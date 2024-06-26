НАТО называется враждебным союзом для России сейчас, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В среду альянс утвердил Марка Рютте на пост Генерального секретаря на ближайшие четыре года.
Песков отметил, что этот выбор вряд ли окажет влияние на общую стратегию НАТО, северо-атлантического союза, который на текущий момент остается враждебным по отношению к России.
Он подчеркнул, что страны-члены, включая США, работают вместе как часть северо-атлантического альянса с целью усиления позиций по отношению к России.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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