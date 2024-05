Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на заседании Конференции по разоружению.

"Отражает суть поведение стран Запада со времени начала спецоперации. Вместо того, чтобы работать над мирным урегулированием и искать пути создания европейской системы безопасности, альянс НАТО последовательно ведет "косвенную войну" с нашим государством, предоставляя действующему власти в Киеве вооружение, военную технику и значительные финансовые средства", — отметил он.

По информации представителя России, с момента начала специальной военной операции и до начала марта 2024 года киевский режим получил от Соединенных Штатов, а также от Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Швеции и других стран 785 боевых машин, 266 реактивных артиллерийских систем, 844 артиллерийские установки калибра 155 мм, 93 артиллерийские системы калибра 152 мм, 278 артиллерийских орудий калибра 122 мм, 251 зенитный ракетный комплекс, 30 авиационных аппаратов и 91 вертолет.



Он так же заявил, что следует отметить, что финансирование киевского режима не только стимулирует его к новым военным преступлениям и укрепляет уверенность в безнаказанности, но также приводит к длительному ухудшению и острению конфликта. Отсутствие должного контроля за местонахождением вооружения и военной техники способствует рассеиванию оружия, его попаданию на "черный рынок" и в другие зоны конфликтов, усиливает угрозы терроризма. По мнению Гатилова, примером этому служит теракт в "Крокурс Сити Холле" 22 марта.



По мнению России, поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекая страны НАТО в столкновение и являются "игрой с огнем". Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, перевозимые содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. Согласно его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки вооружения, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину со стороны Запада являются препятствием для переговорного процесса и окажут негативное воздействие.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/U.S. Department of State (the image is in the public domain)