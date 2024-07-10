Страны Североатлантического альянса договариваются о точных формулировках относительно вступления Украины в НАТО для окончательного сообщения саммита, по словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга перед началом основных заседаний встречи в Вашингтоне.



Столтенберг подчеркнул, что ожидает, что члены альянса придут к общему мнению по вопросу важности членства Украины, но не раскрывал конкретных деталей до официального утверждения обсуждаемого заявления.



Трансляция выступления генсека транслировалась на сайте Североатлантического альянса.

Фото: www.president.gov.ua/ The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿