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Путин: В Азии растет военная угроза
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:30

Путин: В Азии растет военная угроза

В Азиатском регионе формируется система блоков, что представляет опасность для всех государств в этом районе, включая Россию.

Об этом заявил Владимир Путин, добавив, что Россия будет отвечать на угрозы.

Он отметил, что в Азии формируется блоковая структура, причем североатлантический альянс уже начал перемещение туда вновь, принимая это непрерывным местопребыванием.

Данная ситуация, естественно, представляет угрозу для всех стран региона, включая Российскую Федерацию, и мы обязаны на это реагировать и будем это делать, — отметил президент России во время пресс-конференции во Вьетнаме.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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