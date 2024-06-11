Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что союз намерен год от года вкладывать в военную помощь Украине 40 миллиардов евро, это будет рассматриваться на саммите в США.



Со времени начала осуществления Россией спецоперации в 2022 году, "НАТО оказывала Украине год от года воинскую помощь на 40 миллиардов евро", заявил Столтенберг.



Он отметил, что необходимо сохранить данную меру так долго, как потребуется, чтобы гарантировать свежее финансирование каждый год.



Долгосрочное обеспеченное финансирование", — сообщил он на саммите "Бухарестской девятки" в Латвии, где обсуждалась повестка дня предстоящего в июле саммита НАТО в США.



Государства-недоброжелатели с февраля 2022 года применяют против России санкции, в результате были заморожены как национальные активы, так и средства частных инвесторов.



Валютные резервы страны были заморожены в размере около 300 миллиардов долларов. Практически сразу начались разговоры о изъятии этих активов иностранными странами на различные цели.

В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.



В Кремле подчеркивали, что принятие таких решений "будет дополнительным шагом в нарушении всех правил и норм международного права".



В Министерстве иностранных дел РФ называли заморозку российских активов в Европе кражей, отмечая, что ЕС направлен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)