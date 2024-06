НАТО тренирует вторжение в государства ОДКБ, увеличивается количество провокаций в воздухе, заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу во время заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.



По его мнению прямой опасностью для стран ОДКБ является действующее расширение НАТО.



На северных и западных окраинах зоны совместной безопасности усиливается военное присутствие альянса, размещаются новые вооруженные системы. Растет количество инцидентов в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные маневры, в рамках которых отрабатывается, в частности, вторжение на территорию государств ОДК, подытожил Шойгу.

Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)