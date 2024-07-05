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НАТО примет решение по укреплению ПВО
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НАТО примет решение по укреплению ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что на саммите в Соединенных Штатах страны альянса примут решения по укреплению совместной обороны и безопасности, включая дальнейшее развитие противоракетной обороны.

По его словам, будут приняты меры по укреплению совместной обороны и безопасности.

Страны планируют принять обязательства, способствующие укреплению трансатлантического военно-промышленного сотрудничества с целью увеличения производства.

Также планируется усиление противоракетной системы в целях защиты от баллистических ракет, включая развертывание новой базы AEGIS Ashore в Польше.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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