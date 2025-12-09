Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка на больничном
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:07

Мед против простуды: сладкое оружие, которое работает быстрее таблеток

Отвары ромашки и шалфея сократили воспаление слизистой — врач Чернышова

Холодное время года неизменно приносит волну простуд, и многие ищут помощь не только в аптеке, но и на кухне. Домашние средства — мед, травы, теплое молоко — по-прежнему остаются надежными союзниками организма. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru".

Натуральные помощники при простуде

По словам терапевта, врача-валеолога и нутрициолога Надежды Чернышовой, натуральные средства способны облегчить симптомы болезни и ускорить восстановление. Одним из наиболее действенных продуктов специалист назвала мед. Этот природный антисептик содержит активные вещества, которые обеззараживают слизистые и повышают местный иммунитет.
"Мед — это довольно сильное средство, содержащее биологически активные вещества. Там есть вещества, обеззараживающие слизистой оболочки. То есть, если мед рассасывать, то он в определенной степени увеличивает местный иммунитет и помогает быстрее справиться с простудой", — отметила Чернышова.

Однако врач предостерегает от бездумного использования продукта. В первые дни болезни, особенно при сухом кашле, мед может вызывать раздражение слизистой и усиливать першение. Кроме того, людям с диабетом или нарушением обмена глюкозы следует учитывать высокое содержание сахара в этом продукте.

Целебные отвары и теплые напитки

Для снятия воспаления и раздражения специалист советует использовать отвары лекарственных трав - шалфея, ромашки и календулы. Теплые полоскания помогают уменьшить воспаление, ускоряют заживление и придают ощущение комфорта. Главное — не использовать слишком горячие растворы, чтобы не травмировать слизистую.

Еще одно популярное средство — теплое молоко с ложкой сливочного масла. Этот напиток смягчает горло, облегчает кашель и способствует более спокойному сну. Чернышова отмечает, что такие простые рецепты не заменяют лечение, но становятся хорошим дополнением к терапии.

Вода как основа выздоровления

По мнению терапевта, главным условием успешного восстановления остается обильное питье. Теплые напитки — отвары трав, настои с малиной, лимоном или имбирем — помогают организму вывести токсины и снизить воспаление. "Самое главное при лечении простуды — это обильное питье. Необходимо употреблять теплую жидкость: отвары трав, настои с малиной, лимоном или имбирем. Такие напитки помогают быстрее вывести токсины, снизить воспаление и поддержать защитные силы организма", — заключила врач.

