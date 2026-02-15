Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уборка квартиры
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:40

Пищевая сода и лавр вытесняют магазинные средства — эффект заметен сразу

Натуральные средства для дома снова выходят на первый план, и всё больше людей пересматривают привычные способы уборки. В центре внимания оказалось простое сочетание ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне. Смесь пищевой соды и лаврового листа называют доступной альтернативой магазинной химии. Об этом сообщает Tupi.

Почему эта комбинация работает

Интерес к домашним средствам в 2026 году связан с желанием снизить нагрузку на бюджет и отказаться от агрессивных составов. Пищевая сода давно известна как мягкий абразив. Она помогает удалять загрязнения и жир, не повреждая большинство поверхностей, а также эффективно нейтрализует неприятные запахи.

Лавровый лист дополняет её действие благодаря эфирным маслам и выраженному аромату. Высушенные листья постепенно выделяют запах, который освежает пространство. В бытовых условиях лавр также помогает поддерживать чистоту в зонах с повышенной влажностью.

Такое сочетание чаще всего используют для кухонь, ванных комнат, раковин, плитки и столешниц. Средство подходит для регулярной поддерживающей уборки, когда загрязнения ещё не успели въесться.

Как приготовить смесь дома

Рецепт не требует сложных действий и специальных инструментов. Важно, чтобы лавровые листья были полностью высушены — это продлевает срок хранения и предотвращает появление влаги в смеси.

  1. Возьмите 5-8 сухих лавровых листьев.
  2. Измельчите их до состояния мелких кусочков или порошка.
  3. Смешайте получившуюся массу примерно с двумя столовыми ложками пищевой соды.
  4. Пересыпьте смесь в чистую сухую банку с плотной крышкой и храните в прохладном месте.

Готовый порошок можно использовать в течение нескольких недель, если беречь его от влаги. Контейнер лучше держать плотно закрытым.

Способы применения в доме

Смесь подходит как для лёгкой очистки, так и для ароматизации. В порошковом виде её можно наносить на влажные поверхности, а затем аккуратно удалять губкой или мягкой тканью. Это помогает убрать свежие загрязнения и придать поверхности свежесть.

Для нейтрализации запахов небольшое количество смеси помещают в тканевые мешочки или открытые ёмкости. Их размещают в шкафах, ящиках, рядом с мусорным ведром или на полках кухни. Такой способ помогает впитывать лишние запахи и поддерживать нейтральный фон.

Средство также используют в ванных комнатах и прачечных, где часто ощущается повышенная влажность. Лавровый аромат остаётся мягким и ненавязчивым.

При этом важно понимать, что смесь лучше работает при лёгких загрязнениях. В случае сильного жира или необходимости глубокой дезинфекции сначала рекомендуется провести стандартную очистку водой с нейтральным моющим средством, а уже затем использовать порошок для поддержания свежести.

Меры предосторожности и дополнительные варианты

Несмотря на натуральный состав, средство требует аккуратности. На деликатных поверхностях — полированном камне, лакированной древесине или чувствительных покрытиях — лучше предварительно протестировать его на небольшом участке.

Смесь следует хранить вне доступа детей и домашних животных. При попадании в глаза или при случайном проглатывании возможен дискомфорт.

Помимо уборки, оба ингредиента широко применяются в быту. Лавровый лист традиционно используют в кулинарии для приготовления бульонов и соусов, а пищевая сода известна как компонент выпечки и домашнего ухода.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

