Девушка брызгает дезодорант
Девушка брызгает дезодорант
© https://static.life.ru/publications/2023/8/5/1375904484471.534.jpg
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Попробовала натуральный дезодорант — не ожидала, что эффект продержится сутки

Натуральные дезодоранты выдержали силовую тренировку — специалисты SELF

Иногда даже самые спортивные и энергичные люди сталкиваются с простой, но неприятной проблемой — как сохранить свежесть после тренировки, не прибегая к агрессивным химическим антиперспирантам. Команда журналистов решила проверить популярные натуральные дезодоранты и выяснить, какие из них способны выдержать самые потные испытания.
Об этом сообщает издание SELF со ссылкой на результаты тестов редакторов Well+Good.

Натуральные дезодоранты: мода или необходимость

Переход на натуральные косметические средства стал трендом последних лет. Всё больше людей обращают внимание на состав привычных товаров — от шампуней до дезодорантов. Причина проста: стандартные антиперспиранты часто содержат алюминий, парабены и синтетические отдушки, которые могут вызывать раздражение и аллергические реакции.

Сторонники "чистого" ухода утверждают, что отказ от алюминия позволяет коже дышать естественно, не блокируя потовые железы. Однако главный вопрос остаётся прежним — справятся ли натуральные формулы с запахом после интенсивной тренировки? Редакторы решили проверить это на практике, выбрав четыре продукта, которые считаются наиболее эффективными и безопасными.

Интересно, что многие фитнес-тренеры связывают интерес к натуральной косметике с ростом осознанного отношения к здоровью — тем же, что побудило миллионы людей заниматься йогой и растяжкой даже дома (йога снижает уровень стресса у офисных сотрудников).

Тест № 1. Naturally Fresh Deodorant Crystal Roll-On

Первым испытанием стал дезодорант Naturally Fresh Deodorant Crystal Roll-On, стоимостью около 4 долларов. Несмотря на скепсис многих пользователей по отношению к "кристаллам", продукт неожиданно показал отличный результат.

Участница теста отметила, что жидкий формат удобен в нанесении: не нужно смачивать сам кристалл, достаточно подождать несколько секунд, пока средство высохнет. После интенсивного занятия Power Yoga запах пота практически отсутствовал.

"Я была удивлена — после всей этой липкой йоги я почти не чувствовала запаха", — отмечается в обзоре редакции Well+Good.

Такой результат стал подтверждением того, что даже самые простые натуральные составы способны конкурировать с промышленными антиперспирантами.

Тест № 2. Lavanila "The Healthy Deodorant" Vanilla Grapefruit

Следующим в списке оказался дезодорант Lavanila со звучным названием The Healthy Deodorant и ароматом ванили с грейпфрутом. Его цена значительно выше — около 18 долларов.

Средство приятно наносится, имеет насыщенный аромат и текстуру, похожую на обычные дезодоранты, но на этом достоинства заканчиваются. Уже после первых минут тренировки аромат перестал ощущаться, уступив место обычному запаху пота.

"Я почувствовала запах себя раньше, чем закончила разминку", — говорится в материале теста.

Несмотря на премиальную упаковку и натуральные компоненты, эффективность оказалась низкой. Из-за высокой цены и слабого результата дезодорант получил оценку D - провал по шкале редакции.

Тест № 3. Tom's of Maine Long Lasting Wild Lavender

Известный бренд Tom's of Maine давно позиционирует себя как производитель натуральной косметики. Тестируемый дезодорант с ароматом лаванды стоил около 5 долларов. На первый взгляд — отличное соотношение цены и качества.

Аромат оказался устойчивым, средство легко наносится и не оставляет белых следов на одежде. Оно выдержало интенсивную тренировку в формате Boot Camp без видимых проблем. Однако исследователи обнаружили в составе пропиленгликоль — компонент, вызывающий споры в научных кругах. Некоторые исследования связывают его с раздражением кожи и повышенной чувствительностью дыхательных путей.

"Хотя производитель утверждает, что это природный компонент, многие эксперты включают его в список веществ, которых стоит избегать", — говорится в отчёте.

Из-за этого дезодорант был формально исключён из категории полностью натуральных средств, хотя эффективность признана высокой. Такой подход напоминает современные тренды функциональных тренировок, где акцент смещается с формы на результат и самочувствие (три движения активируют все основные мышцы тела).

Тест № 4. Soapwalla Deodorant Cream

Последним испытанным продуктом стал Soapwalla Deodorant Cream - необычный по форме и текстуре дезодорант-крем, продающийся в баночке по цене около 10 долларов. Его создательница начала производство на домашней кухне в Нью-Йорке, что добавило бренду шарма и доверия со стороны покупателей.

Крем наносится пальцами, имеет лёгкую зернистую текстуру и быстро впитывается. После нанесения не оставляет следов и ощущается комфортно в течение всего дня. Тест показал, что даже после многочасового рабочего дня и последующей йоги запах пота отсутствовал. Единственный минус — специфический аромат, напоминающий ментоловую мазь, хотя в составе указаны масла розы и лаванды.

"Средство работало идеально, хотя запах показался немного странным", — сообщают авторы обзора.

Итоговая оценка — A-. Продукт признан одним из лучших среди натуральных дезодорантов по сочетанию цены, эффективности и безопасности.

Выводы: стоит ли переходить на натуральные средства

Результаты теста показали, что натуральные дезодоранты действительно способны конкурировать с традиционными аналогами. Однако важно понимать, что эффективность во многом зависит от состава и типа активности. Некоторым людям подойдёт лёгкий кристаллический вариант, другим — более концентрированный крем.

При выборе натурального дезодоранта стоит учитывать:

  • уровень физической активности (чем выше, тем важнее проверять стойкость продукта);

  • индивидуальную реакцию кожи на эфирные масла и природные компоненты;

  • состав — наличие спиртов и пропиленгликоля может вызвать раздражение;

  • цену — не всегда высокая стоимость гарантирует качество.

Редакция SELF отметила, что лучший результат показали именно недорогие средства с минимальным количеством компонентов. Простота формулы в данном случае оказалась преимуществом.

Популярные вопросы о натуральных дезодорантах

1. Как выбрать натуральный дезодорант, который действительно работает?
Главный критерий — состав. Ищите продукты без алюминия, парабенов и пропиленгликоля. Хорошо, если в формуле есть минеральные соли, сода или натуральные масла. Перед покупкой можно протестировать мини-формат, чтобы оценить, как кожа реагирует на компоненты.

2. Сколько стоит хороший натуральный дезодорант?
Цены варьируются от 4 до 20 долларов. Бюджетные варианты часто оказываются не менее эффективными, чем дорогие. Главное — обращать внимание не на бренд, а на состав и отзывы.

3. Что лучше — крем, кристалл или роликовый формат?
Выбор зависит от личных предпочтений. Кристаллы удобны для повседневного использования, кремы подходят людям с сухой кожей, а роликовые дезодоранты обеспечивают быстрый и равномерный эффект. Важно, чтобы средство не оставляло следов и не вызывало раздражения.

