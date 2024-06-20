В Азиатском регионе формируется система блоков, что представляет опасность для всех государств в этом районе, включая Россию.

Об этом заявил Владимир Путин, добавив, что Россия будет отвечать на угрозы.



Он отметил, что в Азии формируется блоковая структура, причем североатлантический альянс уже начал перемещение туда вновь, принимая это непрерывным местопребыванием.



Данная ситуация, естественно, представляет угрозу для всех стран региона, включая Российскую Федерацию, и мы обязаны на это реагировать и будем это делать, — отметил президент России во время пресс-конференции во Вьетнаме.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)