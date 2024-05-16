Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что положение с боеприпасами у вооруженных сил Украины должно улучшиться в скором времени.
Бауэр заявил, что перспективы по снабжению украинских военных боеприпасами в ближайшие дни станут лучше.
По его словам существует много событий, о которых он не может рассказать подробно, однако Бауэр убежден, что в скором будущем будут серьезные улучшения в обеспечении Украины боеприпасами.
По мнению Бауэра, в настоящее время обсуждаются новые "оригинальные решения", которые позволят государствам улучшить совместные поставки оружия в Украину и дополнить поставки в зависимости от наличия различных систем или боеприпасов.Тем не менее он признал, что партнеры по НАТО слишком долго откладывали поставки и необходимо улучшить сроки выполнения обязательств.
"Крупная помощь находится в пути на Украину. Несколько начальников штабов сообщили о готовящихся поставках, которые будут осуществлены в течение нескольких дней и недель", - отметил глава Военного комитета НАТО.
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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