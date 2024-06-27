Указание политического лидера о запланированных мерах по направлению Запада к России отражает ухудшение курса Запада по отношению к России, считает первый замглавы по вопросам обороны в Совфеде Виктор Бондарев.



По мнению Бондарева, выбор голландского политика Марка Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов в течение последних 14 лет, на пост генерального секретаря НАТО, на место Йенса Столтенберга, свидетельствует об ухудшении политики со стороны Запада в отношении России.



"Я считаю, что признание Марка Рютте на посту руководителя НАТО, как и деятельность других контроверсиальных фигур западного сообщества, таких как нынешний президент Чехии, бывший генерал-полковник Петер Павел, который ранее занимал пост главы Военного комитета НАТО, свидетельствуют о ужесточении позиции коллективного Запада в отношении России. Подобные тенденции можно увидеть и в решении лидеров стран Европейского союза предложить премьер-министра Эстонии Каи Каллас на позицию главы внешнеполитического ведомства Евросоюза вместо Жозепа Борреля", — подчеркнул Бондарев в интервью РИА Новости.



Он также добавил, что в свете глобальных задач, стоящих перед НАТО по отношению к России, вероятность изменений невелика — также продолжение давления на Россию под прикрытием остановки ее агрессивных действий должно ожидаться, несмотря на общеизвестные обстоятельства, выглядящие точно наоборот.



В 2014 году Марк Рютте поддержал введение санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Впоследствии он выступал за продление и ужесточение мер, указывая на гибель малазийского "боинга". В 2021 году он отклонил участие на саммите Россия-ЕС в случае присутствия на встрече президента России Владимира Путина.



После начала вооруженной агрессии на Украине он высказался за введение персональных санкций против российского лидера и членов российского правительства, полностью поддержав Украину и ее президента Владимира Зеленского, подчеркнул Бондарев.



"В этой связи, отношения России к НАТО сохранятся такими же, как к стороне, объявившей нас противниками", — заключил сенатор.

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