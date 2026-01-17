Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая девушка
Молодая девушка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 11:04

Меньше косметики — больше уверенности: психологический эффект, к которому не готовят

Отказ от макияжа снижает тревожность и давление стандартов — Correio Braziliense

Отказ от макияжа в повседневной жизни всё чаще становится осознанным выбором, а не случайной привычкой. За этим решением стоят не только эстетические предпочтения, но и глубокие психологические процессы. Женщины, выбирающие естественность, нередко по-новому выстраивают отношения с собой и окружающим миром. Об этом сообщает Correiobraziliense.

Стремление к естественности и внутренней целостности

Для многих женщин отказ от тональных средств, консилеров и плотных текстур связан с желанием выглядеть ближе к реальному образу, а не к отретушированному идеалу. Такой подход отражает изменение отношения к внешности, когда индивидуальные особенности лица перестают восприниматься как изъяны, требующие маскировки. Напротив, они становятся частью идентичности и визуального языка человека.

С точки зрения психологии, подобный выбор укрепляет принятие себя и снижает зависимость от внешнего одобрения. Когда исчезает необходимость постоянно проверять макияж и соответствие жёстким стандартам, снижается уровень внутреннего напряжения. Этот процесс перекликается с более широким трендом минимализма в бьюти-сфере, который сегодня проявляется и в других деталях образа — от отказа от сложных укладок до популярности коротких натуральных ногтей, ставших символом осознанного выбора.

Самооценка и социальное восприятие

Исследования специалистов Гарвардской медицинской школы показывают, что макияж действительно может влиять на ощущение уверенности, однако его отсутствие нередко даёт сопоставимый психологический эффект. В частности, отмечается снижение тревожности, связанной с необходимостью поддерживать внешний вид в течение дня, и уменьшение самокритики.

"Лица без выраженных слоёв косметики в ряде социальных ситуаций воспринимаются как более надёжные и открытые", — отмечает психолог, специалист по восприятию лица Алекс Джонс.

Человеческий мозг проще и быстрее считывает естественные черты, что способствует более органичному взаимодействию. Общение становится менее формальным и меньше ориентированным на визуальное совершенство. Даже в сфере макияжа этот сдвиг заметен: вместо многослойных схем всё чаще выбирают один универсальный акцент, что отражает идея, где один коричневый карандаш заменяет полный макияж лица, подчёркивая черты без эффекта маски.

Польза для кожи и изменение ухода

Хотя в основе этого выбора лежит психология, отказ от макияжа часто положительно сказывается и на состоянии кожи. Отсутствие плотных пигментов и силиконов снижает нагрузку на поры и помогает коже поддерживать естественный баланс. Это уменьшает потребность в агрессивных корректирующих средствах и делает уход более простым и предсказуемым.

Снижается риск контактных дерматитов и химической чувствительности, особенно у людей с реактивной кожей. Освободившись от задачи постоянной маскировки, внимание чаще смещается на увлажнение и защиту от солнца — базовые элементы, поддерживающие здоровье кожного барьера и его устойчивость в долгосрочной перспективе.

Внутренний комфорт и культурный сдвиг

Отказ от макияжа нередко вызывает вопросы о самооценке и социальной адаптации, однако психологи всё чаще отмечают обратное. Такой выбор чаще говорит о внутренней уверенности и ощущении безопасности в собственном облике. В профессиональной среде ухоженная, чистая кожа всё чаще воспринимается как признак здоровья и собранности.

Экономия времени и снижение внутренней самокритики при утренних сборах дают заметный эмоциональный эффект. Уменьшается давление ожиданий, а забота о себе приобретает более спокойный и осмысленный характер. На фоне пересмотра стандартов красоты естественное лицо становится символом прозрачности и уважения к собственным физическим и психологическим потребностям.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful вчера в 12:30
Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме способен повлиять на отношения и психическое состояние сильнее, чем кажется. Психологи объясняют, где возникает стресс и как снизить напряжение.

Читать полностью » Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса вчера в 11:13
Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

На Золотом Глобусе 2026 короткие ногти становятся символом минимализма и осознанного выбора. Почему этот тренд тренирует свободу от стандартов?

Читать полностью » Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue вчера в 9:01
Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: дневник как ежедневный ритуал даёт неожиданный результат

Ведение дневника всё чаще рассматривают как простой способ заботы о психическом здоровье. Почему эта привычка помогает лучше понять себя и снизить стресс.

Читать полностью » Персиковый нюд стал популярным оттенком маникюра в 2026 году — Vogue вчера в 4:06
Цвета, от которых не оторвать взгляд: эти 9 оттенков ногтей в 2026 году сведут модниц с ума

Тренды маникюра 2026 года делают ставку на баланс: мягкие оттенки, вдохновлённые природой и Pantone, сочетаются с глубиной и энергией цвета.

Читать полностью » Кобальтовый синий задаёт энергичный тон в сезонных показах — Марэн 15.01.2026 в 19:48
Один цвет — разные настроения: как синий в 2026 уходит от скучной классики и удивляет

Синий цвет возвращается в моду весна-лето 2026. Узнайте, какие оттенки будут в центре внимания и как их адаптировать к вашему стилю.

Читать полностью » Минимально обработанная пища ускорила снижение веса вдвое — Nature Medicine 15.01.2026 в 18:48
Вес уходит сам, если убрать один тип продуктов — организм перестаёт копить жир и резко меняется

Клиническое исследование показало, что степень обработки пищи влияет на вес сильнее, чем подсчёт калорий. Почему простая еда помогает худеть эффективнее.

Читать полностью » Плавающую длину меняют укладкой за счёт объёма у корней и концов — Дарсакли 15.01.2026 в 16:55
Тренд из 90-х вернулся по-новому: стрижка до ключиц снова в моде — но есть один секрет формы

В 2026 году новая стрижка на границе между бобом и лобом позволит вам менять образ без риска. Узнайте, как добиться идеального стиля.

Читать полностью » Вес после отмены препаратов для похудения вернулся в четыре раза быстрее — Knowridge 15.01.2026 в 15:48
Похудение мечты обернулось разочарованием: цифры на весах поползли обратно

Препараты для снижения веса дают быстрый эффект, но после отмены килограммы возвращаются намного быстрее, чем после диет и спорта.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Бомбей признан породой с почти всегда чёрным окрасом — Daily Paws
Авто и мото
Прогрев двигателя зимой занимает 5-7 минут — автоэксперт
Наука
Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз — Science Advances
Еда
Сироп для арахисовой ломкости рекомендуют доводить до 149°C — Chowhound
Еда
Домашний торт без духовки готовится из муки, какао, яйца, молока и масла — повар
Спорт и фитнес
Тренировка без оборудования сожгла 165 килокалорий — Майк Донованик
Садоводство
Тропические растения цветут зимой при 12 часах искусственного света — bobvila
Недвижимость
Повышающий коэффициент не начисляют без счётчика, если есть акт невозможности — эксперт ЖКХ Юнисова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet