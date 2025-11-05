Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий таракан
Рыжий таракан
© https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:45

Я добавила в воду корки этого фрукта — и тараканы исчезли с кухни за три дня

Цитрусовый запах снижает активность тараканов на 80 % уже после первой обработки

Лето — время свежего воздуха и открытых окон. Утренний бриз или вечерний ветерок освежают дом, выгоняют влажность и приносят ощущение уюта. Но идиллия мгновенно рушится, когда по кухонному полу стремительно пробегает таракан. Эти "гости" способны испортить не только настроение, но и ощущение чистоты.

К счастью, существуют простые натуральные способы, которые помогут отпугнуть тараканов, не прибегая к агрессивной химии. Всё, что нужно — немного терпения, регулярность и правильные ингредиенты.

Почему тараканы появляются летом

Тёплый воздух и высокая влажность создают для тараканов идеальные условия:

  • открытые окна и двери становятся лёгким путём в дом;

  • запах еды, крошки и мусор притягивают насекомых;

  • влажные места — под раковиной, холодильником, плитой — становятся убежищами.

Чтобы избавиться от нежеланных соседей, нужно не только убирать, но и создать физическую защиту, которую тараканы не переносят.

Сравнение — какие средства работают против тараканов

Средство Эффект Дополнительная польза Безопасность
Кожура цитрусовых Отпугивает запахом Освежает воздух Абсолютно безопасно
Уксус Дезинфицирует и очищает Удаляет жир Безвреден при разбавлении
Чеснок и гвоздика Уничтожают запах гнёзд Антисептик Сильный запах
Бура и сода Подсушивают насекомых Очищают полы Требует аккуратности при хранении

Советы шаг за шагом

1. Кожура лимона или апельсина

Цитрусовый аромат — естественный репеллент.

  • Добавьте корки лимона или апельсина в ведро с водой для мытья полов.

  • Протрите кухонные поверхности и углы.

  • Повторяйте 2-3 раза в неделю.

2. Белый уксус

Это одно из самых универсальных средств против насекомых.

  • Смешайте в равных пропорциях уксус и воду.

  • Смочите тряпку или налейте раствор в пульверизатор.

  • Протрите полы, плинтусы и зоны возле мусорного ведра.

Регулярное применение устраняет жир и отпугивает тараканов резким запахом, безопасным для людей.

3. Чеснок и гвоздика

Если запах уксуса кажется слабым — добавьте пряные ноты.

  • Раздавите несколько зубчиков чеснока, добавьте немного воды и столовую ложку уксуса.

  • Влейте пару капель гвоздичного масла или положите 3-4 бутона гвоздики.

  • Протирайте пол или опрыскивайте труднодоступные места (под раковиной, за холодильником).

Эта смесь работает как двойной удар: антисептик + репеллент.

4. Бура и пищевая сода

Комбинация, известная ещё в середине XX века.

  • Смешайте 1 часть буры, 1 часть соды и 1 часть сахара.

  • Рассыпьте смесь в углах, вдоль стен, под мойкой.

  • Не допускайте доступа детей и животных!

Бура действует обезвоживающе на насекомых, а сахар привлекает их к приманке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать ароматизаторы рядом с природными средствами.
    Последствие: запахи нейтрализуют действие цитрусов и чеснока.
    Альтернатива: на время обработки уберите ароматизаторы и свечи.

  • Ошибка: редкая уборка.
    Последствие: запах еды возвращает тараканов.
    Альтернатива: ежедневно вытирать поверхности и пол.

  • Ошибка: распылять уксус на деревянные поверхности.
    Последствие: повреждение лака.
    Альтернатива: использовать только на плитке и линолеуме.

А что если…

…у вас аллергия на сильные запахи?
Замените чеснок и гвоздику на эфирное масло лаванды или мяты - они тоже отпугивают насекомых.

…тараканов много?
Объедините методы: мойте полы уксусом, а цитрусовые корки оставляйте на ночь у вентиляции и плинтусов.

Таблица "Плюсы и минусы" натуральных средств

Плюсы Минусы
Безопасны для детей и животных Требуют регулярности
Устраняют запахи и микробы Действуют постепенно
Недорогие и экологичные Короткий срок хранения растворов
Улучшают воздух в доме Не убивают, а отпугивают насекомых

FAQ

Как часто использовать натуральные репелленты?
2-3 раза в неделю, особенно летом, пока тараканы не исчезнут.

Можно ли совмещать с ловушками?
Да, это усилит эффект. Главное — не ставить ловушки рядом с цитрусовыми или уксусом, чтобы не сбивать запах.

Помогает ли эфирное масло?
Да, мята, лаванда и эвкалипт действуют мягко, но эффективно.

Мифы и правда

  • Миф: тараканы уходят только от сильной химии.
    Правда: натуральные запахи действуют не хуже, просто требуют регулярности.

  • Миф: уксус привлекает насекомых.
    Правда: наоборот, его кислый аромат сбивает их обоняние.

  • Миф: бура опасна для всех.
    Правда: при правильном использовании она безопасна, если не доступна детям.

Три интересных факта

  1. Тараканы могут жить без еды до месяца, но без воды — лишь неделю.

  2. Они избегают эфирных масел цитрусов, лаванды и мяты.

  3. Наиболее активны тараканы ночью, поэтому обработку лучше проводить вечером.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке хозяйки Европы применяли лимонные корки и уксус для защиты кухонь от насекомых. Современные исследования подтвердили эффективность этих средств: эфирные масла цитрусовых и пряностей действительно парализуют рецепторы тараканов, заставляя их покидать обработанные помещения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Круглые и асимметричные ковры визуально смягчают интерьер и добавляют оригинальности сегодня в 23:12
Не думала, что ковер способен так изменить интерьер — теперь советую всем друзьям

Хотите, чтобы комната выглядела гармонично и стильно? 7 дизайнерских приёмов помогут выбрать ковер, который подчеркнёт интерьер и задаст атмосферу.

Читать полностью » Советы по правильному хранению документов: от сортировки до цифровых копий сегодня в 14:05
Как упорядочить документы так, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись

Как организовать хранение документов, чтобы всегда быть в курсе и не терять важные бумаги? Разбираемся, как систематизировать бумаги и поддерживать порядок в домашнем архиве.

Читать полностью » Соль помогает защитить дом и привлекать удачу: популярные народные приметы сегодня в 13:01
Как использовать соль для защиты и привлечения удачи - секреты народных примет

Знали ли вы, что соль — это не только приправа, но и мощный магический инструмент? Откройте для себя 5 способов использовать соль для защиты, удачи и очищения вашего пространства.

Читать полностью » Мыло против плесени и скрипа дверей: универсальные способы применения хозяйственного мыла сегодня в 12:59
5 неожиданных способов применения хозяйственного мыла, которые помогут в доме

Как можно использовать хозяйственное мыло для уборки, стирки и даже дезинфекции? Откройте для себя 5 неожиданных и эффективных способов этого недорогого средства.

Читать полностью » Не утюгом единым: как быстро разгладить вещи с помощью фена, пара и других лайфхаков сегодня в 11:56
Эти простые способы заменят утюг и сделают одежду идеально гладкой

Как избавиться от складок на одежде без утюга? Узнайте 5 быстрых и действенных способов, которые помогут вернуть одежде опрятный вид.

Читать полностью » Пищевая сода, уксус и активированный уголь: как освежить обувь от неприятного запаха сегодня в 10:53
Освежите обувь без химии: бюджетные способы убрать неприятный запах

Запах пота в обуви — проблема, с которой сталкивается каждый. Узнайте 5 простых и бюджетных способов, как избавиться от неприятного аромата и поддерживать обувь в идеальном состоянии.

Читать полностью » Шелк, капрон и плиссировка - вещи, которые портятся при машинной стирке сегодня в 9:51
Машинная стирка убивает деликатные ткани: вот что лучше стирать вручную

Какие вещи нельзя стирать в машинке и как правильно ухаживать за деликатными тканями, чтобы шёлк, кружево и плиссировка не потеряли форму и блеск.

Читать полностью » Фен, шприц и игла помогут исправить вздувшиеся обои без снятия со стены сегодня в 8:48
Спасаем ремонт: как убрать вздувшиеся обои без переклейки всей стены

На обоях появились пузыри после ремонта? Не спешите переклеивать всю стену — несколько простых приёмов помогут вернуть гладкость полотен за считанные минуты.

Читать полностью »

Новости
Еда
Грейпфрут, имбирь и чили не сжигают жир, а лишь усиливают эффект дефицита калорий
Красота и здоровье
Гликолевая кислота улучшает текстуру кожи и снижает пигментацию при регулярном уходе
Спорт и фитнес
Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию
Туризм
Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо
УрФО
В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД
Красота и здоровье
Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду
Питомцы
Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины
Авто и мото
ПДД разрешают обгон тихоходов и мопедов даже при знаке Обгон запрещен и сплошной разметке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet