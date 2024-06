НАТО называется враждебным союзом для России сейчас, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



В среду альянс утвердил Марка Рютте на пост Генерального секретаря на ближайшие четыре года.



Песков отметил, что этот выбор вряд ли окажет влияние на общую стратегию НАТО, северо-атлантического союза, который на текущий момент остается враждебным по отношению к России.



Он подчеркнул, что страны-члены, включая США, работают вместе как часть северо-атлантического альянса с целью усиления позиций по отношению к России.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)