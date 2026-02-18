Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Противовоспалительные травы и специи
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:49

Сосуды сдаются раньше срока: эти специи с кухни мощно бьют по хроническому воспалению без таблеток

Организм умеет защищаться от инфекций и травм с помощью воспалительной реакции. Но если этот процесс затягивается и становится хроническим, он начинает работать против нас. Длительное воспаление связывают с риском болезней сердца, диабета и нарушений в работе суставов. Об этом сообщает Knowridge.

Почему хроническое воспаление становится проблемой

Острое воспаление — это естественный механизм восстановления. Он активирует иммунные клетки, усиливает приток крови к повреждённой зоне и помогает организму быстрее справиться с угрозой. В норме после заживления тканей этот процесс затухает.

Однако при постоянном стрессе, избытке сахара в рационе, дефиците движения и нарушении сна воспалительная активность может сохраняться. Со временем это повышает нагрузку на сосуды и обмен веществ. Не случайно хроническое воспаление рассматривают как один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые долго могут протекать без выраженных симптомов.

Поэтому всё больше внимания уделяется образу жизни и питанию. Рацион с достаточным количеством овощей, цельных злаков и полезных жиров способен влиять на уровень воспалительных маркеров и поддерживать метаболическое равновесие.

Куркума и имбирь: активные вещества с научным интересом

Куркума — яркая специя, которую часто добавляют в блюда с карри, — содержит куркумин. В обзоре, опубликованном в журнале Foods, говорится, что куркумин может облегчать симптомы артрита и воспалительных заболеваний кишечника.

Имбирь известен своим насыщенным вкусом и согревающим эффектом. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Food, предполагает, что имбирь может уменьшать воспаление в организме. Также было установлено, что он помогает облегчить симптомы остеоартрита.

Биологически активные соединения этих растений воздействуют на ферменты и сигнальные молекулы, участвующие в воспалительном процессе. Это делает их потенциальным дополнением к рациону людей, которые стремятся поддерживать нормальный обмен веществ и контролировать такие показатели, как артериальное давление.

Корица, розмарин и орегано в повседневном меню

Корица ценится не только за аромат. Исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry, показало, что корица снижает уровень маркеров воспаления в организме, что позволяет предположить, что она может быть полезным дополнением к противовоспалительной диете.

Розмарин содержит розмариновую кислоту, обладающую антиоксидантными свойствами. В том же журнале Food Chemistry сообщается, что экстракт розмарина уменьшает воспаление и окислительный стресс. Орегано, в свою очередь, богат карвакролом и тимолом — соединениями, которые могут подавлять выработку воспалительных молекул. Несмотря на то, что необходимы дальнейшие исследования, уже имеющиеся данные выглядят многообещающе.

Включать такие специи в рацион можно по-разному:

  1. Добавлять их в супы, тушёные овощи и блюда из круп.

  2. Заваривать тёплые напитки с имбирём или куркумой.

  3. Рассматривать добавки только после консультации с врачом.

Важно помнить, что ни одна специя сама по себе не устраняет воспаление. Основой остаётся сбалансированное питание, достаточная физическая активность и регулярный контроль показателей здоровья.

Травы и специи — это не просто кулинарные акценты, а источник веществ, которые могут мягко поддерживать организм. В сочетании с осознанными привычками они способны стать частью стратегии профилактики хронических заболеваний. Такой подход показывает, что натуральные противовоспалительные травы могут работать в долгосрочной перспективе при разумном и системном использовании.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

