Генеральный секретарь НАТО во время саммита в США надеется договориться о более активной роли союза в обеспечении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в организации долгосрочной поддержки и финансирования Киева, сообщил глава организации Йенс Столтенберг.
Он отметил, выступая перед парламентской ассамблеей НАТО, что ожидает на саммите укрепления позиции альянса в тренировке военных, организации долгосрочной помощи и финансирования Украины.
По словам Столтенберга, планируется создание специализированной структуры для осуществления данных мероприятий.
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