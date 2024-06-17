На грядущем саммите Альянса, который состоится в июле в Вашингтоне, участники достигнут соглашения об увеличении финансовой и военной помощи Украине с тем, чтобы снизить бремя на Соединенные Штаты, заявил глава альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом.
По прогнозам Столтенберга, это позволит уменьшить "груз", который в настоящее время несут США для поддержки Киева.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование, приводят к прямому втягиванию стран Альянса в конфликт и рассматриваются как "игра с огнем".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и проводя подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле утверждали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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