Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что на саммите в Соединенных Штатах страны альянса примут решения по укреплению совместной обороны и безопасности, включая дальнейшее развитие противоракетной обороны.



По его словам, будут приняты меры по укреплению совместной обороны и безопасности.



Страны планируют принять обязательства, способствующие укреплению трансатлантического военно-промышленного сотрудничества с целью увеличения производства.



Также планируется усиление противоракетной системы в целях защиты от баллистических ракет, включая развертывание новой базы AEGIS Ashore в Польше.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)