держат цветение в самую жару. Укроп и гречиха быстро включаются в работу, а фацелия и космея вытягивают сезон дальше. На этом и держится летний "магнит" для хищных насекомых.

Что любит божья коровка

Божья коровка охотится на тлю, но пыльцу тоже уважает. Ей нужен не только вредитель, а ещё и нормальный перекус между вылазками. Поэтому оставлять пару цветущих зонтиков укропа по краям участка — не лень, а очень практичная вещь. Укроп можно подсеять повторно, и на жаре он быстро даёт и зелень, и цвет.

Гречиха тоже работает без лишнего шума. Её можно сеять даже в июле, и она быстро всходит. Через месяц участок уже покрывается бело-розовым цветением, которое любят полезные насекомые. Заодно гречиха помогает земле и не даёт сорнякам разойтись.

Календула сюда же. Она яркая, пахучая и хорошо держит внимание божьих коровок. Бархатцы с мелкой головкой тоже подходят, особенно простые отклонённые сорта. Их часто ставят по краю томатов, в капусте и рядом с морковью, чтобы рядом было чем питаться хищным насекомым.

Кого привлекают златоглазки и журчалки

Златоглазки выглядят хрупко, но их личинки без церемоний вычищают тлю. Взрослым насекомым нужен нектар, и тут хорошо работает космея. Её простые открытые цветки удобны для посадки у забора или прямо между овощами. Бело-розовые и малиновые соцветия держатся заметно дольше, чем кажется на первый взгляд.

Фацелия тоже не подводит. Её сиреневые соцветия любят журчалки, а сами журчалки в воздухе зависают так, что их часто принимают за мелких вертолётов. Личинки этих насекомых тоже охотятся на тлю, поэтому фацелия выгодна не только как медонос, но и как рабочая приманка для сада. Она ещё и холод держит спокойно, так что в конце лета её сеют без особых сомнений.

Если нужен живой пример, то в огородах с космеей и фацелией полезные насекомые держатся заметно плотнее. Там, где цветёт только одна культура, такой картины обычно нет. Поэтому борьба с тлёй через посадки цветов часто работает мягче, чем попытка всё решить одной обработкой. И для участка это куда спокойнее.

Цветы для наездников

Наездники — мелкие осы, которые откладывают яйца в гусениц и яйца вредителей. Им не нужны крупные бутоны. Им нужны маленькие цветки, куда легко добраться коротким хоботком. Поэтому укроп, тмин, дикая морковь и другие зонтичные для них почти как удобная остановка по дороге.

Тысячелистник декоративный тоже сюда подходит. Его плоские щитки удобны для посадки и для самих насекомых, и для тех, кто хочет держать участок живым всё лето. Белые, жёлтые или розовые соцветия привлекают миниатюрных защитников сада, а неприхотливость растения только добавляет ему баллов.

Котовник работает в том же направлении. Его сине-фиолетовые свечки пахнут резко и пряно, и полезные насекомые к ним тянутся охотно. А если на участке есть кошки, им тоже обычно не до скуки. Для сада же это ещё одна точка, где хищные насекомые могут задержаться.

Полезные насекомые лучше держатся там, где цветение идёт без длинных провалов. Если один вид уже отцвёл, рядом должен включаться другой. Иначе участок превращается в пустую площадку, где хищникам просто нечем питаться.

Почему порядок на участке тут не помогает

Слишком чистый участок не всегда играет на руку саду. Полезным насекомым нужно где-то прятаться, пережидать жару и находить корм между вылетами. Если всё выбрито под ноль, им остаётся только пролететь мимо. Поэтому кусок разнотравья часто полезнее, чем идеальная пустота.

Несколько цветущих кустов укропа среди огурцов или полоса фацелии рядом с грядкой — это не беспорядок. Это рабочая посадка, которая держит рядом и божьих коровок, и журчалок, и наездников. Чем меньше на участке голой земли и чем дольше тянется цветение, тем больше шансов, что тля не разойдётся свободно.

Летом такой подход особенно заметен к августу. На розах, смородине и в завязях кабачков тля обычно чувствует себя заметно хуже там, где рядом цветут нужные растения. И это как раз тот случай, когда саду выгоднее не воевать в лоб, а собрать вокруг себя своих природных помощников.

"Если участок держать в непрерывном цветении, полезные насекомые не уходят далеко. Им нужны укромные места и разные источники пищи, а не одна-единственная грядка. Летом лучше чередовать укроп, фацелию, календулу, космею и зонтичные травы. Тогда рядом с овощами формируется живая защита, а не пустое место после обработки". агроном, эксперт по растениеводству, садовому дизайну и профессиональной флористике Наталья Полетаева

FAQ

Что посадить в первую очередь, если тля уже пошла по грядкам?

Укроп, календулу и фацелию. Эти культуры быстро зацветают и дают полезным насекомым корм.

Можно ли ограничиться одним растением?

Лучше нет. Один вид быстро отцветает, а полезным насекомым нужно держаться рядом весь сезон.

Нужно ли косить всё под корень?

Нет. Небольшой участок разнотравья помогает насекомым укрыться и задержаться на участке.

Подойдут ли эти растения для посева в июле?

Да, многие из них как раз хорошо работают в середине лета. Укроп, гречиха, фацелия и космея спокойно включаются в сезон.

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