Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, объявил о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне каждый участник альянса впервые выскажет обязательства по укреплению своего национального оборонного потенциала в дополнение к совместным обязательствам.



На мероприятии торговой палаты США, посвященном саммиту НАТО в Вашингтоне, Салливан отметил, что в ближайшее время каждый участник альянса обязуется разработать планы по усилению возможностей своей национальной оборонной отрасли.



Индивидуальные обязательства каждого члена НАТО имеют важное значение для общей системы безопасности альянса.



Вопрос увеличения расходов на оборону и их неравномерного распределения между странами-членами НАТО регулярно вызывает разногласия внутри организации. Согласно информации, размещенной в газете Politico, США и другие участники альянса выразили недовольство низким уровнем оборонных расходов Канады.



75-й юбилейный саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)