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НАТО является врагом России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

НАТО является врагом России

НАТО называется враждебным союзом для России сейчас, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В среду альянс утвердил Марка Рютте на пост Генерального секретаря на ближайшие четыре года.

Песков отметил, что этот выбор вряд ли окажет влияние на общую стратегию НАТО, северо-атлантического союза, который на текущий момент остается враждебным по отношению к России.

Он подчеркнул, что страны-члены, включая США, работают вместе как часть северо-атлантического альянса с целью усиления позиций по отношению к России.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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